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تحذير أممي الحرب تدفع السودان نحو المجاعة

12/14/2023 11:35:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حذرت الأمم المتحدة من أن الأسر في مناطق النزاع بالسودان قد تواجه ظروفا أشبه بالمجاعة بحلول الصيف المقبل، بينما يعيش البعض في العاصمة الخرطوم المنكوبة بالحرب على وجبة واحدة هزيلة يوميا.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 30 مليون شخص، أي ما يقرب من ثلثي السكان، يحتاجون للمساعدة في السودان، وهو مثلي العدد قبل اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل الماضي.
وقال مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في السودان إيدي روي ان «المزيد من الناس يكابدون من أجل تناول وجبة أساسية يوميا، وإذا لم يتغير الحال فهناك خطر حقيقي للغاية أنهم لن يمكنهم حتى تناولها».
ووفقا للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التابع للأمم المتحدة، يحتاج نحو 18 مليون شخص بشكل عاجل إلى مساعدات إنسانية غذائية، وهو أعلى رقم مسجل لموسم الحصاد الأكثر وفرة في البلاد، ويتمركز أولئك في العاصمة الخرطوم، حيث يواجه أكثر من نصفهم انعداما حادا للأمن الغذائي، وفي المدن والبلدات المكتظة التي شهدت قتالا في إقليمي دارفور وكردفان.
وتعلن الحكومات حالة المجاعة عندما يكون 20% من الأسر في منطقة جغرافية معينة في مرحلة كارثية.
وفي حي الشجرة جنوب الخرطوم بالقرب من قوات المدرعات المحاصرة التابعة للجيش، قال أحد المتطوعين إن قوات الدعم السريع أخذت معظم الإمدادات الموجهة إلى ألفي شخص لم يفروا من المنطقة.
وقال جهاد صلاح الدين، الذي يعمل في غرفة الاستجابة للطوارئ، وهي شبكة من المجموعات التطوعية التي قدمت معظم المساعدات على الأرض في الخرطوم «الحصار بيصعب عليك تعمل أي حاجة، حتى لو معاك قروش ما في حتة تصرفها».
وبعد نفاد المزيد من الحمص، تمكن المتطوعون من العثور على كيسين من دقيق الذرة يزن كل منهما 25 كيلوغراما لطهي عصيدة وتحليتها بآخر كيس سكر متاح. ومن المتوقع أن يكفي هذا لأربعة أيام.
وقال صلاح الدين «بعد داك على الله بنخليها».

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