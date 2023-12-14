صدور المجموعة القصصية درب الحنين للكاتب خليل الجيزاوي

(MENAFN
- Youm7) صدرت المجموعة القصصية الرابعة للكتاب الروائي خليل الجيزاوي ، بعنوان: درب الحنين، عن سلسلة إبداعات عربية، منشورات دائرة الثقافة بالشارقة الإمارات، ديسمبر عام 2023، وتضم المجموعة إحدى وعشرين قصة قصيرة: الشيخ على نوفل، مسعود الطحان، زهرة الفول، بائع الكعك، فانوس مصباح، اللقاء الأخير، وجع المحبة، درب الحنين، حلم النهار، حلم، الشاطئ الآخر، الأستاذ عبد الباسط، الأستاذ كامل، الأستاذ كامل 2، الأستاذ مأمون، عمّ جابر النويهي، عمّ عبده النجار، الخالة وهيبة، الدرب الكبير، حبل الوداد، أحلام.
الكاتب الروائي خليل الجيزاوي عضو مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، ونادي القصة بالقاهرة، ودار الأدباء، وأتيلييه القاهرة، أصدر تسع روايات: يوميات مدرس البنات، مكتبة مدبولي عام 2000، أحلام العايشة، الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 2003، الألاضيش، الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 2004، مواقيت الصمت، الدار العربية بيروت ومكتبة مدبولى بالقاهرة عام 2007، سيرة بني صالح، سلسلة إبداعات عربية، منشورات دائرة الثقافة بالشارقة الإمارات عام 2015، أيام بغداد، دار المعارف للنشر بالقاهرة عام 2019، رواية خالتي بهية، الهيئة المصرية العامة للكتاب يوليو عام 2021،
البومة السوداء، سلسلة إبداعات عربية، منشورات دائرة الثقافة بالشارقة الإمارات سبتمبر عام 2021، عتبات السلطان المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة سبتمبر عام 2023، وثلاث مجموعات قصصية: نشيد الخلاص، هيئة قصور الثقافة بالقاهرة عام 2001، أولاد الأفاعي، الكتاب الفضي، نادي القصة بالقاهرة عام 2004، حبل الوداد، سلسلة أصوات أدبية، الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقاهرة عام 2010، وكتابان في النقد الأدبي: مسرح المواجهة، الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 2004، يوسف الشارونى.. عمر من ورق، الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 2009.
وحصل الجيزاوي على العديد من الجوائز الأدبية: جائزتي نادي القصة بالقاهرة في القصة القصيرة والرواية عام 1988، وجائزة محمود تيمور في القصة القصيرة من المجلس الأعلى للثقافة 2002، والجائزة الأولى في مسابقة إحسان عبد القدوس عن رواية أيام بغداد عام 2019، ودرست ثلاث رسائل جامعية مشروعه الروائي: الرسالة الأولى بعنوان: جماليات المكان في روايات خليل الجيزاوي عام 2021، والثانية بعنوان: تقنيات السرد في روايات خليل الجيزاوي، كلية دار العلوم جامعة المنيا عام 2022، والثالثة بعنوان: البناء الفنّي في روايات خليل الجيزاوي بكلية دار العلوم جامعة الفيوم عام 2022.
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