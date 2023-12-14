الاتحاد الأوروبي يقرر فتح مفاوضات انضمام كل من أوكرانيا ومولدافيا

(MENAFN
- Al-Anbaa) قرر الاتحاد الأوروبي فتح مفاوضات الانضمام إليه مع كل من أوكرانيا ومولدافيا، وفق ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في بروكسل، في اليوم الأول من قمة لقادة دول التكتل الـ 27.
وأضاف ميشال عبر منصة «إكس»: «إشارة أمل قوية لمواطني هذين البلدين ولقارتنا».
واعتبر الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي ان قرار الاتحاد الأوروبي «انتصار لأوكرانيا».
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