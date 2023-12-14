موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الخميس الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح يصرح بأن الحالة الصحية لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مستقرة.
متضرعين إلى المولى تعالى أن يمن على حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله بالشفاء والعافية وأن يشمله سبحانه وتعالى بعظيم لطفه وكرم عنايته كما نبتهل إلى الباري جلت قدرته أن يرفع الضرر عن سموه ويسبغ عليه وافر الصحة وتمام العافية ويحفظه من كل مكروه.
الكويت - وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية تدعو الائمة والخطباء الى إقامة صلاة الاستسقاء صباح بعد غد السبت في عدد من المساجد في البلاد عند الساعة 30ر10 صباحا.
الكويت - جامعة عبد الله السالم توقع مذكرة تعاون مع جامعة الكويت ووزارة المالية لنقل المواقع والمباني والمرافق والموجودات من جامعة الكويت إليها.
الكويت - وزارة الإعلام تنعى ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله تعالى جاسم النصف أحد رواد الصحافة الكويتية ورئيس التحرير الأسبق لجريدة القبس بعد رحلة حافلة بالإنجازات والعطاء الوطني.
غزة - جمعية الهلال الأحمر الكويتي تبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع توزيع أكياس الدقيق على آلاف النازحين الفلسطينيين جنوب قطاع غزة بما فيه مدينتي خانيونس و رفح.
واشنطن - الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) تستعرض تجربة الكويت في تعزيز النزاهة في التعليم أمام مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمدينة أتلانتا الأمريكية.
واشنطن - مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون السياسة الدفاعية الذي يجيز سنويا إنفاقا عسكريا قياسيا قدره 886 مليار دولار بدعم جمهوري - ديموقراطي وأحاله للرئيس جو بايدن للتصديق عليه.
بيروت - الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفا جويا ومدفعيا على جنوب لبنان طاول مسجدا وعددا من البلدات الحدودية. (النهاية) ه س ص
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