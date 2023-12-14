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حماس منفتحون على جهود وقف الحرب ونتنياهو يمنح رئيس الموساد كل الصلاحيات لتحرير المحتجزين

12/14/2023 11:35:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) أنها منفتحة على كل جهد ينهي الحرب في غزة، مشيرة إلى أنها تجري اتصالات مهمة للتخفيف من «معاناة شعبنا في القطاع».
وقال القيادي في «حماس» أسامة حمدان، في تصريحات صحافية، إن الحركة «ستشارك في أي جهد لتشكيل مرجعية وطنية فلسطينية تستعيد حقوق شعبنا».
وجدد حمدان تأكيد «حماس» على أنه لا تفاوض على أي صفقة تبادل إلا بعد وقف الحرب على غزة، لافتا إلى أن إسرائيل تريد التخلص من السلطة الفلسطينية التي وقعت اتفاقية أوسلو معها، مشيرا الى أن الاحتلال دمر مدارس تابعة للأمم المتحدة كانت مراكز إيواء للنازحين.
من جهته، قال الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لـ «حماس»: «مجاهدونا تمكنوا من تدمير 72 آلية عسكرية خلال 72 ساعة».
واضاف «مجاهدونا قتلوا 36 جنديا وأوقعوا عشرات آخرين بين قتيل وجريح».
في المقابل، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول سياسي لم تكشف هويته قوله إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعطى رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية «الموساد» كامل الحرية في العمل للإفراج عن المحتجزين في غزة.
واضاف المسؤول ذاته أن تعليمات نتنياهو لرئيس الموساد تشمل لقاء الوسطاء بهدف تحرير المحتجزين لدى «حماس».
وفي سياق متصل، ذكر بيان صادر عن مكتب نتنياهو أنه أبلغ مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جايك سوليفان خلال زيارته لإسرائيل انها ستواصل حربها على حماس «حتى النصر المبين».
وقال نتنياهو إنه تحدث مع سوليفان حول التهديدات الإقليمية، وتأمين عودة الرهائن الذين تحتجزهم حماس، واستمرار المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في غزة.
واوضح نتنياهو وفق البيان الصادر عن مكتبه «لقد قلت لأصدقائنا الأميركيين إن مقاتلينا الأبطال لم يسقطوا سدى. ومن الألم العميق الناجم عن سقوطهم، نحن أكثر تصميما من أي وقت مضى على مواصلة القتال حتى يتم القضاء على حماس حتى النصر المبين».
وفي السياق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري «سنواصل القتال ضد حماس وستكون هناك أيام مقبلة من المعارك الصعبة».
واضاف خلال مؤتمر صحافي «مقاتلو حماس يختبئون تحت الأرض وسنستخدم العبوات الناسفة ولن يكونوا في مأمن».
وتابع:«سنعمل كل ما بوسعنا لتجنيب المخطوفين أي خطر خلال عملياتنا ضد أنفاق حماس».
في الغضون، قال منسق مجلس الأمن القومي الأميركي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الابيض جون كيربي إن واشنطن تريد أن تنتهي الحرب بين إسرائيل وحماس «في أسرع وقت».
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الأمر متروك للإسرائيليين بشأن المدة التي ستستغرقها العملية العسكرية في غزة.
واضافت: منخرطون في محادثات مع الإسرائيليين بشأن مدة الصراع و لا نريده أن يستمر أكثر مما هو ضروري. كما نجري محادثات معهم باستمرار بشأن ضمان استخدام الأسلحة بما يتفق مع القانون الدولي.
إلى ذلك، أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت عن غزة بسبب الهجوم الإسرائيلي المستمر على القطاع.
وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن الاتصال انقطع بشكل كامل عن غرفة العمليات في غزة وعن كل طواقمه العاملة هناك.
وعبر الهلال الأحمر في بيان عن قلقه على سلامة طواقمه العاملة بالقطاع في ظل استمرار القصف الإسرائيلي، وعلى إمكانية استمرارها في تقديم خدماتها الإسعافية، لا سيما أن قطع الاتصالات «يعيق وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين».
وتتعرض خدمات الاتصالات والإنترنت في غزة لانقطاعات متكررة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر الماضي.

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