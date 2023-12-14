6 معلومات عن توصيل الغاز للوحدات السكنية.. تعرف عليها

(MENAFN
- Youm7) على مدار السنوات الماضية، نجح قطاع البترول فى التوسع فى المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بمدن وقرى مصر، ومضاعفة معدلات التوصيل للوحدات السكنية ليرتفع عدد الوحدات المستفيدة من خدمات الغاز الطبيعى على مستوى مصر، حيث نجح فى توفير تلك الخدمة الحضارية لأكثر من 62 مليون مواطن وتتضمن خطوات توصيل الغاز للمنازل الآتى:
1- احضار رقم الغاز الملصق على باب الشقة.
2- في حالة عدم وجود ملصق يتم إحضار الرقم المكتوب على مدخل العمارة.
3- الأوراق المطلوبة للتعاقد لكل شقة "صورة بطاقة الرقم القومى سارية أثناء التعاقد بمدة لا تقل عن شهر".
4- صورة عقد الملكية أو صورة عقد الإيجار لا تقل مدتة وقت التعاقد عن 10سنوات.
5- وفي حالة وجود عقد ايجار مدته أقل من 10سنوات يلزم عمل اثبات تاريخ.
6- إحضار أصل فاتورة كهرباء حديثة مدتها لا تقل عن 5 شهور وبنفس العنوان المذكور بعقد الشقة أو أصل فاتورة الشحن لعداد الكارت حديثة بالإضافة إلى أصل مقايسة العداد، أو أصل فاتورة التليفون الأرضي بها استهلاك محلي ومخصصة لنفس الشقة وباسم العميل طالب التعاقد أو أصل فاتورة استهلاك مياه مخصصة لنفس الشقة وليست العقار بالكامل، وفى حالة عدم توافر أى من هذه المستندات يجوز التعامل بعقد التليفون الأرضي الحديث بالإضافة لفاتورة مدفوعة مقدما.
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