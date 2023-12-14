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افتتاح ملتقي الأراجوز والعرائس التقليدية في دورته الخامسة.. الثلاثاء المقبل

12/14/2023 11:37:30 PM
(MENAFN- Youm7) يفتتح المركز القومي لثقافة الطفل ملتقي الأراجوز والعرائس التقليدية في دورته الخامسة، وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق 19 ديسمبر في تمام الساعة الثالثة عصراً وحتي الثامنة مساءً بالحديقة الثقافية للأطفال، وسيستمر الملتقي في الفترة من 20 وحتي 22 ديسمبر .



يذكر أن ملتقي الأراجوز والعرائس التقليدية يقام تحت رعاية الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة ، والأستاذ الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلي للثقافة ، والكاتب محمد ناصف رئيس مركز القومي لثقافة الطفل .



والجدير بالذكر أن ملتقي الأراجوز والعرائس التقليدية في دورته الرابعة قد أقيم في ديسمبر الماضي ، وشهد تقديم عرضين مسرحيين جديدين وهم "أراجوز وأرجوزتة" و" عسل ونار" من إنتاج المركز، كما أكمل المركز مسيرته وخرج دفعة جديدة من لاعبى الأراجوز ضمن مدرسة الأراجوز التي أنشأها المركز وتخرج منها ما يزيد عن (30) لاعب أراجوز.


















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