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تنبيهات القنوات.. ميزة جديدة من واتساب قريبا لمستخدمى الهواتف الذكية

12/14/2023 11:37:11 PM
(MENAFN- Youm7) قدم واتساب ميزات القنوات المشابهة لـInstagram فى يونيو من هذا العام، وبالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، تعمل قناة واتساب كمنصة للاتصال أحادى الاتجاه، مما يمكّن المسئولين من إرسال الرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو والملصقات واستطلاعات الرأي.



وتعمل الشركة حاليًا على إنشاء دليل قابل للبحث لمساعدة المستخدمين في العثور على القنوات التي تتوافق مع اهتماماتهم، حيث يتيح هذا الدليل للمستخدمين استكشاف القنوات المتعلقة بهواياتهم وفرقهم الرياضية والتحديثات من السلطات المحلية ومواضيع أخرى متنوعة.



والآن يشير تقرير عبر الإنترنت إلى أن تطبيق واتساب يقوم بنشر التنبيهات لقنوات واتساب، ووفقًا لـ WABetaInfo، أصدر واتساب ميزة تنبيهات القناة "Channel Alerts" لمختبري الإصدار التجريبي من Android والتي يمكن الوصول إليها في إصدار التحديث 2.23.26.6 من التطبيق.



ما هي ميزة Channel Alerts في واتساب؟


وفقًا للتقرير، تهدف الميزة الأخيرة إلى تحسين تجربة مستخدمي القناة من خلال تزويدهم بالمعلومات في الوقت الفعلي فيما يتعلق بتعليق قناتهم، كما يمكن لمسؤولي القناة الاستفادة من ميزة تنبيهات القناة لتلقي إشعارات حول الانتهاكات المحتملة لسياسات واتساب، وعلاوة على ذلك، يتوفر للمسؤولين خيار طلب مراجعة تعليقهم مباشرةً من خلال شاشة تنبيهات القناة.



وقالت الشركة "إن تقديم ميزة تنبيهات القناة يضيف طبقة جديدة من الشفافية إلى النظام الأساسي، يمكن للمستخدمين اكتشاف ما إذا كانت هناك أية مشكلات في قنواتهم، من خلال الإجراء الذي يجب اتخاذه لمعالجتها، بالإضافة إلى ذلك، نعتقد أنه يمكن للمستخدمين الآن الاستمتاع بعرض أكبر أثناء التمرير لأسفل إحدى علامات التبويب المتاحة، وذلك بفضل الإخفاء التلقائي لتسميات التنقل وشريط التطبيقات العلوي: يهدف هذا الأسلوب إلى تزويد المستخدمين بعرض أكبر لمحادثاتهم، والاتصال "السجلات والمحادثات الجماعية والقنوات".














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