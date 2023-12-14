موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الخميس الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

واشنطن - مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون السياسة الدفاعية الذي يجيز سنويا إنفاقا عسكريا قياسيا قدره 886 مليار دولار بدعم جمهوري - ديموقراطي وأحاله للرئيس جو بايدن للتصديق عليه. بيروت - الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفا جويا ومدفعيا على جنوب لبنان طاول مسجدا وعددا من البلدات الحدودية. (النهاية) ه س ص

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