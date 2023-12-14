لمحبى التسوق.. تعرف على أشهر 5 شوارع تجارية حول العالم

MENAFN - Youm7) تجذب وجهات التسوق الشهيرة السياح من جميع أنحاء العالم الذين يسعون للاستمتاع بتجربة تسوق فريدة وشراء منتجات ذات جودة عالية وتصاميم فريدة، وبالإضافة إلى الأزياء والمجوهرات والإكسسوارات، توفر مراكز التسوق الفاخرة أيضًا خيارات متنوعة في المطاعم والترفيه مما يزيد من جاذبية هذه الوجهات. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الأسواق التقليدية والأسواق الشعبية من الوجهات السياحية كما تعد مكانًا رائعًا لاستكشاف المنتجات المحلية التقليدية والحصول على تجربة ثقافية فريدة.

وهنا قائمة بخمسة من أفخم الشوارع في العالم التي تعتبر وجهات تسوق رئيسية للمنتجات الفاخرة حسب ما ذكرها موقع" indiaretailing"

شانزليزيه





الشانزليزيه فيباريس



الشانزليزيه في باريس واحد من أشهر الشوارع التجارية في العالم. يحتضن العديد من الماركات الفاخرة مثل ديور وشانيل ودايفنشي وغيرها. كما يتميز بالمباني الفخمة والمعالم الشهيرة مثل قوس النصر وفندق جورج سان.

أفينيو





فيفث أفينيو في نيويورك

تعد

"فيفث أفينيو" في مدينة نيويورك وجهة رئيسية لعشاق التسوق الفاخر. تحتضن فروعًا لأشهر المحلات والماركات العالمية مثل تيفاني آند كو، وبرجدورف جودمان، وساكس فايفث أفينيو، وغيرها من المتاجر الراقية.

روماند فيجنيف

يعد روماند في جنيف واحدا من أفخم الشوارع في سويسرا ومركزًا للتسوق الفاخر . تجد هناك الكثير من الماركات الفاخرة مثل كارتييه ولويس فيتون وغيرها. كما يتوفر هنا أيضًا مجموعة واسعة من المجوهرات والساعات الفاخرة.

سويسرا رودوتشايد في سويسرا:



رودوتشايد في زيورخ واحد من أشهر الشوارع التجارية في العالم. ويقدم تجربة تسوق فاخرة حيث يمكنك العثور على ماركات عالمية مثل بوشرون وجاجر لوكولتر وشوميه وغيرها. يتميز بالمحلات التجارية الفاخرة والمناظر الخلابة.

بوندي ستريت





بوندي ستريت في لندن

تعتبر بوندي ستريت في لندن وجهة تسوق راقية للمنتجات الفاخرة والأزياء الفريدة. تحتضن العديد من المصممين العالميين مثل كريستيان لوبوتان وجورجيو أرماني وديور وغيرها. كما تضم مجموعة متنوعة من المتاجر والمتاحف والمطاعم الفاخرة.