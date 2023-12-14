أمسية شعرية غنائية بعنوان فلسطين في القلب.. الاثنين

MENAFN - Youm7) يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي؛ أمسية شعرية غنائية بعنوان "فلسطين في القلب" للفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بمشاركة الشاعر الكبير محمد بهجت،وذلك في تمام الساعة السابعة مساء الاثنين المقبل18 ديسمبر الجارى، بمسرح مركز الهناجر للفنون.



وتأتى الأمسية تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال،

يتضمن برنامج الأمسية؛ إلقاء الشاعر محمد بهجت لأشعار: "الله معك"، "يا برتقال أخضر وجديد"، "أنا عربي"، "مسحراتي القدس"، "إن نصر الله قريب"، "مسحراتي التراب المريمي"، "الأرض بتتكلم عربي"، "سينا أرض مصرية"، "عروسة من سينا".

كما يتضمن الحفل فقرة غنائية تشمل مجموعة متميزة من الأغاني التراثية؛ غناء الفنان أحمد محسن: "الأرض بتتكلم عربي"، "زهرة المدائن"، "القدس دار السلام"، "القدس العتيقة"، "عربية يا أرض فلسطين"، "سكت الكلام"، "أخي جاوز الظالمون المدى"، "حبيبتي من ضفايرها طل القمر"، "اسلمي يا مصر".