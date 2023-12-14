استخدام نماذج الذكاء الاصطناعى لجوجل من جانب الأطباء.. إليك الطريقة

(MENAFN
- Youm7) تكتسب الدفعة الاصطناعية من جوج شهرة حيث أعلنت الشركة عن نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد تمامًا للرعاية الصحية، والتى يُطلق عليها اسم MedLM، وهي عبارة عن مجموعة من نماذج الأساس التي تم ضبطها بدقة لحالات استخدام صناعة الرعاية الصحية.
وفقًا لشركة جوجل، تستكشف مؤسسات الرعاية الصحية استخدام الذكاء الاصطناعي لمجموعة من التطبيقات، بدءًا من المهام الأساسية وحتى سير العمل المعقد.
قال يوسي ماتياس، نائب الرئيس للهندسة والأبحاث في جوجل: "من خلال تجربة أدواتنا مع مؤسسات مختلفة، تعلمنا أن النموذج الأكثر فعالية لمهمة معينة يختلف باختلاف حالة الاستخدام".
ووفقًا لشركة جوجل، تستكشف مؤسسات الرعاية الصحية "استخدام الذكاء الاصطناعي لمجموعة من التطبيقات، بدءًا من المهام الأساسية وحتى سير العمل المعقد.
وقال يوسي ماتياس: "من خلال تجربة أدواتنا مع مؤسسات مختلفة، تعلمنا أن النموذج الأكثر فعالية لمهمة معينة يختلف باختلاف حالة الاستخدام".
كيف ستساعد النماذج الأطباء؟
وفقًا لأشيما جوبتا، المدير العالمي لاستراتيجية وحلول الرعاية الصحية في جوجل كلاود، هناك نموذجان من نموذج MedLM الأول أكبر حجمًا، ومصمم للمهام المعقدة، والثاني هو نموذج متوسط، يمكن ضبطه بدقة وهو الأفضل لتوسيع نطاق المهام.
وقال جوبتا في منشور على مدونة: "لقد تم تطوير هذه النماذج من خلال احتياجات العملاء المحددة في مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة، مثل الإجابة على الأسئلة الطبية لمقدمي الرعاية الصحية وصياغة الملخصات".
واستشهدت جوجل بأمثلة للنماذج التي يتم اختبارها من قبل مقدمي الرعاية الصحية، وقال جوبتا: "إن العديد من الشركات التي كنا نختبر MedLM معها تقوم الآن بنقلها إلى الإنتاج في حلولها، أو توسيع نطاق اختبارها".
على سبيل المثال، وفقًا لشركة جوجل، قامت شركة HCA Healthcare بتجربة حل لمساعدة الأطباء في ملاحظاتهم الطبية في أربعة مواقع لمستشفيات أقسام الطوارئ.
ويستخدم الأطباء تطبيق Augmedix على جهاز لا يتطلب استخدام اليدين لإنشاء ملاحظات طبية دقيقة وفي الوقت المناسب من المحادثات بين الطبيب والمريض وفقًا لقانون قابلية نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA).
وتستخدم منصة Augmedix معالجة اللغة الطبيعية، جنبًا إلى جنب مع MedLM من Google Cloud على Vertex AI، لتحويل البيانات على الفور إلى مسودات للملاحظات الطبية، والتي يقوم الأطباء بعد ذلك بمراجعتها ووضع اللمسات النهائية عليها قبل نقلها في الوقت الفعلي إلى السجل الصحي الإلكتروني للمستشفى (EHR).
وأشار جوبتا إلى أن "هذه المنتجات يمكن أن توفر الوقت، وتقلل من الإرهاق، وتزيد من كفاءة الطبيب، وتحسن الرعاية الشاملة للمرضى".
وقالت جوجل إنه على الرغم من رغبتها في جلب "الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي التوليدي إلى الرعاية الصحية، فإنها تركز على تمكين المهنيين من الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التكنولوجيا، حيث تعمل جوجل مع الممارسين والباحثين ومنظمات الصحة وعلوم الحياة والأفراد في طليعة الرعاية الصحية.
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