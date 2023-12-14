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هل تستعين آبل بتصميم آيفون 12 بهواتفها العام المقبل؟

12/14/2023 11:37:10 PM
(MENAFN- Youm7) بدأت الشائعات حول الإصدار التالي من آب في الظهور، رغم مرور بضعة أشهر فقد من إصدار سلسلة آيفون 15، حيث روجت لبعض التغييرات الكبيرة لجهاز آيفون 16 العام المقبل، أبرزها ما يتعلق بإعادة تصميمه على شكل آيفون 12.



وفي هذا الإطار، يقدم تقرير حديث من MacRumors نظرة ثاقبة حول تصميمات ما قبل الإنتاج المبكرة لجهاز
آيفون 16، بما في ذلك المتغيرات المختلفة وتكوينات الأجهزة التي يدرسها مهندسو آبل لجهاز DeLorean، وهو الاسم الرمزي الداخلي المعطى لجهاز آيفون 16.



ما الذى يمكن أن تتوقعه فى آيفون 16؟



قد يغير آيفون 16 في الأزرار وتصميم الكاميرا، بناءً على التحسينات التي تم إجراؤها في النماذج السابقة، حيث توجد نماذج أولية متعددة من آيفون 16 قيد الاختبار



كذلك عملت شركة آبل على العديد من النماذج الأولية لجهاز آيفون 16، والتي على الرغم من أنها تشترك في نفس لغة التصميم، إلا أن هناك بعض الاختلافات الطفيفة بينها.



تم تقديم النماذج الأولية بألوان مختلفة، بما في ذلك الأصفر والوردي ومنتصف الليل والأسود.



يتميز النموذج الأولي باللون الأصفر بزر الإجراء، وزر الصوت الموحد، ونتوء الكاميرا على طراز آيفون إكس.



في الوقت نفسه، يحتوي النموذج الأولي الوردي على زر إجراء وأزرار صوت ميكانيكية منفصلة، ​​بينما يحتوي النموذج الأولي في منتصف الليل على زر إجراء أكبر وزر التقاط جديد.



وفقًا للتقرير، فإن النموذج الأولي لمنتصف الليل هو التصميم المتوقع في هذه المرحلة، تصميم iPhone 12-esque لجهاز آيفون 16 العام المقبل.



وأحد الاختلافات الرئيسية بين آيفون هذا العام وطراز العام المقبل ستكون وحدة الكاميرا، والتي وفقًا للتقرير سيكون لها ترتيب رأسي.



يوجد تصميمان لنتوء الكاميرا لجهاز آيفون 16 في الاعتبار – تصميم على طراز آيفون 12 مع عدستين للكاميرا تقع إحداهما فوق الأخرى وتصميم من نوع آيفون إكس مع غلاف فردي على شكل حبة.



على الرغم من أنه يتم النظر في كلا التصميمين، فقد استخدمت شركة آبل تصميم الكاميرا الشبيه بـ آيفون 12 مع عدستين متميزتين على نطاق أوسع في وحدات النموذج الأولي الخاصة بها.



لن يصبح آيفون بدون أزرار، على الأقل في العام المقبل



كانت النماذج الأولية لـ آيفون 16 تحتوي على زر واحد للتحكم في مستوى الصوت، مما يوفر للمستخدمين ردود فعل لمسية.




ومع ذلك، تم التخلي عن خطة اعتماد زر مستوى الصوت الموحد بسبب مشكلات فنية، وسيتم استخدام الأزرار الميكانيكية مرة أخرى.



زر العمل للفانيليا آيفون 16



مع آيفون 15 برو، استبدلت آبل زر الإجراء بمفتاح كتم الصوت، يشير التقرير إلى أنه يمكن لشركة آبل التخلص التدريجي من مفتاح كتم الصوت في طرازات آيفون الفانيليا لصالح هذا الزر الجديد.



ويختلف حجم زر الإجراء باختلاف النماذج الأولية، حيث يتميز بعضها بزر سعوي أكبر تم إنشاؤه كجزء من Project Atlas.



آبل تختبر "زر الالتقاط" على نماذج آيفون 16 الأولية



تحتوي بعض النماذج الأولية أيضًا على زر على الجانب الأيمن من آيفون 16، وسيتم تجهيز الزر، المسمى زر الالتقاط، بمستشعر القوة ووظيفة "تبديل اللباقة".



سيكون موجودًا على الجانب الذي كان يوجد فيه انقطاع mmWave في طرز آيفون الأمريكية، بينما سيتم وضع الهوائي على الجانب الأيسر




قامت آبل بتطوير تكوين أجهزة احتياطية يستبعد زر الالتقاط في حالة حدوث أي مشكلات أثناء تطويره.



تبقى الجزيرة الديناميكية في المقدمة



تبدو الواجهة الأمامية لجهاز آيفون 16 مشابهة لسابقه، باستخدام الجزيرة الديناميكية.




يحتوي الطراز الأساسي للهاتف على شاشة يمكن مقارنتها في الغالب بجهاز آيفون السابق، دون أي تغييرات كبيرة.



على غرار آيفون 15، تحتوي النماذج الأولية لجهاز آيفون 16 أيضًا على منفذ USB-C الموجود في الأسفل.



شوهدت النماذج الأولية لجهاز آيفون 16 بثلاثة ألوان: الأصفر والوردي ومنتصف الليل.




بينما تشير الوثائق إلى أن خيارات الألوان الأخرى التي تم تطويرها لجهاز آيفون 15 تم استخدامها أيضًا للاختبار في مرحلة ما.



لا تزال التصميمات المبكرة عرضة للتغييرات نظرًا لوجود تكوينات متعددة للأجهزة، مما يشير إلى أن خطط تصميم آبل ليست نهائية بعد.
















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