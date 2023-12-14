أبو الليف ينعى شقيقه الفنان عادل أنور ويطلب الدعاء له بالرحمة

(MENAFN
- Youm7) أعلن المطرب نادر أبو الليف وفاة شقيقه عادل، حيث نشر على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك قائلا: "توفي إلي رحمة الله أخي الفنان عادل أنور.. رجاء الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة على روحه.. شكرًا".
منشور أبو الليف
عادل أنور هو ممثل ومؤلف ومخرج تلفزيوني، ولد في 9 يناير من عام 1965، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية في بداية ثمانينيات القرن العشرين، وشارك عادل أنور في عدد من المسلسلات الشهيرة أبرزها ليالي الحلمية، عملة نادرة، فلانتينو، العمدة هانم، فارس بلا جواد، العائلة
وغيرها.
وكان من أبرز الأعمال التي شارك فيها مؤخرًا الفنان عادل أنور، ونالت إشادات النقاد والجمهور دور الدكتور عبد العزيز أحمد رئيس قسم الديناميكا والمركبات الفضائية في مسلسل فلانتينو بطولة عادل إمام وتأليف أيمن بهجت قمر.
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