بنك ((إلى)) يحتفل بالعيد الوطني بإطلاق إصدار محدود من البطاقات الافتراضية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أطلق‭ ‬البنك‭ ‬الرقمي‭ ‬المفضل‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والمتوفر‭ ‬حصريًا‭ ‬عبر‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬بطاقة‭ ‬افتراضية‭ ‬للخصم‭ ‬المباشر‭ ‬تم‭ ‬تصميمها‭ ‬حصرياً‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الفنان‭ ‬البحريني‭ ‬المبدع‭ ‬عادل‭ ‬العباسي‭ ‬وذلك‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬حملة‭ ‬تفاعلية‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭. ‬

يطرح‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬،‭ ‬البنك‭ ‬الرقمي‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬والمتوفر‭ ‬حصريًا‭ ‬عبر‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية،‭ ‬والمدعوم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ،‭ ‬إصدارًا‭ ‬محدودًا‭ ‬من‭ ‬بطاقة‭ ‬الخصم‭ ‬المباشر‭ ‬الافتراضية‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬تصميمها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الفنان‭ ‬البحريني‭ ‬الشهير‭ ‬عادل‭ ‬العباسي‭ ‬بمناسبة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭. ‬تتوفر‭ ‬البطاقات‭ ‬الحصرية‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬الأصيل‭ ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023،‭ ‬ويمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬الحاليين‭ ‬أو‭ ‬الجدد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬البطاقات‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭.‬

تحمل‭ ‬البطاقة‭ ‬الافتراضية‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬هوية‭ ‬البحرين‭ ‬رسمًا‭ ‬لرجل‭ ‬وامرأة‭ ‬يتزينان‭ ‬باللبس‭ ‬البحريني‭ ‬التقليدي‭ ‬ويحملان‭ ‬علم‭ ‬البحرين‭ ‬بكل‭ ‬فخر‭. ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬البطاقة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الحملة‭ ‬المشوقة‭ ‬التي‭ ‬تبدأ‭ ‬في‭ ‬تاريخ10‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭. ‬وضمن‭ ‬هذه‭ ‬الحملة،‭ ‬يمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬السحب‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬نقدية‭ ‬بقيمة‭ ‬200‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬تفعيل‭ ‬البطاقة‭ ‬ثم‭ ‬نشر‭ ‬صورة‭ ‬للشاشة‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬البطاقة‭ ‬أو‭ ‬صورة‭ ‬إبداعية‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬تطبيق‭ ‬انستجرام‭ ‬الخاص‭ ‬بهم‭ ‬والإشارة‭ (‬ Tag ‭) ‬لحساب‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬تعليق‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬الحملة،‭ ‬قال‭ ‬عبدالله‭ ‬أبو‭ ‬إدريس،‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬التسويق‭ ‬والاستحواذ‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭: ‬‮«‬أطلقنا‭ ‬هذه‭ ‬البطاقة‭ ‬الافتراضية‭ ‬بإصدار‭ ‬محدود‭ ‬تقديرًا‭ ‬واعتزازًا‭ ‬بأهل‭ ‬البحرين‭ ‬الذين‭ ‬رحبوا‭ ‬بعروضنا‭ ‬وخدماتنا‭ ‬المبتكرة‭ ‬وساهموا‭ ‬في‭ ‬النجاح‭ ‬الباهر‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭. ‬إن‭ ‬الرسم‭ ‬الجميل‭ ‬للفنان‭ ‬البحريني‭ ‬المعروف‭ ‬عادل‭ ‬العباسي‭ ‬الذي‭ ‬يظهر‭ ‬فيه‭ ‬رجل‭ ‬وامرأة‭ ‬يقومان‭ ‬برفع‭ ‬علم‭ ‬البحرين‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬البنك‭ ‬بتعزيز‭ ‬الشمول‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬مصرفية‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬العملاء‭ ‬بالفعل‭. ‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬يستخدم‭ ‬العملاء‭ ‬البطاقة‭ ‬بكل‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز‭ ‬وأن‭ ‬يستمتعوا‭ ‬بالجوائز‭ ‬النقدية‭ ‬خلال‭ ‬عطلة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬القادمة‭.‬