افتتاح ملتقي الأراجوز والعرائس التقليدية في دورته الخامسة.. الثلاثاء المقبل

(MENAFN
- Youm7) يفتتح المركز القومي لثقافة الطفل ملتقي الأراجوز والعرائس التقليدية في دورته الخامسة، وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق 19 ديسمبر في تمام الساعة الثالثة عصراً وحتي الثامنة مساءً بالحديقة الثقافية للأطفال، وسيستمر الملتقي في الفترة من 20 وحتي 22 ديسمبر .
يذكر أن ملتقي الأراجوز والعرائس التقليدية يقام تحت رعاية الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة ، والأستاذ الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلي للثقافة ، والكاتب محمد ناصف رئيس مركز القومي لثقافة الطفل .
والجدير بالذكر أن ملتقي الأراجوز والعرائس التقليدية في دورته الرابعة قد أقيم في ديسمبر الماضي ، وشهد تقديم عرضين مسرحيين جديدين وهم "أراجوز وأرجوزتة" و" عسل ونار" من إنتاج المركز، كما أكمل المركز مسيرته وخرج دفعة جديدة من لاعبى الأراجوز ضمن مدرسة الأراجوز التي أنشأها المركز وتخرج منها ما يزيد عن (30) لاعب أراجوز.
MENAFN14122023000132011024ID1107601078
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.