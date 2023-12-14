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تفاصيل رحلة Spacex الخاصة الثالثة إلى محطة الفضاء الدولية

12/14/2023 11:37:10 PM
(MENAFN- Youm7) قالت شركة Axiom Space، إنها تأمل أن تصبح مهمات رواد الفضاء الخاصة لشركة SpaceX أرخص في المستقبل، حيث تخطط الشركة ومقرها هيوستن لإطلاق مهمتها الثالثة، Ax-3، في 9 يناير 2024 إلى محطة الفضاء الدولي باستخدام صاروخ Falcon 9 التابع لشركة SpaceX ومركبة Dragon الفضائية.



ووفقا لما ذكره موقع "Space"، سيركب على متنها أربعة رواد فضاء تجاريين، لم تكشف شركة Axiom Spaceعن السعر لكل مقعد، لكنها تقدر أن مهمة Ax-1 في أبريل 2022، والتي أطلقتها SpaceX أيضًا، تبلغ 55 مليون دولار لكل رائد فضاء.



قال مات أوندلر، رئيس شركة Axiom Space، إن Ax-3 "ليست أرخص" من Ax-1 - لكنه يأمل أن تكون المهام المستقبلية كذلك.



وتابع أوندلر: "نأمل أن يصبح إرسال البشر إلى الفضاء أسهل فأسهل"، موضحا "أعتقد الآن، في هذه الفترة الزمنية، أنه لا يزال من الصعب للغاية وضع البشر في الفضاء والحصول على السلامة المناسبة.. لكننا متفائلون بالمستقبل مع تزايد عدد مقدمي خدمات الإطلاق عبر الإنترنت، ونحن نتحسن أكثر فأكثر في إرسال الرواد إلى الفضاء".



تعد شركة SpaceX هي المزود المهيمن لعمليات الإطلاق في العالم، حيث أطلقت أكثر من 90 مهمة مدارية مأهولة وغير مأهولة في عام 2023 بالفعل، وبالتالي فإن شركة إيلون ماسك مسؤولة عن ما يقرب من نصف نشاط الإطلاق العالمي هذا العام.



ومع ذلك، قد تكون طائرة ستارلاينر التابعة لشركة بوينج جاهزة لجلب رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية بحلول عام 2024، بعد سنوات من التأخير،
ومع ذلك، سيستغرق الأمر سنوات حتى تصبح الأنظمة الأخرى متاحة لمهام المحطة الفضائية.



أما بالنسبة لـ Ax-3: فسيقود الطاقم رائد الفضاء السابق في وكالة ناسا مايكل لوبيز أليجريا، وهو مواطن أمريكي-إسباني مزدوج والذي تولى أيضًا قيادة Ax-1 في عام 2022 ويعمل الآن كرئيس رواد الفضاء في الشركة.



وسينضم إلى لوبيز أليجريا العقيد في سلاح الجو الإيطالي والتر فيلادي، الذي طار إلى الفضاء شبه المداري في أول إطلاق تجاري لشركة Virgin Galactic في يونيو؛ ماركوس واندت من السويد، رائد فضاء في مشروع وكالة الفضاء الأوروبية؛ وأول مواطن تركي في الفضاء، ألبير جيزيرافجي، وستكون هذه هي المهمة السادسة لوبيز-أليجريا، والثانية لفيلادي والأولى لوانت وجيسرافجي.
















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