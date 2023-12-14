Friday, 15 December 2023 09:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فرنسا: الطيران المدني يطلب إلغاء رحلات في مطارين بسبب الإضرابات

12/14/2023 11:37:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 14 - 12 (كونا) -- طلبت المديرية العامة للطيران المدني الفرنسي اليوم الخميس من شركات الطيران تقليص عدد الرحلات احترازيا في مطاري باريس أورلي و بريست بسبب إشعار الإضراب الذي قدمه مراقبو الحركة الجوية والمقرر يوم الإثنين المقبل.
وذكرت المديرية العامة للطيران المدني الفرنسي في بيان لها أوردته محطة (بي.إف.إم) الإخبارية أنها "طلبت من شركات الطيران تقليص برنامج رحلاتها بنسبة 30 في المئة في مطار باريس أورلي و50 في المئة في مطار بريست ليوم الإثنين الموافق 18 ديسمبر الجاري احترازيا بسبب الإضراب المهني الذي نظمته نقابة مراقبي الحركة الجوية".
وحذرت المديرية انه على الرغم من هذه الإجراءات الاحترازية لا يزال من المتوقع حدوث اضطرابات وتأخيرات.
ودعت المديرية العامة للطيران المدني المسافرين إلى تأجيل رحلاتهم يوم الجمعة والاتصال بشركة الطيران الخاصة بهم لمعرفة حالة رحلتهم.
وشهدت فرنسا منذ بداية هذا العام مظاهرات وإضرابات عدة بدعوة من النقابات العمالية احتجاجا على خطة الحكومة الجديدة على تعديل نظام التقاعد وتزايد عدم المساواة في المديرية العامة للطيران المدني ولاسيما في الرواتب كما أكدت النقابات العمالية المشاركة في الاضراب. (النهاية)

م ع / ه س ص


MENAFN14122023000071011013ID1107601086

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث