الجريمة والعقاب لفريق طب أسنان القاهرة على مسرح نهاد صليحة..24 ديسمبر

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- Youm7) تعرض مسرحية الجريمة والعقاب لفريق مسرح كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، على مسرح نهاد صليحة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر الحالي، والمسرحية من بطولة محمود الحسيني، يمني فتحي، هيلانا ناصف، محمود طاهر، أحمد مكاوي، أمنية كرم، ماريا حنا، عمرو بيومي.
الجريمة والعقاب
مسرحية الجريمة والعقاب تأليف فيودور دوستويفسكي ،
ديكور
روماني جرجس ، أزياء و مكياچ شروق العيسوي ، تصميم إضاءة
محمود الحسيني تنفيذ إضاءة / زياد محمد ، تأليف موسيقي ايهاب عبد الرحمن ، إعداد محمود الحسيني ، إخراج زياد محمد ، وقد جاءت كلمة مخرج العرض عنه كالتالي " الرجل ذو الضمير يعاني و هو يقر بخطيئته، و هذا هو عقابه"
مسرحية الجريمة والعقاب تعرض حياة راسكولينكوف الطالب بكلية الحقوق الذي يفصل من الجامعة لأنه لا يملك تكاليف الدراسة، بل يعاني من الفقر و
الجوع.. وقد
قتل المرابية العجوز
و سرقها
لكنه لم يحتفظ بالمال، لقد قتلها دون أن يعرف السبب
، ويظل راسكولنيكوف في معاناته و عذابه بجرمه .. ولا يجد سبيلا للخلاص من خطيئته و ضميره المعذب سوى الاعتراف.
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