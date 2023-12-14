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الإسكان تطرح 1160وحدة سكنية كاملة التشطيب بالعبور الجديدة وأسيوط الجديدة الأحد

12/14/2023 11:37:22 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 1160 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات تتراوح من ( 63م2 : 93م2)، بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة.



وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى (online)، من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان عبر الرابط
(–reservation).



وأشار وزير الإسكان إلى أن شروط الطرح، وأسلوب الحجز، والمواقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد، سوف يتم إتاحتها على الموقع الإلكترونى لبنك التعمير والإسكان، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 17/12/2023.
















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