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يصدر قريبا.. القيم الجمالية للفن المصرى الحديث والمعاصر لـ حورية السيد

12/14/2023 11:37:18 PM
(MENAFN- Youm7) يصدر قريبا عن
المجلس الأعلى للثقافة ، كتاب القيم الجمالية للفن المصري الحديث والمعاصر، من تأليف
الدكتورة حورية السيد، وتقديم الدكتور عماد أبو غازي، لوحة الغلاف للفنان الكبير مصطفى الرزاز تصميم الغلاف الدكتور علي الشيخ.





غلاف كتاب القيم الجمالية للفن المصرى الحديث








الكتاب هو ثمرة جهد متواصل من البحث الجاد والمخلص الذي يبغى وجه الله، بإرشاد وإعانة الكثير من الأساتذة الكبار، الذين أفنوا حياتهم في حقل الفن والمعرفة والثقافة، بالرجوع إلى آرائهم واقتراحاتهم.. وكذلك الخبرة المباشرة والمتواصلة من خلال عملي كفنانة وناقدة، على مدى أعوام كثيرة، أخلصت فيها بصدق، ووهبت عملي - ابتغاء وجه الله - لكل قارئ ومثقف يريد أن يعرف أو يكتشف حقبة زمنية فنية ومدى الحراك الثقافي والفني فيها.. وتأثير الفنان في المجتمع وتأثير المجتمع على الفنان والمثقف.





الكتاب يناقش الفن المصري الحديث والمعاصر، من خلال عدة محاور راعاها الفنان الكبير وتحرر منها الصغير أو المعاصر؛ في سبيل التجدد والانطلاق؛ بحثا عن رؤى وآفاق جديدة، تتوافق مع متطلبات عصره، ومناقشتها ودعوة الجمهور لمناقشتها معه.
















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