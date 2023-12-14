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استخدام نماذج الذكاء الاصطناعى لجوجل من جانب الأطباء.. إليك الطريقة

12/14/2023 11:37:09 PM
(MENAFN- Youm7) تكتسب الدفعة الاصطناعية من جوج شهرة حيث أعلنت الشركة عن نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد تمامًا للرعاية الصحية، والتى يُطلق عليها اسم MedLM، وهي عبارة عن مجموعة من نماذج الأساس التي تم ضبطها بدقة لحالات استخدام صناعة الرعاية الصحية.



وفقًا لشركة جوجل، تستكشف مؤسسات الرعاية الصحية استخدام الذكاء الاصطناعي لمجموعة من التطبيقات، بدءًا من المهام الأساسية وحتى سير العمل المعقد.




قال يوسي ماتياس، نائب الرئيس للهندسة والأبحاث في جوجل: "من خلال تجربة أدواتنا مع مؤسسات مختلفة، تعلمنا أن النموذج الأكثر فعالية لمهمة معينة يختلف باختلاف حالة الاستخدام".



ووفقًا لشركة جوجل، تستكشف مؤسسات الرعاية الصحية "استخدام الذكاء الاصطناعي لمجموعة من التطبيقات، بدءًا من المهام الأساسية وحتى سير العمل المعقد.



وقال يوسي ماتياس: "من خلال تجربة أدواتنا مع مؤسسات مختلفة، تعلمنا أن النموذج الأكثر فعالية لمهمة معينة يختلف باختلاف حالة الاستخدام".



كيف ستساعد النماذج الأطباء؟


وفقًا لأشيما جوبتا، المدير العالمي لاستراتيجية وحلول الرعاية الصحية في جوجل كلاود، هناك نموذجان من نموذج MedLM الأول أكبر حجمًا، ومصمم للمهام المعقدة، والثاني هو نموذج متوسط، يمكن ضبطه بدقة وهو الأفضل لتوسيع نطاق المهام.




وقال جوبتا في منشور على مدونة: "لقد تم تطوير هذه النماذج من خلال احتياجات العملاء المحددة في مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة، مثل الإجابة على الأسئلة الطبية لمقدمي الرعاية الصحية وصياغة الملخصات".



واستشهدت جوجل بأمثلة للنماذج التي يتم اختبارها من قبل مقدمي الرعاية الصحية، وقال جوبتا: "إن العديد من الشركات التي كنا نختبر MedLM معها تقوم الآن بنقلها إلى الإنتاج في حلولها، أو توسيع نطاق اختبارها".



على سبيل المثال، وفقًا لشركة جوجل، قامت شركة HCA Healthcare بتجربة حل لمساعدة الأطباء في ملاحظاتهم الطبية في أربعة مواقع لمستشفيات أقسام الطوارئ.



ويستخدم الأطباء تطبيق Augmedix على جهاز لا يتطلب استخدام اليدين لإنشاء ملاحظات طبية دقيقة وفي الوقت المناسب من المحادثات بين الطبيب والمريض وفقًا لقانون قابلية نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA).



وتستخدم منصة Augmedix معالجة اللغة الطبيعية، جنبًا إلى جنب مع MedLM من Google Cloud على Vertex AI، لتحويل البيانات على الفور إلى مسودات للملاحظات الطبية، والتي يقوم الأطباء بعد ذلك بمراجعتها ووضع اللمسات النهائية عليها قبل نقلها في الوقت الفعلي إلى السجل الصحي الإلكتروني للمستشفى (EHR).




وأشار جوبتا إلى أن "هذه المنتجات يمكن أن توفر الوقت، وتقلل من الإرهاق، وتزيد من كفاءة الطبيب، وتحسن الرعاية الشاملة للمرضى".



وقالت جوجل إنه على الرغم من رغبتها في جلب "الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي التوليدي إلى الرعاية الصحية، فإنها تركز على تمكين المهنيين من الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التكنولوجيا، حيث تعمل جوجل مع الممارسين والباحثين ومنظمات الصحة وعلوم الحياة والأفراد في طليعة الرعاية الصحية.
















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