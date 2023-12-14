بنك ((إلى)) يحتفل بالعيد الوطني بإطلاق إصدار محدود من البطاقات الافتراضية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أطلق البنك الرقمي المفضل في البحرين والمتوفر حصريًا عبر الهواتف الذكية بطاقة افتراضية للخصم المباشر تم تصميمها حصرياً من قبل الفنان البحريني المبدع عادل العباسي وذلك كجزء من حملة تفاعلية على وسائل التواصل الاجتماعي.
يطرح بنك «إلى»، البنك الرقمي الرائد في البحرين، والمتوفر حصريًا عبر الهواتف الذكية، والمدعوم من قبل بنك ABC ، إصدارًا محدودًا من بطاقة الخصم المباشر الافتراضية والتي تم تصميمها من قبل الفنان البحريني الشهير عادل العباسي بمناسبة العيد الوطني المجيد. تتوفر البطاقات الحصرية التي تمثل الشعب البحريني الأصيل حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023، ويمكن للعملاء الحاليين أو الجدد الحصول على البطاقات عبر تطبيق بنك «إلى».
تحمل البطاقة الافتراضية التي تعكس هوية البحرين رسمًا لرجل وامرأة يتزينان باللبس البحريني التقليدي ويحملان علم البحرين بكل فخر. تأتي هذه البطاقة في إطار الحملة المشوقة التي تبدأ في تاريخ10 ديسمبر 2023 عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وضمن هذه الحملة، يمكن للعملاء الدخول في السحب على جائزة نقدية بقيمة 200 دينار بحريني وذلك بعد تفعيل البطاقة ثم نشر صورة للشاشة تحتوي على البطاقة أو صورة إبداعية على حساب تطبيق انستجرام الخاص بهم والإشارة ( Tag ) لحساب بنك «إلى».
وفي تعليق له على الحملة، قال عبدالله أبو إدريس، رئيس قسم التسويق والاستحواذ في بنك «إلى»: «أطلقنا هذه البطاقة الافتراضية بإصدار محدود تقديرًا واعتزازًا بأهل البحرين الذين رحبوا بعروضنا وخدماتنا المبتكرة وساهموا في النجاح الباهر الذي حققه بنك «إلى». إن الرسم الجميل للفنان البحريني المعروف عادل العباسي الذي يظهر فيه رجل وامرأة يقومان برفع علم البحرين يعكس التزام البنك بتعزيز الشمول المالي في البحرين بالإضافة إلى تقديم تجربة مصرفية تعبر عن العملاء بالفعل. نأمل أن يستخدم العملاء البطاقة بكل فخر واعتزاز وأن يستمتعوا بالجوائز النقدية خلال عطلة العيد الوطني القادمة.
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