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الكنيست الإسرائيلي يصادق على ميزانية معدلة تشمل اعتمادات للحرب في غزة

12/14/2023 11:35:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صادق البرلمان (الكنيست) الإسرائيلي، الذي تهيمن عليه كتلة اليمين، على ميزانية معدلة للعام 2023 باعتمادات جديدة للحرب في غزة، في ختام نقاشات حادة بشأن الأموال المخصصة للمستوطنات واليهود المتشددين.
ووافق المجلس التشريعي الإسرائيلي بغالبية 59 صوتا مقابل رفض 44 من أصل 120 صوتا على الميزانية التي ترصد نحو 30 مليار شيكل (7.5 مليارات يورو) للنفقات المترتبة على الهجوم التي نفذته حركة «حماس» في 7 أكتوبر والحرب المستمرة في قطاع غزة.
ورصدت الميزانية 17 مليار شيكل لدعم المجهود الحربي.
أما الـ 13.5 مليارا المتبقية فمخصصة لسكان البلدات التي استهدفتها حماس خلال هجومها على جنوب إسرائيل، وكذلك سكان المناطق الحدودية مع لبنان.
واضطرت إسرائيل إلى إجلاء وإيواء نحو 250 ألف شخص يعيشون في «مناطق القتال النشط».
وسيتم توزيع المبلغ الإجمالي للنفقات المدنية بين السكان والاحتياجات الأمنية لهذه المناطق (المآوي، دعم المستشفيات وخدمات الطوارئ، ومخصصات مختلفة).
وكانت موازنة 2023 التي تتجاوز قيمتها 600 مليار شيكل موضع نقاشات حادة داخل الحكومة الائتلافية بين اليمين واليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو والتي انضم إليها قسم من المعارضة (يمين الوسط) بعد الحرب لتتحول إلى «حكومة وحدة وطنية».

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