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المغرب وإسبانيا يؤكدان عمق العلاقات الثنائية والسعي لتطويرها

12/14/2023 11:37:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 14 - 12 (كونا) -- أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره الإسباني خوسيه مانويل الباريس اليوم الخميس عمق العلاقات المغربية - الإسبانية والسعي للارتقاء بها بما يخدم مصالح البلدين المشتركة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده وزيرا الخارجية المغربي وإلاسباني في العاصمة المغربية الرباط.
وقال بوريطة إن العلاقات المغربية - الإسبانية اليوم في أحسن أحوالها منذ عقود وأنها لم تصل قط "إلى هذا المستوى من الصلابة والقوة ومن الثقة".
وأكد على انخراط البلدين في تنفيذ خريطة الطريق التي جرى التوصل إليها عقب مباحثات العاهل المغربي الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الاسباني بيدرو سانشيز في إبريل 2022.
وأضاف أن تقييم المغرب للاعلان المشترك الذي أصدرته المباحثات "جد إيجابي ولاسيما يخص الروح الايجابية التي تمت فيها الالتزامات".
وقال إنه جرى "إنشاء سبع فرق عمل كلها اجتمعت وتقدمت بشكل كبير في عملها.. سواء كانوا فاعلين اقتصاديين أو ثقافيين أو اجهزة أمنية".
ونوه بتطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين المغرب وإسبانيا مشيرا إلى أن إسبانيا أصبحت الشريك التجاري والاقتصادي للمغرب كما أشاد بالتعاون الثنائي في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.
بدوره قال وزير الخارجية الإسباني إن المغرب شريك مهم لإسبانيا "وهو الشريك الثالث اقتصاديا لنا".
وأضاف "المغرب يمثل لنا مصالح كبيرة خاصة فيما يتعلق بالاستثمار الذي يمتد إلى إفريقيا".
وقال إن العلاقات بين البلدين مقبلة على آفاق قوية ولاسيما في التنظيم المشترك لكأس العالم لكرة القدم عام 2030 ما يتطلب تعزيز العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات.
وبخصوص قضية الصحراء المغربية قال وزير الخارجية الإسباني إن موقف بلاده لم يتغير منذ الاعلان المشترك المصادق عليه في 7 إبريل 2022 والذي اعتبرت فيه إسبانيا المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لتسوية النزاع. (النهاية)

م ر ي / ه س ص



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