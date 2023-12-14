Friday, 15 December 2023 09:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصين تعلن عن نجاح وساطتها في وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة بشمال بورما

12/14/2023 11:35:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الصين التوصل، عبر وساطتها، إلى وقف لإطلاق النار في المعارك الدائرة بين الجيش البورمي وعدة مجموعات إثنية مسلحة في شمال بورما قرب حدودها.
ويحتدم القتال هناك منذ أن شنت ثلاث من هذه الجماعات، في نهاية أكتوبر الماضي، هجوما مشتركا ضد القوة العسكرية المركزية.
واستولى «جيش أراكان» و«جيش التحالف الديموقراطي الوطني البورمي» و«جيش تحرير تانغ الوطني» على مواقع القوات البورمية والمعابر الحدودية الحيوية للتجارة مع الصين.
ويقول محللون إن هذا الهجوم يشكل أكبر تحد عسكري للمجلس العسكري منذ تولي الجنرالات السلطة في العام 2021 بعدما أطاحوا حكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة ديموقراطيا.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ إن «الجيش البورمي أجرى محادثات سلام في الآونة الاخيرة» في الصين مع هذه المجموعات المتمردة أدت خصوصا إلى «وقف إطلاق نار موقت والاستمرار في الحوار».
وأضافت «توصلوا إلى اتفاق بشأن عدد معين من النقاط، خصوصا بشأن وقف موقت لإطلاق النار واستمرار الحوار».
وقالت ماو نينغ إن «النزاع في شمال بورما يشهد تراجعا واضحا في التصعيد».
وأضافت أن «هذا لا يخدم مصالح جميع الأطراف المعنية في بورما فحسب، بل يساعد أيضا في ضمان السلام والهدوء على الحدود بين الصين وبورما»، الأمر الذي توليه الصين أهمية خاصة.
وكانت المناطق الحدودية في بورما مسرحا لعقود من الاشتباكات بين الجيش والجماعات العرقية للسيطرة على الثروات والموارد الطبيعية، على خلفية مطالبات بحكم سياسي ذاتي.

MENAFN14122023000130011022ID1107601049

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث