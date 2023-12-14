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الكونغرس الأميركي يقر ميزانية دفاع هائلة للعام 2024 متضمنة تمديد المساعدات العسكرية لأوكرانيا

12/14/2023 11:35:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقر الكونغرس الأميركي ميزانية دفاع هائلة بقيمة 886 مليار دولار للعام 2024 تضمنت تمديد العمل بنظام مراقبة إلكتروني تستخدمه أجهزة الاستخبارات الأميركية للتجسس على مواطنين أجانب خارج حدود الولايات المتحدة.
ويوفر قانون الإنفاق الضخم الذي تم اعتماده في مجلس النواب بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه، مليارات الدولارات «لتعزيز وضعية الردع والدفاع الأميركيين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ» ومواجهة نفوذ الصين المتزايد هناك.
ومددت الميزانية برنامج المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ما يسمح بالإفراج التدريجي عن 300 مليون دولار لكييف.
لكن هذه المساعدة تبقى أقل بكثير من 61 مليار دولار التي طلبها الرئيسان الأميركي والأوكراني بشكل منفصل من الكونغرس بحلول نهاية هذا العام، وهي حزمة ضخمة لتسليح أوكرانيا لاتزال قيد النقاش.
كما جرى تمديد العمل لأشهر عدة أخرى بالقانون الذي يحكم المراقبة الإلكترونية في الخارج للأفراد الأجانب والذي تعرض لانتقادات واسعة من قبل المنظمات المدافعة عن الخصوصية وكانت صلاحيته على وشك الانتهاء.
ويسمح برنامج المراقبة لأجهزة الأمن الأميركية بالتجسس على المواطنين غير الأميركيين في الخارج حتى عبر دخول بريدهم الالكتروني بدون الحاجة إلى أمر قضائي.
وحض مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي الكونغرس مؤخرا على تمديد القانون، معتبرا أن السماح بسقوطه سيكون بمنزلة «نزع السلاح من جانب واحد».
كما منحت الميزانية الجديدة العسكريين زيادة على رواتبهم بنسبة 5%.
وسيحال قانون الميزانية المؤلف من أكثر من ثلاثة آلاف صفحة على مكتب الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض ليضع توقيعه عليه من أجل الموافقة النهائية.

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