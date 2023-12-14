تركيا تدين بشدة اقتحام جنود الاحتلال الإسرائيلي مسجدا في جنين بالضفة الغربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 14 - 12 (كونا) -- أدانت تركيا بشدة اليوم الخميس اقتحام جنود من الاحتلال الإسرائيلي مسجدا بمخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة وأدائهم طقوسا تلمودية فيه.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي في تدوينة له على موقع إكس للتواصل الاجتماعي "ندين بشدة استفزازات الجنود الإسرائيليين الذين دخلوا مسجدا (في جنين) وتجاهلوا حرمة أماكن العبادة".
وأضاف "نأمل في أن تتوقف الهجمات على الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس الشرقية والضفة الغربية في أقرب وقت وأن تتم معاقبة الذين يقومون بالاستفزازات بأشد العقوبات"ز
وقال إن المنطقة بحاجة إلى المزيد من السلام وليس المزيد من العنف محذرا من أن التوترات مرتفعة للغاية بسبب إرهاب المستوطنين وضغوط وهجمات قوات الأمن الإسرائيلية على الفلسطينيين.
كان وزير ما يسمى الأمن القومي في كومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير قد نشر في حسابه في على تطبييق تلغرام صباح اليوم الخميس فيديو قصيرا لجندي إسرائيلي وهو يتلو صلاة يهودية عبر مكبرات الصوت في مسجد مخيم جنين. (النهاية)
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