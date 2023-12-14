أبرز ملامح مهرجان شرم الشيخ فى العدد الجديد من مجلة مسرحنا

MENAFN - Youm7) صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، العدد الجديد من الإصدار الإلكتروني لجريدة "مسرحنا" ، "850".

غلاف رواية مسرحنا





واستهل العدد في المتابعات والأخبار بتقرير خبري عن عرض "من حقي أعيش في سلام" ضمن احتفالية بقصر ثقافة العريش للتضامن مع أطفال فلسطين، وخبر عن مهرجان تيرو الفني بالمسرح الوطني اللبناني تحت شعار "المقاومة بالكلمة واللحن والريشة"، وتقرير حول فنانين يتضامنون مع فلسطين عبر "مونولوجات غزة"، وتقرير خبري عن عرض "برقع الحيا" في أولى لياليه بمسرح نهاد صليحة في ليلة من الرقص المعاصر.

كما جاء بالعدد تفاصيل المشاركة بالنسخة الرابعة لجائزة المبدع الصغير التي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة، وتكتب نادين فتح الله عن مسابقة النمر الأراجوزية التي أطلقها المركز القومي لثقافة الطفل،

وتكتب رنا رأفت تقريرا حول العرض المصري "الصعيدي العاشق" الذي شارك بمهرجان البحر الأبيض المتوسط، وتكتب رانيا زينهم أبو بكر تقريرا عن خطة مسرح نهاد صليحة لشهر ديسمبر، وتنقل رنا رأفت متابعة تفصيلية لختام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

وفي قسم الحوارات والتحقيقات أجرت رنا رأفت تحقيقا حول الدورة الثامنة لمهرجان شرم الشيخ بعنوان "دورة استثنائية وجهد منظم وكبير"، وتحاور إيناس العيسوي الفنان القدير "ياسر صادق" بمناسبة حصوله على درع سميحة أيوب من مهرجان شرم الشيخ.

وفي قسم رؤى يكتب جمال الفيشاوي عن عرضي "كرسي بجناحات" و"كلنا إنسان" وانتصار ذوي الهمم، ويكتب أشرف فؤاد عن عرض "بنك القلق" فكرة عبثية على مسرح الجامعة الأمريكية.

وفي قسم نوافذ يكتب هشام عبد الرؤوف عن المسرح العالمي "كلاكيت عاشر مرة في مينيسوتا"، ويكتب عيد عبد الحليم عن "أحمد عبد الحميد.. خمسون عاما في نقد المسرح"، وتنشر المجلة الجزء الأول من كتاب الفلاح الفصيح أحمد مرعي للكاتب عبد الغني داوود، والجزء الأول من ترجمة أحمد عبد الفتاح لكتاب "الفكر- التراجيديا – تراجيديا الفكر.. ملاحظات على مصير النظرية على خشبة المسرح" لـهانز – تيس ليمان.

ويبحر بنا الدكتور سيد علي إسماعيل في الجزء الثالث والعشرين من تاريخ مسرح نجيب الريحاني وتفاصيله المجهولة بعنوان "الناقد حماد يحلل المتمردة!".

جدير بالذكر أن جريدة "مسرحنا" الإلكترونية، ويترأس تحريرها الكاتب والناقد محمد الروبي والكاتب ابراهيم الحسيني رئيس التحرير التنفيذي، والشاعر والكاتب أحمد زيدان رئيسا لقسم الأخبار والمتابعات، والمخرج حازم الصواف رئيسا لقسم التحقيقات والحوارات، والديسك المركزي الشاعر محمود الحلواني، تصحيح رمضان عبد العظيم، تصوير مدحت صبري، والإخراج الفني لوليد يوسف.