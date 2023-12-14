فيلم The Hunger Games: The Ballad Of Songbirds يحقق 260 مليون دولار

MENAFN - Youm7) حقق فيلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds إيرادات وصلت إلى 260 مليونًا و 359 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 17 نوفمبر الماضى، العمل من إنتاج شركة Lions Gate Films، ووصلت مدته إلى ساعتين و37 دقيقة.

وانقسمت إيرادات العمل بين 137 مليونا و659 دولارا بشباك التذاكر الأمريكي، و122 مليونًا و700 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

يركز "The Ballad of Songbirds and Snakes" على كوريولانوس سنو، وهو صبي طموح، والذى أصبح في النهاية الزعيم المستبد لبلد بانيم البائس، وهو من إخراج فرانسيس لورانس، ومن بطولة توم بليث، راشيل زيجلر، هانتر شيفر، جيسن شوارتزمن وبيتر دينكلاج.

الجزء الأول من الفيلم من تأليف وإخراج جارى روس، ومن بطولة جنيفر لورنس وجوش هتشرسون وليام هيمسورث وويلو شيلد واليزابيث بانك وويس بينتلى وستانلى لوتسى.