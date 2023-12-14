صدور المجموعة القصصية درب الحنين للكاتب خليل الجيزاوي

MENAFN - Youm7) صدرت المجموعة القصصية الرابعة للكتاب الروائي خليل الجيزاوي ، بعنوان: درب الحنين، عن سلسلة إبداعات عربية، منشورات دائرة الثقافة بالشارقة الإمارات، ديسمبر عام 2023، وتضم المجموعة إحدى وعشرين قصة قصيرة: الشيخ على نوفل، مسعود الطحان، زهرة الفول، بائع الكعك، فانوس مصباح، اللقاء الأخير، وجع المحبة، درب الحنين، حلم النهار، حلم، الشاطئ الآخر، الأستاذ عبد الباسط، الأستاذ كامل، الأستاذ كامل 2، الأستاذ مأمون، عمّ جابر النويهي، عمّ عبده النجار، الخالة وهيبة، الدرب الكبير، حبل الوداد، أحلام.

الكاتب الروائي خليل الجيزاوي عضو مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، ونادي القصة بالقاهرة، ودار الأدباء، وأتيلييه القاهرة، أصدر تسع روايات: يوميات مدرس البنات، مكتبة مدبولي عام 2000، أحلام العايشة، الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 2003، الألاضيش، الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 2004، مواقيت الصمت، الدار العربية بيروت ومكتبة مدبولى بالقاهرة عام 2007، سيرة بني صالح، سلسلة إبداعات عربية، منشورات دائرة الثقافة بالشارقة الإمارات عام 2015، أيام بغداد، دار المعارف للنشر بالقاهرة عام 2019، رواية خالتي بهية، الهيئة المصرية العامة للكتاب يوليو عام 2021،

البومة السوداء، سلسلة إبداعات عربية، منشورات دائرة الثقافة بالشارقة الإمارات سبتمبر عام 2021، عتبات السلطان المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة سبتمبر عام 2023، وثلاث مجموعات قصصية: نشيد الخلاص، هيئة قصور الثقافة بالقاهرة عام 2001، أولاد الأفاعي، الكتاب الفضي، نادي القصة بالقاهرة عام 2004، حبل الوداد، سلسلة أصوات أدبية، الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقاهرة عام 2010، وكتابان في النقد الأدبي: مسرح المواجهة، الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 2004، يوسف الشارونى.. عمر من ورق، الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 2009.

وحصل الجيزاوي على العديد من الجوائز الأدبية: جائزتي نادي القصة بالقاهرة في القصة القصيرة والرواية عام 1988، وجائزة محمود تيمور في القصة القصيرة من المجلس الأعلى للثقافة 2002، والجائزة الأولى في مسابقة إحسان عبد القدوس عن رواية أيام بغداد عام 2019، ودرست ثلاث رسائل جامعية مشروعه الروائي: الرسالة الأولى بعنوان: جماليات المكان في روايات خليل الجيزاوي عام 2021، والثانية بعنوان: تقنيات السرد في روايات خليل الجيزاوي، كلية دار العلوم جامعة المنيا عام 2022، والثالثة بعنوان: البناء الفنّي في روايات خليل الجيزاوي بكلية دار العلوم جامعة الفيوم عام 2022.











