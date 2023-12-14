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كل ما تريد معرفته بشأن صفقة الاتحاد الأوروبى لتنظيم الذكاء الاصطناعى

12/14/2023 11:37:11 PM
(MENAFN- Youm7) توصل الاتحاد الأوروبى إلى اتفاق مبدئى بشأن شروط قانون الذكاء الاصطناع ، مما يجعل اللائحة التاريخية أقرب إلى التشريع، بعد مناقشات ماراثونية الأسبوع الماضى.



وتمكن المشرعون من التوصل إلى اتفاق فى وقت متأخر من يوم الجمعة الماضية، فى الوقت المناسب لعطلة نهاية الأسبوع، ولو لم يفعلوا ذلك، لكان القانون قد تم تأجيله حتى العام المقبل، وربما بعد الانتخابات على مستوى الاتحاد الأوروبي في يونيو.



تم وصف هذا القانون بأنه أول تشريع شامل فى العالم للذكاء الاصطناعى، وقد تم اقتراحه لأول مرة فى عام 2021، وفى السنوات التي تلت ذلك تسبب التطور السريع للذكاء الاصطناعى فى انقسامات مختلفة فى الخطط التنظيمية للكتلة.



وظهر الخلاف الأخير بعد الإطلاق الهائل لـ ChatGPT العام الماضي، بعدما أثار برنامج الدردشة الآلي OpenAI حالة من الذعر والإثارة حول قوة النماذج الأساسية، والتي يشار إليها أحيانًا باسم أنظمة الذكاء الاصطناعي "للأغراض العامة"، حيث انقسمت دول الاتحاد الأوروبي حول أفضل طريقة للإشراف عليها.



وعارضت فرنسا وألمانيا وإيطاليا خطط القواعد الملزمة، والتي كانت تخشى أن تعيق الابتكار وشركاتها المحلية. اقترح الثلاثي اتباع قواعد السلوك بدلاً من ذلك، وفقا لما أوردته TheNextWeb.



وكانت نقطة الخلاف الأخرى هي القيود المفروضة على المراقبة البيومترية، وكان المشرعون في الاتحاد الأوروبي يريدون فرض حظر تام، في حين دعت الحكومات إلى استثناء الأمن القومي.



وتوصل المشرعون إلى اتفاق مؤقت بشأن مبادئ القانون، والذي يتمحور حول ما يسمونه النهج القائم على المخاطر، يتبع هذا هيكل الفئة المتدرجة:



الحد الأدنى من المخاطر - مثل أنظمة التوصية المدعمة بالذكاء الاصطناعي أو مرشحات البريد العشوائي، حرية المرور وغياب الالتزامات.



أنظمة عالية المخاطر - مثل البنى التحتية الحيوية، والأجهزة الطبية، والوصول إلى المؤسسات التعليمية أو لتجنيد الأشخاص، وإنفاذ القانون، وما إلى ذلك، ستحتاج إلى الامتثال للمتطلبات بما في ذلك أنظمة تخفيف المخاطر، والجودة العالية لمجموعات البيانات، وتسجيل الأنشطة، والتفاصيل التفصيلية التوثيق، والرقابة البشرية، ومستوى عال من القوة والأمن السيبراني.



خطر غير مقبول - سيحظر القانون الأنظمة التي تعتبر تهديدًا واضحًا للحقوق الأساسية للأشخاص، ويشمل ذلك "أنظمة أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تتلاعب بالسلوك البشري للتحايل على إرادة المستخدمين الحرة". على سبيل المثال، التسجيل الاجتماعي من قبل الحكومات أو الشركات، أو أنظمة "تصنيف الأشخاص في الوقت الفعلي"، ومع ذلك هناك "استثناء ضيق" لتحديد الهوية البيومترية عن بعد لأغراض إنفاذ القانون.



مخاطر الشفافية المحددة - يجب أن يكون المستخدمون على دراية بأنهم يتفاعلون مع الذكاء الاصطناعي، ويجب تصنيف المحتوى المزيف العميق أو المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي على هذا النحو.



وكما هو معتاد بالنسبة للوائح التقنية في الاتحاد الأوروبي، سيتم فرض غرامات باهظة على أولئك الذين لا يمتثلون لها،
وستتراوح هذه المبالغ من 35 مليون يورو (أو 7% من حجم المبيعات السنوية العالمية، أيهما أعلى) لانتهاكات التطبيقات المحظورة، إلى 7.5 مليون يورو (أو 1.5%) لتقديم معلومات غير صحيحة.



بالإضافة إلى ذلك، يقدم القانون قواعد محددة لنماذج الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة وبالنسبة للنماذج القوية للغاية التي قد تشكل مخاطر شاملة، فسوف تكون هناك "التزامات ملزمة إضافية" سيتم "تفعيلها من خلال قواعد الممارسات التي تضعها الصناعة، والمجتمع العلمي، والمجتمع المدني، وأصحاب المصلحة الآخرون بالتعاون مع المفوضية".



في حين أن التنفيذ سيكون متروكًا للدول الأعضاء الفردية، فإن القانون يحدد أيضًا إنشاء مكتب أوروبي جديد للذكاء الاصطناعي داخل المفوضية الأوروبية.



وفي الوقت نفسه، صرح رئيس الصناعة في الكتلة، تيري بريتون، أن القانون لم يكن مجرد كتاب قواعد، بل كان "نقطة انطلاق للشركات الناشئة والباحثين في الاتحاد الأوروبي لقيادة السباق العالمي للذكاء الاصطناعي".



سيتطلب هذا البند مزيدًا من المفاوضات – ولا يزال هناك وقت لمزيد من الضغط، ولكن هناك أيضا فرصة قوية للتوصل إلى اتفاق كامل قبل الانتخابات البرلمانية الأوروبية في العام المقبل.



ومع ذلك، من غير المرجح أن يدخل القانون حيز التنفيذ قبل 18 شهرًا على الأقل، بحلول تلك المرحلة، قد يصبح عالم الذكاء الاصطناعي مكانًا مختلفًا تمامًا.












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