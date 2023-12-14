المجلس العسكري بالنيجر يتهم الإيكواس بالمشاركة في مخطط لزعزعة استقرار البلاد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 14 - 12 (كونا) -- اتهم المجلس العسكري الحاكم في النيجر اليوم الخميس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بالمشاركة في مخطط لزعزعة استقرار البلاد بعد دعوة وزراء من النظام السابق للمشاركة في قمة المجموعة الأخيرة في نيجيريا.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري بالنيجير العقيد أمادو عبد الرحمن لوسائل الإعلام "النيجر تدين بشدة استفزازات الإيكواس التي ستقوض أي جهود لإيجاد حل دبلوماسي وتفاوضي للوضع السياسي الحالي".
وقال إن "الإيكواس لا يمكنها أن تتجاهل السلطات الحاكمة في النيجر والسماح للفارين بتمثيل بلادها بشكل غير قانوني".
وأضاف إن "الإيكواس يجب أن تعلم أن استفزازاتها للسلطات النيجرية لن تساهم أبدا في الحل السلمي للأزمة السياسية".
كما اتهم المتحدث العسكري الإيكواس بالتعامل مع النيجر بازدواجية والمشاركة في خطة لزعزعة استقرار النيجر "بقيادة دولة أجنبية" في إشارة إلى فرنسا.
ودعاها إلى "التوقف عن تلقي التوجيهات من دول معادية لطموحات شعوب المنطقة وهدفها الوحيد هو تقسيم البلدان الإفريقية" على حد تعبيره.
كانت قمة الإيكواس التي عقدت الأحد الماضي في العاصمة النيجيرية أبوجا قد قررت تشكيل لجنة من زعماء توغو وسيراليون وبنين للتواصل مع المجلس العسكري في النيجر للاتفاق على خارطة طريق انتقالية قصيرة مقابل رفع العقوبات الاقتصادية. (النهاية)
م ر / ه س ص
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