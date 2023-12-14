4 أبراج عاشقة للسهر في ليالي الشتاء.. اعرف كل برج يحب يقضي سهرته إزاي

MENAFN - Youm7) البرودة والظلام الذي يحل سريعًا في الليالي الشتوية يجعل الكثير من الناس يشعرون أن النشاط الوحيد الذي يمكن القيام به هو النوم والاسترخاء، وهذا يقيدهم بعض الشيء خاصة إذا كانوا يحبون السهر وقضاء الوقت في الخارج، ولكن بعض الناس يجيدون الاستمتاع بليالي الشتاء، فيستغلون هذا الوقت للاستمتاع بالأنشطة الموسمية أو حتى التمتع بوقتهم في الداخل مع المأكولات الشتوية اللذيذة في صحبة الأصدقاء والعائلة.

ووفقًا لخبيرة الأبراج مايا ناجي، يميل مواليد 4

أبراج

إلى الاستمتاع بطرق مختلفة بليالي الشتاء، تعرف عليهم وعلى طريقتهم المميزة.



ابراج-تفضل-السهر





أبراج عاشقة لليالي السهر في الشتاء:برج الأسد:



برج الأسد من الأبراج العاشقة للسهر والخروج في الفترات المسائية، يطبق عليه لقب "كائن ليلي" نظرًا لحبه القوي للسهر والمساء، أيضًا يفضل الخروج والاحتفال

في ليالي الشتاء ،يحب المرح والهزار المتبادل بينه وبين أصدقائه.

برج الثور:



مولود برج الثور يفضل السهر والمرح خاصة أن تكون السهرات مع شريك حياته لصنع ذكريات جميلة مليئة بالرومانسية والحب المتبادل والمشاعر الدافئة بينهم .

السهر ليلابرج الحوت:



برج الحوت يعشق السهر ومشاهدة التليفزيون مع من يحب، ويقوم بتحضير التسالي للاستمتاع بالوقت، فمولود برج الحوت من الأبراج العاشقة لتناول الأكلات الدسمة، لذا يستكمل متعته بتناول الأكلات

المفضلة وأطباق الحلويات والمشروبات.

برج الجدي:

يفضل مولود برج الجدي ممارسة التمارين الرياضية بالمشاركة مع أصدقائه المقربين في الفترات المسائية ، بداخل منزله، أو داخل

صالات الجيم، أيضًا يفضل ممارسة الجري في الساعات الأخيرة من الليل .