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المجلس العسكري بالنيجر يتهم الإيكواس بالمشاركة في مخطط لزعزعة استقرار البلاد

12/14/2023 11:37:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 14 - 12 (كونا) -- اتهم المجلس العسكري الحاكم في النيجر اليوم الخميس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بالمشاركة في مخطط لزعزعة استقرار البلاد بعد دعوة وزراء من النظام السابق للمشاركة في قمة المجموعة الأخيرة في نيجيريا.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري بالنيجير العقيد أمادو عبد الرحمن لوسائل الإعلام "النيجر تدين بشدة استفزازات الإيكواس التي ستقوض أي جهود لإيجاد حل دبلوماسي وتفاوضي للوضع السياسي الحالي".
وقال إن "الإيكواس لا يمكنها أن تتجاهل السلطات الحاكمة في النيجر والسماح للفارين بتمثيل بلادها بشكل غير قانوني".
وأضاف إن "الإيكواس يجب أن تعلم أن استفزازاتها للسلطات النيجرية لن تساهم أبدا في الحل السلمي للأزمة السياسية".
كما اتهم المتحدث العسكري الإيكواس بالتعامل مع النيجر بازدواجية والمشاركة في خطة لزعزعة استقرار النيجر "بقيادة دولة أجنبية" في إشارة إلى فرنسا.
ودعاها إلى "التوقف عن تلقي التوجيهات من دول معادية لطموحات شعوب المنطقة وهدفها الوحيد هو تقسيم البلدان الإفريقية" على حد تعبيره.
كانت قمة الإيكواس التي عقدت الأحد الماضي في العاصمة النيجيرية أبوجا قد قررت تشكيل لجنة من زعماء توغو وسيراليون وبنين للتواصل مع المجلس العسكري في النيجر للاتفاق على خارطة طريق انتقالية قصيرة مقابل رفع العقوبات الاقتصادية. (النهاية)

م ر / ه س ص


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