المغرب وإسبانيا يؤكدان عمق العلاقات الثنائية والسعي لتطويرها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 14 - 12 (كونا) -- أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره الإسباني خوسيه مانويل الباريس اليوم الخميس عمق العلاقات المغربية - الإسبانية والسعي للارتقاء بها بما يخدم مصالح البلدين المشتركة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده وزيرا الخارجية المغربي وإلاسباني في العاصمة المغربية الرباط.
وقال بوريطة إن العلاقات المغربية - الإسبانية اليوم في أحسن أحوالها منذ عقود وأنها لم تصل قط "إلى هذا المستوى من الصلابة والقوة ومن الثقة".
وأكد على انخراط البلدين في تنفيذ خريطة الطريق التي جرى التوصل إليها عقب مباحثات العاهل المغربي الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الاسباني بيدرو سانشيز في إبريل 2022.
وأضاف أن تقييم المغرب للاعلان المشترك الذي أصدرته المباحثات "جد إيجابي ولاسيما يخص الروح الايجابية التي تمت فيها الالتزامات".
وقال إنه جرى "إنشاء سبع فرق عمل كلها اجتمعت وتقدمت بشكل كبير في عملها.. سواء كانوا فاعلين اقتصاديين أو ثقافيين أو اجهزة أمنية".
ونوه بتطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين المغرب وإسبانيا مشيرا إلى أن إسبانيا أصبحت الشريك التجاري والاقتصادي للمغرب كما أشاد بالتعاون الثنائي في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.
بدوره قال وزير الخارجية الإسباني إن المغرب شريك مهم لإسبانيا "وهو الشريك الثالث اقتصاديا لنا".
وأضاف "المغرب يمثل لنا مصالح كبيرة خاصة فيما يتعلق بالاستثمار الذي يمتد إلى إفريقيا".
وقال إن العلاقات بين البلدين مقبلة على آفاق قوية ولاسيما في التنظيم المشترك لكأس العالم لكرة القدم عام 2030 ما يتطلب تعزيز العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات.
وبخصوص قضية الصحراء المغربية قال وزير الخارجية الإسباني إن موقف بلاده لم يتغير منذ الاعلان المشترك المصادق عليه في 7 إبريل 2022 والذي اعتبرت فيه إسبانيا المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لتسوية النزاع. (النهاية)
م ر ي / ه س ص
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