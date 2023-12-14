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تركيا تدين بشدة اقتحام جنود الاحتلال الإسرائيلي مسجدا في جنين بالضفة الغربية

12/14/2023 11:37:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 14 - 12 (كونا) -- أدانت تركيا بشدة اليوم الخميس اقتحام جنود من الاحتلال الإسرائيلي مسجدا بمخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة وأدائهم طقوسا تلمودية فيه.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي في تدوينة له على موقع إكس للتواصل الاجتماعي "ندين بشدة استفزازات الجنود الإسرائيليين الذين دخلوا مسجدا (في جنين) وتجاهلوا حرمة أماكن العبادة".
وأضاف "نأمل في أن تتوقف الهجمات على الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس الشرقية والضفة الغربية في أقرب وقت وأن تتم معاقبة الذين يقومون بالاستفزازات بأشد العقوبات"ز
وقال إن المنطقة بحاجة إلى المزيد من السلام وليس المزيد من العنف محذرا من أن التوترات مرتفعة للغاية بسبب إرهاب المستوطنين وضغوط وهجمات قوات الأمن الإسرائيلية على الفلسطينيين.
كان وزير ما يسمى الأمن القومي في كومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير قد نشر في حسابه في على تطبييق تلغرام صباح اليوم الخميس فيديو قصيرا لجندي إسرائيلي وهو يتلو صلاة يهودية عبر مكبرات الصوت في مسجد مخيم جنين. (النهاية)

ا ع س / ه س ص



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