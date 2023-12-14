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الاتحاد الأوروبي يقرر فتح مفاوضات انضمام كل من أوكرانيا ومولدافيا

12/14/2023 11:35:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قرر الاتحاد الأوروبي فتح مفاوضات الانضمام إليه مع كل من أوكرانيا ومولدافيا، وفق ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في بروكسل، في اليوم الأول من قمة لقادة دول التكتل الـ 27.
وأضاف ميشال عبر منصة «إكس»: «إشارة أمل قوية لمواطني هذين البلدين ولقارتنا».
واعتبر الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي ان قرار الاتحاد الأوروبي «انتصار لأوكرانيا».

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