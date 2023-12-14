تنبيهات القنوات.. ميزة جديدة من واتساب قريبا لمستخدمى الهواتف الذكية

(MENAFN
- Youm7) قدم واتساب ميزات القنوات المشابهة لـInstagram فى يونيو من هذا العام، وبالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، تعمل قناة واتساب كمنصة للاتصال أحادى الاتجاه، مما يمكّن المسئولين من إرسال الرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو والملصقات واستطلاعات الرأي.
وتعمل الشركة حاليًا على إنشاء دليل قابل للبحث لمساعدة المستخدمين في العثور على القنوات التي تتوافق مع اهتماماتهم، حيث يتيح هذا الدليل للمستخدمين استكشاف القنوات المتعلقة بهواياتهم وفرقهم الرياضية والتحديثات من السلطات المحلية ومواضيع أخرى متنوعة.
والآن يشير تقرير عبر الإنترنت إلى أن تطبيق واتساب يقوم بنشر التنبيهات لقنوات واتساب، ووفقًا لـ WABetaInfo، أصدر واتساب ميزة تنبيهات القناة "Channel Alerts" لمختبري الإصدار التجريبي من Android والتي يمكن الوصول إليها في إصدار التحديث 2.23.26.6 من التطبيق.
ما هي ميزة Channel Alerts في واتساب؟
وفقًا للتقرير، تهدف الميزة الأخيرة إلى تحسين تجربة مستخدمي القناة من خلال تزويدهم بالمعلومات في الوقت الفعلي فيما يتعلق بتعليق قناتهم، كما يمكن لمسؤولي القناة الاستفادة من ميزة تنبيهات القناة لتلقي إشعارات حول الانتهاكات المحتملة لسياسات واتساب، وعلاوة على ذلك، يتوفر للمسؤولين خيار طلب مراجعة تعليقهم مباشرةً من خلال شاشة تنبيهات القناة.
وقالت الشركة "إن تقديم ميزة تنبيهات القناة يضيف طبقة جديدة من الشفافية إلى النظام الأساسي، يمكن للمستخدمين اكتشاف ما إذا كانت هناك أية مشكلات في قنواتهم، من خلال الإجراء الذي يجب اتخاذه لمعالجتها، بالإضافة إلى ذلك، نعتقد أنه يمكن للمستخدمين الآن الاستمتاع بعرض أكبر أثناء التمرير لأسفل إحدى علامات التبويب المتاحة، وذلك بفضل الإخفاء التلقائي لتسميات التنقل وشريط التطبيقات العلوي: يهدف هذا الأسلوب إلى تزويد المستخدمين بعرض أكبر لمحادثاتهم، والاتصال "السجلات والمحادثات الجماعية والقنوات".
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