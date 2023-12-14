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بوتين أكثر من 600 ألف عسكري روسي ينتشرون في أوكرانيا

12/14/2023 11:35:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أكثر من 600 ألف عسكري روسي منتشرون في أوكرانيا بعد قرابة عامين على إرساله جيشه للسيطرة على العاصمة كييف.
وقال بوتين، في مؤتمره الصحافي السنوي الأول منذ بدء النزاع في فبراير 2022، إن «خط الجبهة يمتد لأكثر من 2000 كيلومتر. هناك 617000 شخص في منطقة النزاع».
وأضاف أن 224000 من الجنود الذين تمت تعبئتهم ينتشرون حاليا في مناطق بأوكرانيا تسيطر عليها حاليا القوات الروسية.
وشدد الرئيس الروسي على أن روسيا ستواصل حربها في أوكرانيا إلا إذا وافقت كييف على اتفاق يأخذ في الاعتبار مخاوف موسكو الأمنية، لافتا الى أن أهداف «العملية العسكرية الخاصة» ستتحقق على أي حال.
وكرر بوتين موقفه من أن توسع حلف شمال الأطلسي شرقا صوب حدود روسيا هو سبب رئيسي للصراع بما يشمل رغبة أوكرانيا المعلنة في الانضمام للتحالف العسكري الغربي.
وأشار إلى أنه يرغب في أن تتوصل موسكو وواشنطن إلى حل لضمان الإفراج عن أميركيين اثنين تحتجزهما موسكو بتهم التجسس.
في المقابل، حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي على بدء المحادثات مع بلاده بشأن انضمامها إلى التكتل، محذرا من أن أوروبا لن تفهم إذا أسفر الاجتماع عن «ابتسامة راضية» من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال في كلمة أمام الزعماء الاوروبيين عبر رابط فيديو «أطلب منكم شيئا واحدا اليوم: لا تخونوا الشعب الاوكراني وثقته في أوروبا».
إلى ذلك، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن ثمة «خطرا فعليا» ألا يكتفي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا في حال انتصر في حربه على هذا البلد.
وأكد ستولتنبرغ أن هذا الاحتمال يجب أن يدفع حلفاء أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي إلى الاستمرار في دعم كييف عسكريا، وأوضح انه «في حال انتصر بوتين في أوكرانيا ثمة خطر فعلي ألا ينتهي عدوانه هناك. دعمنا ليس صدقة بل هو استثمار في أمننا».
وحذر ستولتنبرغ من أن «وضع حد للمساعدة العسكرية لأوكرانيا سيؤدي فقط إلى إطالة أمد الحرب ولن يضع حدا لها».
وأضاف في ختام لقاء مع رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو «السبيل الوحيد للتوصل إلى سلام دائم وعادل هو بإقناع الرئيس بوتين أنه لن يكسب على أرض المعركة».
وتابع «السبيل الوحيد لضمان أن يفهم الرئيس بوتين أنه ليس بصدد الانتصار على أرض المعركة هو بالاستمرار في دعم أوكرانيا».

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