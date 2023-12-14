عرض مسرحية هتلعبوا في مكتبة مصر الجديدة.. اليوم

MENAFN - Youm7) تستضيف مكتبة مصر الجديدة فى السابعة من مساء اليوم الجمعة العرض المسرحى"هتلعبوا" المأخوذ عن "سجن اختياري" للفنان محمود جمال الحديني ويقدمه فريق كومبارس المسرحي، العرض يتناول بشكل فلسفى خبايا النفس البشرية من خلال بعض الناس التى تسجن نفسها اختياريا، مثل من يعملون فى أعمال لا يحبونها، فالمغزى من القصةأن الإنسان يمكن أن يعيش فى سجن داخلى يكون أصعب من حبسه فى أضيق السجون.

العرض بطولة آيه غريب، خلود خالد، نورا المصري، يما رشوان ، منه الله، عبد الرحمن هاني، محمد رستم، محمد أسامه، عمر أشرف، آدم حسن، كريم الحفني، نور الجمال، مصطفي هشام، مصطفي سليم تأليف: محمود جمال الحديني، رؤية وإخراج: محمد حسن.

وقصة العرض تبدأ أحداثها بمجموعة من الأصدقاء يجمعهم صديقهم «رفيق» الذى عاد من السفر بعد أن أصبح «ملياردير»، وفى جلسة يقرر «رفيق» أن يلعب مع الجميع لعبة تكشف خبايا النفوس، وهى أن يظلوا داخل القصر ويحصل آخر شخص يخرج من الفندق على جائزة تقدر بـ20 مليون جنيه.

ويدور العرض فى حالة صراع داخل القصر بين الأصدقاء، حيث تتكشف مشاعر الكراهية، فالجميع يريد الفوز بالجائزة دون النظر إلى الوسيلة، فشخص منهم يموت أبوه وابنه ولا يخرج لدفنهما، والأخرى تقرر بيع بيتها وسيارتها واسترداد مبلغ نصف مليون وحرقه وكتابة إيصال أمانة عليها حتى تقنع نفسها أنه لا مفر لها من الفوز بالجائزة.

وفى نهاية العرض يبقى ثلاثة يحاول كل منهم الفوز بالجائزة، فمنهم من يعانى من مرض، ولا يطلب الإسعاف حتى لا يخرج من القصر، ويتفقوا على أن يخرج اثنان منهما ويتقاسم الثلاثة الجائزة معا، إلا أن عدم ثقتهم فى بعضهم جعلت هذا الاقتراح يفشل، ليقرر الذى يعانى من المرض طلب الإسعاف خوفا من الموت، ويهرب الآخر لينجو بحياته، لتبقى الأخيرة فى القصر، ولكن بعد أن دمرت حياتها.



