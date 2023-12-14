تفاصيل رحلة Spacex الخاصة الثالثة إلى محطة الفضاء الدولية

(MENAFN
- Youm7) قالت شركة Axiom Space، إنها تأمل أن تصبح مهمات رواد الفضاء الخاصة لشركة SpaceX أرخص في المستقبل، حيث تخطط الشركة ومقرها هيوستن لإطلاق مهمتها الثالثة، Ax-3، في 9 يناير 2024 إلى محطة الفضاء الدولي باستخدام صاروخ Falcon 9 التابع لشركة SpaceX ومركبة Dragon الفضائية.
ووفقا لما ذكره موقع "Space"، سيركب على متنها أربعة رواد فضاء تجاريين، لم تكشف شركة Axiom Spaceعن السعر لكل مقعد، لكنها تقدر أن مهمة Ax-1 في أبريل 2022، والتي أطلقتها SpaceX أيضًا، تبلغ 55 مليون دولار لكل رائد فضاء.
قال مات أوندلر، رئيس شركة Axiom Space، إن Ax-3 "ليست أرخص" من Ax-1 - لكنه يأمل أن تكون المهام المستقبلية كذلك.
وتابع أوندلر: "نأمل أن يصبح إرسال البشر إلى الفضاء أسهل فأسهل"، موضحا "أعتقد الآن، في هذه الفترة الزمنية، أنه لا يزال من الصعب للغاية وضع البشر في الفضاء والحصول على السلامة المناسبة.. لكننا متفائلون بالمستقبل مع تزايد عدد مقدمي خدمات الإطلاق عبر الإنترنت، ونحن نتحسن أكثر فأكثر في إرسال الرواد إلى الفضاء".
تعد شركة SpaceX هي المزود المهيمن لعمليات الإطلاق في العالم، حيث أطلقت أكثر من 90 مهمة مدارية مأهولة وغير مأهولة في عام 2023 بالفعل، وبالتالي فإن شركة إيلون ماسك مسؤولة عن ما يقرب من نصف نشاط الإطلاق العالمي هذا العام.
ومع ذلك، قد تكون طائرة ستارلاينر التابعة لشركة بوينج جاهزة لجلب رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية بحلول عام 2024، بعد سنوات من التأخير،
ومع ذلك، سيستغرق الأمر سنوات حتى تصبح الأنظمة الأخرى متاحة لمهام المحطة الفضائية.
أما بالنسبة لـ Ax-3: فسيقود الطاقم رائد الفضاء السابق في وكالة ناسا مايكل لوبيز أليجريا، وهو مواطن أمريكي-إسباني مزدوج والذي تولى أيضًا قيادة Ax-1 في عام 2022 ويعمل الآن كرئيس رواد الفضاء في الشركة.
وسينضم إلى لوبيز أليجريا العقيد في سلاح الجو الإيطالي والتر فيلادي، الذي طار إلى الفضاء شبه المداري في أول إطلاق تجاري لشركة Virgin Galactic في يونيو؛ ماركوس واندت من السويد، رائد فضاء في مشروع وكالة الفضاء الأوروبية؛ وأول مواطن تركي في الفضاء، ألبير جيزيرافجي، وستكون هذه هي المهمة السادسة لوبيز-أليجريا، والثانية لفيلادي والأولى لوانت وجيسرافجي.
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