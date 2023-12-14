لمحبى التسوق.. تعرف على أشهر 5 شوارع تجارية حول العالم

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- Youm7) تجذب وجهات التسوق الشهيرة السياح من جميع أنحاء العالم الذين يسعون للاستمتاع بتجربة تسوق فريدة وشراء منتجات ذات جودة عالية وتصاميم فريدة، وبالإضافة إلى الأزياء والمجوهرات والإكسسوارات، توفر مراكز التسوق الفاخرة أيضًا خيارات متنوعة في المطاعم والترفيه مما يزيد من جاذبية هذه الوجهات. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الأسواق التقليدية والأسواق الشعبية من الوجهات السياحية كما تعد مكانًا رائعًا لاستكشاف المنتجات المحلية التقليدية والحصول على تجربة ثقافية فريدة.
وهنا قائمة بخمسة من أفخم الشوارع في العالم التي تعتبر وجهات تسوق رئيسية للمنتجات الفاخرة حسب ما ذكرها موقع" indiaretailing"
شانزليزيه
الشانزليزيه في
باريس
الشانزليزيه في باريس واحد من أشهر الشوارع التجارية في العالم. يحتضن العديد من الماركات الفاخرة مثل ديور وشانيل ودايفنشي وغيرها. كما يتميز بالمباني الفخمة والمعالم الشهيرة مثل قوس النصر وفندق جورج سان.
أفينيو
فيفث أفينيو في نيويورك
تعد
"فيفث أفينيو" في مدينة نيويورك وجهة رئيسية لعشاق التسوق الفاخر. تحتضن فروعًا لأشهر المحلات والماركات العالمية مثل تيفاني آند كو، وبرجدورف جودمان، وساكس فايفث أفينيو، وغيرها من المتاجر الراقية.
روماند في
جنيف
يعد روماند في جنيف واحدا من أفخم الشوارع في سويسرا ومركزًا للتسوق الفاخر . تجد هناك الكثير من الماركات الفاخرة مثل كارتييه ولويس فيتون وغيرها. كما يتوفر هنا أيضًا مجموعة واسعة من المجوهرات والساعات الفاخرة.
سويسرا رودوتشايد في سويسرا:
رودوتشايد في زيورخ واحد من أشهر الشوارع التجارية في العالم. ويقدم تجربة تسوق فاخرة حيث يمكنك العثور على ماركات عالمية مثل بوشرون وجاجر لوكولتر وشوميه وغيرها. يتميز بالمحلات التجارية الفاخرة والمناظر الخلابة.
بوندي ستريت
بوندي ستريت في لندن
تعتبر بوندي ستريت في لندن وجهة تسوق راقية للمنتجات الفاخرة والأزياء الفريدة. تحتضن العديد من المصممين العالميين مثل كريستيان لوبوتان وجورجيو أرماني وديور وغيرها. كما تضم مجموعة متنوعة من المتاجر والمتاحف والمطاعم الفاخرة.
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