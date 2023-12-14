Friday, 15 December 2023 09:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


6 معلومات عن توصيل الغاز للوحدات السكنية.. تعرف عليها

12/14/2023 11:37:22 PM
(MENAFN- Youm7) على مدار السنوات الماضية، نجح قطاع البترول فى التوسع فى المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بمدن وقرى مصر، ومضاعفة معدلات التوصيل للوحدات السكنية ليرتفع عدد الوحدات المستفيدة من خدمات الغاز الطبيعى على مستوى مصر، حيث نجح فى توفير تلك الخدمة الحضارية لأكثر من 62 مليون مواطن وتتضمن خطوات توصيل الغاز للمنازل الآتى:



1- احضار رقم الغاز الملصق على باب الشقة.



2- في حالة عدم وجود ملصق يتم إحضار الرقم المكتوب على مدخل العمارة.



3- الأوراق المطلوبة للتعاقد لكل شقة "صورة بطاقة الرقم القومى سارية أثناء التعاقد بمدة لا تقل عن شهر".



4- صورة عقد الملكية أو صورة عقد الإيجار لا تقل مدتة وقت التعاقد عن 10سنوات.



5- وفي حالة وجود عقد ايجار مدته أقل من 10سنوات يلزم عمل اثبات تاريخ.



6- إحضار أصل فاتورة كهرباء حديثة مدتها لا تقل عن 5 شهور وبنفس العنوان المذكور بعقد الشقة أو أصل فاتورة الشحن لعداد الكارت حديثة بالإضافة إلى أصل مقايسة العداد، أو أصل فاتورة التليفون الأرضي بها استهلاك محلي ومخصصة لنفس الشقة وباسم العميل طالب التعاقد أو أصل فاتورة استهلاك مياه مخصصة لنفس الشقة وليست العقار بالكامل، وفى حالة عدم توافر أى من هذه المستندات يجوز التعامل بعقد التليفون الأرضي الحديث بالإضافة لفاتورة مدفوعة مقدما.












MENAFN14122023000132011024ID1107601070

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث