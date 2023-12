خالد الحجر يقدم ورشة الإخراج السينمائي بمهرجان القاهرة للفيلم القصير

MENAFN - Youm7) يقدم المخرج خالد الحجر ورشة في الإخراج السينمائي بمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دورته الخامسة، وتقام الورشة يوم 20 ديسمبر 2023 بقاعة سينما الحضارة بدار الأوبرا المصرية، وهي ورشة مجانية.

مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير ينطلق يوم 17 ديسمبر بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية ، وتقام عروض وفعاليات المهرجان في مركز الابداع الفني ، سينما الهناجر، قاعة سينما الحضارة بدار الأوبرا المصرية.

المهرجان في دورته المقبلة يرفع شعار "السينما سلاحنا " ومن الأفلام المشاركة في مسابقة سينما الشباب : فيلم " فقه أمي " للمخرج عمر عز، فيلم " كل إسبوعين " للمخرجة آية الحسيني ، فيلم " مجهول " للمخرج أكرم هشام شعراوي ، وفيلم " elghteen year

"محمد ببدير حسن، وفيلم " it,s not you

" للمخرج شادي نور فهمي ،

My toy

للمخرج مازن حاج قاسم، وفيلم " آخر الوعود " للمخرج علي عبد الستار ، وفيلم " بخاف تنساني " للمخرجة أمنية سويدان .

اما المسابقة الوثائقية فيشارك فيها 8 أفلام : Gaddafi s birthday cake للمخرج ناهد نصر، 32 abo el mahasiem el shazly

للمخرجة زيادي ، الطيور غادرت بيروت للمخرج خليل درفيس زعرور من لبنان ، سينما مسرة للمخرجة ستيفانيا أمين ، 1200 steps للمخرجة نيرة عبد الشافي ، مش منكوشة للمخرجة أميرة صلاح أحمد ، A DREAM IN THE CITY OF LEIPZIG

للمخرج احمد طارق أبودينا ، DELIVERANCE A WOMAN S REVOLT

للمخرج زياد حجاج .