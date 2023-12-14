مليونيرات تحت الأربعين.. تعرف على أغنى النساء العصاميات في 2023

MENAFN - Youm7) بالنسبة لمعظم الناس، يتم بناء النجاح على مدى بضعة عقود. لكن أصغر الأعضاء سناً فيقائمة فوربسلعام 2023 لأغنى النساء العصاميات في أمريكا سخرن شغفهن، وعملن بجد وحققن أحلامهن في سن مبكرة بشكل خاص. ومن بين 100 عضوة في قائمة أغنى وأنجح سيدات الأعمال والمديرات التنفيذيات والفنانات في الولايات المتحدة، تعرف على أبرز المليونيرات تحت سن الأربعين.





كايلى جينر





كايلي جينر

العمر : 25

القيمة الصافية: 680 مليون دولار

كايلي جينر، البالغة من العمر 25 عامًا، هي أصغر شخص في القائمة للسنة السادسة على التوالي، مما يعني أنها ظهرت لأول مرة في سن العشرين. وتحتل عضوة عائلة كارداشيان جينر، نجمة تلفزيون الواقع ورائدة أعمال مستحضرات التجميل، المركز الأول.

احتلت المرتبة 38 هذا العام بقيمة تقدر بـ 680 مليون دولار، ارتفاعًا من 600 مليون دولار في المركز 41 في عام 2022.





لوسي قوة





لوسي جو

العمر : 28 عاما

القيمة الصافية: 360 مليون دولار

يأتي الجزء الأكبر من ثروتها من حصتها البالغة 6% تقريبًا في شركة الذكاء الاصطناعي Scale AI، والتي تقدر فوربس قيمتها أقل بمقدار الثلث عما كانت عليه قبل عام. شاركت في تأسيس الشركة مع ألكسندر وانج في عام 2016 وغادرتها في عام 2018.





تايلور سويفت





تايلور سويفت

العمر : 33



القيمة الصافية: 740 مليون دولار

ارتفع صافي ثروة نجمة البوب ​​الأمريكية بمقدار 170 مليون دولار منذ العام الماضي بفضل إصدار ألبومها الجديد Midnights في أكتوبر 2022

وينى وولف هيرد





ويتني وولف هيرد

العمر : 33

القيمة الصافية: 510 مليون دولار

مصدر الثروة: تطبيق المواعدة

رغم خسارة تطبيق Bumble نحو 230 مليون دولار أخرى في العام الماضي مع انخفاض أسهم تطبيق المواعدة بنسبة 30٪ تقريبًا. إلا أن هذا لم يخرجها عن قائمة أغنى النساء في أمريكا، كما ان هذا لم يمنعها من الاستمتاع بثروتها: ففي يناير، أفادت التقارير أنها وزوجها اشتريا مزرعة في كاليفورنيا بقيمة 21 مليون دولار من إلين دي جينيريس

راشيل رومر





راشيل رومر

العمر : 34 عامًا





القيمة الصافية: 320 مليون دولار

مصدر الثروة: التعليم عبر الإنترنت

في يونيو 2022، جمعت شركة رومر التعليمية عبر الإنترنت، Guild Education، 175 مليون دولار من المستثمرين بتقييم 4.4 مليار دولار.

ريهانا





ريهانا

العمر : 35 عامًا



القيمة الصافية: 1.4 مليار دولار

مصدر الثروة: الموسيقى ومستحضرات التجميل

يأتي الجزء الأكبر من ثروتها من شركة "Fenty Beauty" وهو خط الماكياج الذي تملكه بالاشتراك مع شركة السلع الفاخرة الفرنسية والتي تضاعفت مبيعاتها في عام 2022.





كريستينا







كريستينا كاسيوبو

العمر : 36 عامًا



القيمة الصافية: 385 مليون دولار



مصدر الثروة: البرمجيات

عملت مواطنة أوهايو سابقًا كمديرة منتجات في شركة برمجيات عالمية، لكن الرغبة في بناء الأشياء لم تختف أبدًا، حتى بعد عامين محاولات بدء التشغيل الفاشلة. وفي عام 2017، شاركت في تأسيس شركة Vanta للأمن والامتثال، والتي نمت بسرعة تحت قيادتها كرئيس تنفيذي. وقد بلغت قيمة الشركة، التي تخدم أكثر من 5000 عميل على مستوى العالم، 1.6 مليار دولار بعد جولة التمويل الأخيرة في يونيو 2022.نيها نرخيدي





نيها نرخيدي

العمر : 38

القيمة الصافية: 520 مليون دولار

مصدر الثروة: البرمجيات

أعلنت مهندسة البرمجيات التي تحولت إلى سيدة أعمال عن شركتها الجديدة لكشف الاحتيال، في مارس 2023. شاركت في تأسيسها مع زوجها في عام 2021، ومولتها بمبلغ 20 مليون دولار؛ وهي الرئيس التنفيذي. كانت سابقًا أحد مؤسسي شركة Confluent لبرمجيات تدفق البيانات والرئيسة التنفيذية السابقة للتكنولوجيا فيها، والتي تم طرحها للاكتتاب العام في عام 2021 بتقييم رائع قدره 9.1 مليار دولار.





ايمان أبو زيد





إيمان ابوزيد

العمر : 38 عاما



القيمة الصافية: 350 مليون دولار

مصدر الثروة: التوظيف في مجال الرعاية الصحية

إيمان أبوزيد، ابنة جراح سوداني يعيش في المملكة العربية السعودية، حصلت على شهادتها الطبية في المملكة المتحدة لكنها تخطت إقامتها لتنتقل إلى الولايات المتحدة للحصول على وظيفة في استشارات الرعاية الصحية. وفي عام 2017، شاركت في تأسيس شركة للمساعدة في حل مشكلة نقص التمريض التي تعاني منها المستشفيات الأمريكية. الخدمة، التي تشبه نسخة مطورة من LinkedIn للممرضات، جمعت 80 مليون دولار من التمويل في أغسطس 2022، مما قدر قيمة الشركة بمبلغ 1.65 مليار دولار.











