5 وصفات طبيعية بقشر البرتقال للعناية بالبشرة

(MENAFN
- Youm7) عندما تتحدث عن البرتقال، فإن أول ما يتبادر إلى ذهنك هو طعمه اللذيذ وفوائده الغذائية العديدة، ولكن هل كنت تعلمين أن قشر البرتقال أيضًا يحتوي على فوائد مذهلة للبشرة؟ نعم، قشر البرتقال يمكن أن يكون مفيدًا لجمالك. في هذا التقرير من موقع "Boldsky" الهندي نقدم مجموعة من الوصفات الطبيعية التي تستخدم قشر البرتقال.
قناع البرتقال للبشرة المشرقة:
قومي بطحن قشر برتقالة ناضجة واخلطيها مع ملعقة كبيرة من العسل وقليل من عصير الليمون. ضعي القناع على وجهك لمدة 15-20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر. ستلاحظين أن بشرتك ستصبح أكثر إشراقًا ونعومة.
قناع البرتقال واللبن:
يعتبر هذا القناع مثاليًا لتفتيح وتنعيم البشرة. اطحني قشور البرتقال المجففة حتى تصبح مسحوقًا ناعمًا. في وعاء، اخلطي ملعقة من مسحوق قشور البرتقال مع ملعقة صغيرة من اللبن الطازج. قومي بتطبيق القناع على وجهك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر. ستلاحظين بشرة نضرة ومشرقة.
قشر البرتقال
مقشر البرتقال والسكر:
امزجي ملعقتين من مسحوق قشور البرتقال مع ملعقة صغيرة من السكر البني وملعقة صغيرة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون. قومي بتدليك هذا المزيج بلطف على الوجه والرقبة باستخدام حركات دائرية لمدة 2-3 دقائق، ثم اشطفيه بالماء الفاتر. سيساعد هذا المقشر على إزالة الخلايا الميتة وتحسين ملمس البشرة.
ماء البرتقال لتنشيط البشرة:
في قدر صغير، ضعي قشور البرتقال وماء كافٍ لتغطيتها. اغلي المزيج ثم قلّبي النار إلى وضع الغليان المنخفض واتركيه يغلي لمدة 15-20 دقيقة. صفّي الماء واتركيه يبرد. استخدمي هذا الماء كمنشط للبشرة عن طريق وضعه على وجهك بواسطة قطعة قطنية. سيعمل ماء البرتقال على تنشيط وتنقية البشرة.
زيت البرتقال لتدليك الجسم:
قومي بمزج ملعقة صغيرة من زيت قشور البرتقال مع ملعقتين من زيت جوز الهند أو زيت اللوز الحلو. قومي بتدليك الزيت على الجسم بحركات دائرية للاسترخاء وترطيب البشرة. يمكن استخدام هذا الزيت بعد الاستحمام أو قبل النوم لتجربة لحظات من الاسترخاء.
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