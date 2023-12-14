مليونيرات تحت الأربعين.. تعرف على أغنى النساء العصاميات في 2023

(MENAFN
- Youm7) بالنسبة لمعظم الناس، يتم بناء النجاح على مدى بضعة عقود. لكن أصغر الأعضاء سناً في
قائمة فوربس
لعام 2023 لأغنى النساء العصاميات في أمريكا سخرن شغفهن، وعملن بجد وحققن أحلامهن في سن مبكرة بشكل خاص. ومن بين 100 عضوة في قائمة أغنى وأنجح سيدات الأعمال والمديرات التنفيذيات والفنانات في الولايات المتحدة، تعرف على أبرز المليونيرات تحت سن الأربعين.
كايلى جينر
كايلي جينر
العمر : 25
القيمة الصافية: 680 مليون دولار
كايلي جينر، البالغة من العمر 25 عامًا، هي أصغر شخص في القائمة للسنة السادسة على التوالي، مما يعني أنها ظهرت لأول مرة في سن العشرين. وتحتل عضوة عائلة كارداشيان جينر، نجمة تلفزيون الواقع ورائدة أعمال مستحضرات التجميل، المركز الأول.
احتلت المرتبة 38 هذا العام بقيمة تقدر بـ 680 مليون دولار، ارتفاعًا من 600 مليون دولار في المركز 41 في عام 2022.
لوسي قوة
لوسي جو
العمر : 28 عاما
القيمة الصافية: 360 مليون دولار
يأتي الجزء الأكبر من ثروتها من حصتها البالغة 6% تقريبًا في شركة الذكاء الاصطناعي Scale AI، والتي تقدر فوربس قيمتها أقل بمقدار الثلث عما كانت عليه قبل عام. شاركت في تأسيس الشركة مع ألكسندر وانج في عام 2016 وغادرتها في عام 2018.
تايلور سويفت
تايلور سويفت
العمر : 33
القيمة الصافية: 740 مليون دولار
ارتفع صافي ثروة نجمة البوب الأمريكية بمقدار 170 مليون دولار منذ العام الماضي بفضل إصدار ألبومها الجديد Midnights في أكتوبر 2022
وينى وولف هيرد
ويتني وولف هيرد
العمر : 33
القيمة الصافية: 510 مليون دولار
مصدر الثروة: تطبيق المواعدة
رغم خسارة تطبيق Bumble نحو 230 مليون دولار أخرى في العام الماضي مع انخفاض أسهم تطبيق المواعدة بنسبة 30٪ تقريبًا. إلا أن هذا لم يخرجها عن قائمة أغنى النساء في أمريكا، كما ان هذا لم يمنعها من الاستمتاع بثروتها: ففي يناير، أفادت التقارير أنها وزوجها اشتريا مزرعة في كاليفورنيا بقيمة 21 مليون دولار من إلين دي جينيريس
راشيل رومر
راشيل رومر
العمر : 34 عامًا
القيمة الصافية: 320 مليون دولار
مصدر الثروة: التعليم عبر الإنترنت
في يونيو 2022، جمعت شركة رومر التعليمية عبر الإنترنت، Guild Education، 175 مليون دولار من المستثمرين بتقييم 4.4 مليار دولار.
ريهانا
ريهانا
العمر : 35 عامًا
القيمة الصافية: 1.4 مليار دولار
مصدر الثروة: الموسيقى ومستحضرات التجميل
يأتي الجزء الأكبر من ثروتها من شركة "Fenty Beauty" وهو خط الماكياج الذي تملكه بالاشتراك مع شركة السلع الفاخرة الفرنسية والتي تضاعفت مبيعاتها في عام 2022.
كريستينا
كريستينا كاسيوبو
العمر : 36 عامًا
القيمة الصافية: 385 مليون دولار
مصدر الثروة: البرمجيات
عملت مواطنة أوهايو سابقًا كمديرة منتجات في شركة برمجيات عالمية، لكن الرغبة في بناء الأشياء لم تختف أبدًا، حتى بعد عامين محاولات بدء التشغيل الفاشلة. وفي عام 2017، شاركت في تأسيس شركة Vanta للأمن والامتثال، والتي نمت بسرعة تحت قيادتها كرئيس تنفيذي. وقد بلغت قيمة الشركة، التي تخدم أكثر من 5000 عميل على مستوى العالم، 1.6 مليار دولار بعد جولة التمويل الأخيرة في يونيو 2022.
نيها نرخيدي
نيها نرخيدي
العمر : 38
القيمة الصافية: 520 مليون دولار
مصدر الثروة: البرمجيات
أعلنت مهندسة البرمجيات التي تحولت إلى سيدة أعمال عن شركتها الجديدة لكشف الاحتيال، في مارس 2023. شاركت في تأسيسها مع زوجها في عام 2021، ومولتها بمبلغ 20 مليون دولار؛ وهي الرئيس التنفيذي. كانت سابقًا أحد مؤسسي شركة Confluent لبرمجيات تدفق البيانات والرئيسة التنفيذية السابقة للتكنولوجيا فيها، والتي تم طرحها للاكتتاب العام في عام 2021 بتقييم رائع قدره 9.1 مليار دولار.
ايمان أبو زيد
إيمان ابوزيد
العمر : 38 عاما
القيمة الصافية: 350 مليون دولار
مصدر الثروة: التوظيف في مجال الرعاية الصحية
إيمان أبوزيد، ابنة جراح سوداني يعيش في المملكة العربية السعودية، حصلت على شهادتها الطبية في المملكة المتحدة لكنها تخطت إقامتها لتنتقل إلى الولايات المتحدة للحصول على وظيفة في استشارات الرعاية الصحية. وفي عام 2017، شاركت في تأسيس شركة للمساعدة في حل مشكلة نقص التمريض التي تعاني منها المستشفيات الأمريكية. الخدمة، التي تشبه نسخة مطورة من LinkedIn للممرضات، جمعت 80 مليون دولار من التمويل في أغسطس 2022، مما قدر قيمة الشركة بمبلغ 1.65 مليار دولار.
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