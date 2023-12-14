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((البحرين الوطني)) و((البحرين الإسلامي)) يستضيفان احتفالا مشتركا لنهاية العام

12/14/2023 11:37:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

نظم‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ (‬ NBB ‭) ‬وبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ (‬ BisB ‭) ‬أول‭ ‬احتفال‭ ‬مشترك‭ ‬لنهاية‭ ‬العام‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬فندق‭ ‬الخليج‭ ‬للمؤتمرات‭.‬

اجتمع‭ ‬موظفو‭ ‬كلا‭ ‬البنكين‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬خاص‭ ‬تم‭ ‬خلاله‭ ‬الاحتفال‭ ‬باليوم‭ ‬الوطني‭ ‬للمملكة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بإنجازات‭ ‬المجموعة‭ ‬ونجاحاتها‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الفرق‭ ‬الشعبية،‭ ‬استضاف‭ ‬الحفل‭ ‬ألعابًا‭ ‬ومسابقات‭ ‬خاصة‭ ‬للموظفين،‭ ‬تضمن‭ ‬سحوبات‭ ‬للفوز‭ ‬بمجموعة‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬المشوقة‭.‬

وقد‭ ‬جاء‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬بمثابة‭ ‬فرصة‭ ‬لإبراز‭ ‬روح‭ ‬التعاون‭ ‬والتآزر‭ ‬الدائم‭ ‬الذي‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬المجموعة،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أهم‭ ‬الإنجازات‭ ‬والجوائز‭ ‬التي‭ ‬حصدتها‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

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