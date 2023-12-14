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الجريمة والعقاب لفريق طب أسنان القاهرة على مسرح نهاد صليحة..24 ديسمبر

12/14/2023 11:37:30 PM
(MENAFN- Youm7) تعرض مسرحية الجريمة والعقاب لفريق مسرح كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، على مسرح نهاد صليحة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر الحالي، والمسرحية من بطولة محمود الحسيني، يمني فتحي، هيلانا ناصف، محمود طاهر، أحمد مكاوي، أمنية كرم، ماريا حنا، عمرو بيومي.





الجريمة والعقاب




مسرحية الجريمة والعقاب تأليف فيودور دوستويفسكي ،
ديكور
روماني جرجس ، أزياء و مكياچ شروق العيسوي ، تصميم إضاءة
محمود الحسيني تنفيذ إضاءة / زياد محمد ، تأليف موسيقي ايهاب عبد الرحمن ، إعداد محمود الحسيني ، إخراج زياد محمد ، وقد جاءت كلمة مخرج العرض عنه كالتالي " الرجل ذو الضمير يعاني و هو يقر بخطيئته، و هذا هو عقابه"



مسرحية الجريمة والعقاب تعرض حياة راسكولينكوف الطالب بكلية الحقوق الذي يفصل من الجامعة لأنه لا يملك تكاليف الدراسة، بل يعاني من الفقر و
الجوع.. وقد
قتل المرابية العجوز
و سرقها
لكنه لم يحتفظ بالمال، لقد قتلها دون أن يعرف السبب
، ويظل راسكولنيكوف في معاناته و عذابه بجرمه .. ولا يجد سبيلا للخلاص من خطيئته و ضميره المعذب سوى الاعتراف.












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