فرنسا: الطيران المدني يطلب إلغاء رحلات في مطارين بسبب الإضرابات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 14 - 12 (كونا) -- طلبت المديرية العامة للطيران المدني الفرنسي اليوم الخميس من شركات الطيران تقليص عدد الرحلات احترازيا في مطاري باريس أورلي و بريست بسبب إشعار الإضراب الذي قدمه مراقبو الحركة الجوية والمقرر يوم الإثنين المقبل.
وذكرت المديرية العامة للطيران المدني الفرنسي في بيان لها أوردته محطة (بي.إف.إم) الإخبارية أنها "طلبت من شركات الطيران تقليص برنامج رحلاتها بنسبة 30 في المئة في مطار باريس أورلي و50 في المئة في مطار بريست ليوم الإثنين الموافق 18 ديسمبر الجاري احترازيا بسبب الإضراب المهني الذي نظمته نقابة مراقبي الحركة الجوية".
وحذرت المديرية انه على الرغم من هذه الإجراءات الاحترازية لا يزال من المتوقع حدوث اضطرابات وتأخيرات.
ودعت المديرية العامة للطيران المدني المسافرين إلى تأجيل رحلاتهم يوم الجمعة والاتصال بشركة الطيران الخاصة بهم لمعرفة حالة رحلتهم.
وشهدت فرنسا منذ بداية هذا العام مظاهرات وإضرابات عدة بدعوة من النقابات العمالية احتجاجا على خطة الحكومة الجديدة على تعديل نظام التقاعد وتزايد عدم المساواة في المديرية العامة للطيران المدني ولاسيما في الرواتب كما أكدت النقابات العمالية المشاركة في الاضراب. (النهاية)
م ع / ه س ص
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