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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الخميس الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

12/14/2023 11:37:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح يصرح بأن الحالة الصحية لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مستقرة.
متضرعين إلى المولى تعالى أن يمن على حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله بالشفاء والعافية وأن يشمله سبحانه وتعالى بعظيم لطفه وكرم عنايته كما نبتهل إلى الباري جلت قدرته أن يرفع الضرر عن سموه ويسبغ عليه وافر الصحة وتمام العافية ويحفظه من كل مكروه.
الكويت - وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية تدعو الائمة والخطباء الى إقامة صلاة الاستسقاء صباح بعد غد السبت في عدد من المساجد في البلاد عند الساعة 30ر10 صباحا.
الكويت - جامعة عبد الله السالم توقع مذكرة تعاون مع جامعة الكويت ووزارة المالية لنقل المواقع والمباني والمرافق والموجودات من جامعة الكويت إليها.
الكويت - وزارة الإعلام تنعى ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله تعالى جاسم النصف أحد رواد الصحافة الكويتية ورئيس التحرير الأسبق لجريدة القبس بعد رحلة حافلة بالإنجازات والعطاء الوطني.
غزة - جمعية الهلال الأحمر الكويتي تبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع توزيع أكياس الدقيق على آلاف النازحين الفلسطينيين جنوب قطاع غزة بما فيه مدينتي خانيونس و رفح.
واشنطن - الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) تستعرض تجربة الكويت في تعزيز النزاهة في التعليم أمام مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمدينة أتلانتا الأمريكية.


واشنطن - مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون السياسة الدفاعية الذي يجيز سنويا إنفاقا عسكريا قياسيا قدره 886 مليار دولار بدعم جمهوري - ديموقراطي وأحاله للرئيس جو بايدن للتصديق عليه.
بيروت - الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفا جويا ومدفعيا على جنوب لبنان طاول مسجدا وعددا من البلدات الحدودية. (النهاية) ه س ص

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