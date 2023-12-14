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مجلس النواب الأميركي يوافق على بدء التحقيق لعزل بايدن

12/14/2023 11:35:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صوت مجلس النواب الأميركي بالموافقة على فتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس جو بايدن، وذلك على خلفية أنشطة ابنه هانتر التجارية الدولية المثيرة للجدل، لكن الديموقراطيين يعتبرون أن اتهامات الجمهوريين له واهية.
وجاءت الموافقة عل إجراء التحقيق بأغلبية 221 صوتا مقابل 212 صوتا على أساس حزبي.
وسارع الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى إدانة التصويت الذي قاده الجمهوريون، واصفا الخطوة بأنها «حيلة سياسية لا أساس لها».
وقال بايدن في بيان مطول صدر بعد دقائق من التصويت إنه «بدلا من العمل على تحسين حياة الأميركيين، فإن أولويتهم (الجمهوريون) هي مهاجمتي بأكاذيب».
وأضاف بايدن في البيان الذي نشره البيت الأبيض، «التقيت برئيس أوكرانيا، الذي يقود شعبه في معركة من أجل الحرية، والذي جاء إلى أميركا ليطلب منا المساعدة، ومع ذلك فإن الجمهوريين في الكونغرس لن يتحركوا للمساعدة».
وتابع أن «شعب إسرائيل يخوض معركة، وينتظر مساعدتنا، ومع ذلك فإن الجمهوريين في الكونغرس لن يتحركوا للمساعدة».
وتطرق بايدن أيضا إلى أزمة الحدود الأميركية مع المكسيك، قائلا: «علينا معالجة الوضع على حدودنا الجنوبية، وأنا مصمم على محاولة حل المشكلة، ونحن بحاجة إلى التمويل لتعزيز أمن الحدود، لكن الجمهوريين في الكونغرس لن يتحركوا للمساعدة».
كما أشار إلى ضرورة الالتفات إلى معالجة الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وقال: «نحن بحاجة إلى مواصلة تقدمنا في الاقتصاد والتأكد من استمرار انخفاض التضخم واستمرار نمو الوظائف».
وأوضح أنه «لتجنب الأزمات الاقتصادية التي نتسبب بها ذاتيا مثل إغلاق الحكومة، وهو ما يدفعنا إليه الجمهوريون في الكونغرس في غضون أسابيع قليلة لأنهم لن يتحركوا الآن لتمويل الحكومة والأولويات الحاسمة لجعل الحياة أفضل للشعب الأميركي». ووجه بادين انتقادات للجمهوريين، قائلا إنهم «لم يفعلوا أي شيء لمعالجة هذه التحديات الملحة التي تواجه الشعب الأميركي، وبدلا من القيام بأي شيء للمساعدة في تحسين حياة الأميركيين، فإنهم يركزون على مهاجمتي بالأكاذيب».
وقال الجمهوريون في لجنة القواعد بمجلس النواب، الذين وافقوا على تقديم القرار، إن هذه الخطوة جاءت ردا على مماطلة إدارة بايدن في تسليم الوثائق المتعلقة بالأنشطة التجارية المثيرة للجدل لابنه هانتر، وهي اتهامات يعتبرها حلفاء الرئيس الديموقراطيون واهية.
ووفقا لشبكة «سي أن أن» أنه لم يكن لدى الجمهوريين في مجلس النواب الدعم الكافي لإجراء تصويت كامل وسط تحقيقهم المستمر حول ما إذا كان الرئيس قد ارتكب جريمة تستوجب عزله في ما يتعلق بمعاملات عائلته التجارية، في الوقت الذي يواصل فيه البيت الأبيض إنكار اتهامات الحزب الجمهوري.

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