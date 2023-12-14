هل تستعين آبل بتصميم آيفون 12 بهواتفها العام المقبل؟

(MENAFN
- Youm7) بدأت الشائعات حول الإصدار التالي من آب في الظهور، رغم مرور بضعة أشهر فقد من إصدار سلسلة آيفون 15، حيث روجت لبعض التغييرات الكبيرة لجهاز آيفون 16 العام المقبل، أبرزها ما يتعلق بإعادة تصميمه على شكل آيفون 12.
وفي هذا الإطار، يقدم تقرير حديث من MacRumors نظرة ثاقبة حول تصميمات ما قبل الإنتاج المبكرة لجهاز
آيفون 16، بما في ذلك المتغيرات المختلفة وتكوينات الأجهزة التي يدرسها مهندسو آبل لجهاز DeLorean، وهو الاسم الرمزي الداخلي المعطى لجهاز آيفون 16.
ما الذى يمكن أن تتوقعه فى آيفون 16؟
قد يغير آيفون 16 في الأزرار وتصميم الكاميرا، بناءً على التحسينات التي تم إجراؤها في النماذج السابقة، حيث توجد نماذج أولية متعددة من آيفون 16 قيد الاختبار
كذلك عملت شركة آبل على العديد من النماذج الأولية لجهاز آيفون 16، والتي على الرغم من أنها تشترك في نفس لغة التصميم، إلا أن هناك بعض الاختلافات الطفيفة بينها.
تم تقديم النماذج الأولية بألوان مختلفة، بما في ذلك الأصفر والوردي ومنتصف الليل والأسود.
يتميز النموذج الأولي باللون الأصفر بزر الإجراء، وزر الصوت الموحد، ونتوء الكاميرا على طراز آيفون إكس.
في الوقت نفسه، يحتوي النموذج الأولي الوردي على زر إجراء وأزرار صوت ميكانيكية منفصلة، بينما يحتوي النموذج الأولي في منتصف الليل على زر إجراء أكبر وزر التقاط جديد.
وفقًا للتقرير، فإن النموذج الأولي لمنتصف الليل هو التصميم المتوقع في هذه المرحلة، تصميم iPhone 12-esque لجهاز آيفون 16 العام المقبل.
وأحد الاختلافات الرئيسية بين آيفون هذا العام وطراز العام المقبل ستكون وحدة الكاميرا، والتي وفقًا للتقرير سيكون لها ترتيب رأسي.
يوجد تصميمان لنتوء الكاميرا لجهاز آيفون 16 في الاعتبار – تصميم على طراز آيفون 12 مع عدستين للكاميرا تقع إحداهما فوق الأخرى وتصميم من نوع آيفون إكس مع غلاف فردي على شكل حبة.
على الرغم من أنه يتم النظر في كلا التصميمين، فقد استخدمت شركة آبل تصميم الكاميرا الشبيه بـ آيفون 12 مع عدستين متميزتين على نطاق أوسع في وحدات النموذج الأولي الخاصة بها.
لن يصبح آيفون بدون أزرار، على الأقل في العام المقبل
كانت النماذج الأولية لـ آيفون 16 تحتوي على زر واحد للتحكم في مستوى الصوت، مما يوفر للمستخدمين ردود فعل لمسية.
ومع ذلك، تم التخلي عن خطة اعتماد زر مستوى الصوت الموحد بسبب مشكلات فنية، وسيتم استخدام الأزرار الميكانيكية مرة أخرى.
زر العمل للفانيليا آيفون 16
مع آيفون 15 برو، استبدلت آبل زر الإجراء بمفتاح كتم الصوت، يشير التقرير إلى أنه يمكن لشركة آبل التخلص التدريجي من مفتاح كتم الصوت في طرازات آيفون الفانيليا لصالح هذا الزر الجديد.
ويختلف حجم زر الإجراء باختلاف النماذج الأولية، حيث يتميز بعضها بزر سعوي أكبر تم إنشاؤه كجزء من Project Atlas.
آبل تختبر "زر الالتقاط" على نماذج آيفون 16 الأولية
تحتوي بعض النماذج الأولية أيضًا على زر على الجانب الأيمن من آيفون 16، وسيتم تجهيز الزر، المسمى زر الالتقاط، بمستشعر القوة ووظيفة "تبديل اللباقة".
سيكون موجودًا على الجانب الذي كان يوجد فيه انقطاع mmWave في طرز آيفون الأمريكية، بينما سيتم وضع الهوائي على الجانب الأيسر
قامت آبل بتطوير تكوين أجهزة احتياطية يستبعد زر الالتقاط في حالة حدوث أي مشكلات أثناء تطويره.
تبقى الجزيرة الديناميكية في المقدمة
تبدو الواجهة الأمامية لجهاز آيفون 16 مشابهة لسابقه، باستخدام الجزيرة الديناميكية.
يحتوي الطراز الأساسي للهاتف على شاشة يمكن مقارنتها في الغالب بجهاز آيفون السابق، دون أي تغييرات كبيرة.
على غرار آيفون 15، تحتوي النماذج الأولية لجهاز آيفون 16 أيضًا على منفذ USB-C الموجود في الأسفل.
شوهدت النماذج الأولية لجهاز آيفون 16 بثلاثة ألوان: الأصفر والوردي ومنتصف الليل.
بينما تشير الوثائق إلى أن خيارات الألوان الأخرى التي تم تطويرها لجهاز آيفون 15 تم استخدامها أيضًا للاختبار في مرحلة ما.
لا تزال التصميمات المبكرة عرضة للتغييرات نظرًا لوجود تكوينات متعددة للأجهزة، مما يشير إلى أن خطط تصميم آبل ليست نهائية بعد.
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