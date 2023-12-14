Friday, 15 December 2023 09:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تعرف على وحدات المرور الأعلى ترخيصا للسيارات خلال نوفمبر 2023

12/14/2023 11:37:22 PM
(MENAFN- Youm7) ذكر آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري أن وحدة مرور القاهرة الجديدة قد حصدت المركز الأول للواحدات الأكثر ترخيص "السيارات الزيرو" على مستوى الجمهورية، حيث سجلت 1202 سيارة ثم وحدة مرور حدائق الأهرام 1080 ثم وحدة مدينة نصر 894 ثم وحدة مرور فيصل 891 سيارة ثم وحدة مرور أكتوبر 767 أما المنافذ الجمركية فقد شهدت المنافذ الجمركية دخول 12280 مركبة ومنذ السلوم وحده شهد دخول 9173 مركبة.





يذكر أن آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات عن شهر نوفمبر 2023 أن عن عدد المركبات المتنوعة التى تم التأمين الإجبارى عليها، وتم ترخيصها "زيرو" سجلت حوالي 32896 مركبة متنوعة.





مما يعنى وجود زيادة في مبيعات السيارات وترخيصها خلال شهر أكتوبر السابق بحوالي 4891 مركبة، كما أكد تقرير نوفمبر أن إجمالي المركبات التى صدرت لها وثائق تأمينية بلغت 2145 مركبة موديل 2020، و3873 مركبة موديل 2021، و8175 مركبة موديل 2022، و9860 مركبة موديل 2023، و8843مركبه موديل 2024.












MENAFN14122023000132011024ID1107601071

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث