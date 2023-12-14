((البحرين الوطني)) و((البحرين الإسلامي)) يستضيفان احتفالا مشتركا لنهاية العام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
نظم بنك البحرين الوطني ( NBB ) وبنك البحرين الإسلامي ( BisB ) أول احتفال مشترك لنهاية العام وذلك في قاعة فندق الخليج للمؤتمرات.
اجتمع موظفو كلا البنكين في يوم خاص تم خلاله الاحتفال باليوم الوطني للمملكة، إلى جانب الاحتفاء بإنجازات المجموعة ونجاحاتها على مدار العام الماضي.
وبالإضافة إلى الفرق الشعبية، استضاف الحفل ألعابًا ومسابقات خاصة للموظفين، تضمن سحوبات للفوز بمجموعة من الجوائز المشوقة.
وقد جاء هذا اللقاء بمثابة فرصة لإبراز روح التعاون والتآزر الدائم الذي تتميز به المجموعة، فضلًا عن تسليط الضوء على أهم الإنجازات والجوائز التي حصدتها خلال عام 2023.
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