Friday, 15 December 2023 09:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


واردات مصر من السلع الاستهلاكية المعمرة تتراجع بقيمة مليار و234 مليون دولار

12/14/2023 11:37:22 PM
(MENAFN- Youm7) أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر استطاعت أن تقلص وارداتها من السلع الاستهلاكية المعمرة بشكل ملحوظ خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، قياسا بنفس الفترة من العام الماضي 2022.



وبلغ إجمالي الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة نحو مليارين و255 مليون دولار في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2023، بينما كانت نحو 3 مليارات و490 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو مليار و234 مليون دولار.



وتشير بيانات الجهاز إلى أن تراجع مستوى الواردات من السلع الاستهلاكية المعمرة جاء نتيجة تراجع واردات عدة سلع أهمها واردات التليفزيونات والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 11 مليون و118 ألف دولار في التسعة أشهر الأولى من العام الجارى 2023، مقابل نحو 380 مليونا و192 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو 369 مليون و47 ألف دولار، يليها واردات مصر من السيارات والتي سجلت نحو مليار و351 مليون دولار في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل نحو مليار و565 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو 213 مليونا و691 ألف دولار.












MENAFN14122023000132011024ID1107601068

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث