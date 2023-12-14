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أبو الليف ينعى شقيقه الفنان عادل أنور ويطلب الدعاء له بالرحمة

12/14/2023 11:37:30 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن المطرب نادر أبو الليف وفاة شقيقه عادل، حيث نشر على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك قائلا: "توفي إلي رحمة الله أخي الفنان عادل أنور.. رجاء الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة على روحه.. شكرًا".



منشور أبو الليف





عادل أنور هو ممثل ومؤلف ومخرج تلفزيوني، ولد في 9 يناير من عام 1965، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية في بداية ثمانينيات القرن العشرين، وشارك عادل أنور في عدد من المسلسلات الشهيرة أبرزها ليالي الحلمية، عملة نادرة، فلانتينو، العمدة هانم، فارس بلا جواد، العائلة
وغيرها.




وكان من أبرز الأعمال التي شارك فيها مؤخرًا الفنان عادل أنور، ونالت إشادات النقاد والجمهور دور الدكتور عبد العزيز أحمد رئيس قسم الديناميكا والمركبات الفضائية في مسلسل فلانتينو بطولة عادل إمام وتأليف أيمن بهجت قمر.














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