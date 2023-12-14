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خالد الحجر يقدم ورشة الإخراج السينمائي بمهرجان القاهرة للفيلم القصير

12/14/2023 11:37:30 PM
(MENAFN- Youm7) يقدم المخرج خالد الحجر ورشة في الإخراج السينمائي بمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دورته الخامسة، وتقام الورشة يوم 20 ديسمبر 2023 بقاعة سينما الحضارة بدار الأوبرا المصرية، وهي ورشة مجانية.

مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير ينطلق يوم 17 ديسمبر بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية ، وتقام عروض وفعاليات المهرجان في مركز الابداع الفني ، سينما الهناجر، قاعة سينما الحضارة بدار الأوبرا المصرية.

المهرجان في دورته المقبلة يرفع شعار "السينما سلاحنا " ومن الأفلام المشاركة في مسابقة سينما الشباب : فيلم " فقه أمي " للمخرج عمر عز، فيلم " كل إسبوعين " للمخرجة آية الحسيني ، فيلم " مجهول " للمخرج أكرم هشام شعراوي ، وفيلم " elghteen year
"محمد ببدير حسن، وفيلم " it,s not you
" للمخرج شادي نور فهمي ،
My toy
للمخرج مازن حاج قاسم، وفيلم " آخر الوعود " للمخرج علي عبد الستار ، وفيلم " بخاف تنساني " للمخرجة أمنية سويدان .

اما المسابقة الوثائقية فيشارك فيها 8 أفلام : Gaddafi s birthday cake للمخرج ناهد نصر، 32 abo el mahasiem el shazly
للمخرجة زيادي ، الطيور غادرت بيروت للمخرج خليل درفيس زعرور من لبنان ، سينما مسرة للمخرجة ستيفانيا أمين ، 1200 steps للمخرجة نيرة عبد الشافي ، مش منكوشة للمخرجة أميرة صلاح أحمد ، A DREAM IN THE CITY OF LEIPZIG
للمخرج احمد طارق أبودينا ، DELIVERANCE A WOMAN S REVOLT
للمخرج زياد حجاج .








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