عرض مسرحية هتلعبوا في مكتبة مصر الجديدة.. اليوم

(MENAFN
- Youm7) تستضيف مكتبة مصر الجديدة فى السابعة من مساء اليوم الجمعة العرض المسرحى
"هتلعبوا" المأخوذ عن "سجن اختياري" للفنان محمود جمال الحديني ويقدمه فريق كومبارس المسرحي، العرض يتناول بشكل فلسفى خبايا النفس البشرية من خلال بعض الناس التى تسجن نفسها اختياريا، مثل من يعملون فى أعمال لا يحبونها، فالمغزى من القصة
أن الإنسان يمكن أن يعيش فى سجن داخلى يكون أصعب من حبسه فى أضيق السجون.
العرض بطولة آيه غريب، خلود خالد، نورا المصري، يما رشوان ، منه الله، عبد الرحمن هاني، محمد رستم، محمد أسامه، عمر أشرف، آدم حسن، كريم الحفني، نور الجمال، مصطفي هشام، مصطفي سليم تأليف: محمود جمال الحديني، رؤية وإخراج: محمد حسن.
وقصة العرض تبدأ أحداثها بمجموعة من الأصدقاء يجمعهم صديقهم «رفيق» الذى عاد من السفر بعد أن أصبح «ملياردير»، وفى جلسة يقرر «رفيق» أن يلعب مع الجميع لعبة تكشف خبايا النفوس، وهى أن يظلوا داخل القصر ويحصل آخر شخص يخرج من الفندق على جائزة تقدر بـ20 مليون جنيه.
ويدور العرض فى حالة صراع داخل القصر بين الأصدقاء، حيث تتكشف مشاعر الكراهية، فالجميع يريد الفوز بالجائزة دون النظر إلى الوسيلة، فشخص منهم يموت أبوه وابنه ولا يخرج لدفنهما، والأخرى تقرر بيع بيتها وسيارتها واسترداد مبلغ نصف مليون وحرقه وكتابة إيصال أمانة عليها حتى تقنع نفسها أنه لا مفر لها من الفوز بالجائزة.
وفى نهاية العرض يبقى ثلاثة يحاول كل منهم الفوز بالجائزة، فمنهم من يعانى من مرض، ولا يطلب الإسعاف حتى لا يخرج من القصر، ويتفقوا على أن يخرج اثنان منهما ويتقاسم الثلاثة الجائزة معا، إلا أن عدم ثقتهم فى بعضهم جعلت هذا الاقتراح يفشل، ليقرر الذى يعانى من المرض طلب الإسعاف خوفا من الموت، ويهرب الآخر لينجو بحياته، لتبقى الأخيرة فى القصر، ولكن بعد أن دمرت حياتها.
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