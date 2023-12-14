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غزة الحرب تشتد والناجون من القصف يواجهون عاصفة من الأمراض

12/14/2023 11:35:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) على مدى الايام الثلاثة تكبدت اسرائيل خسائر عسكرية فادحة في حربها على قطاع غزة الذي يواجه سكانه «عاصفة من الأمراض الفتاكة».
وبعد اعلانها مقتل 10 عسكريين في كمين بحي الشجاعية الثلاثاء الماضي، ثم اعترافها بإصابة 21 جنديا يوم الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أمس أن 36 من جنوده أصيبوا في معارك قطاع غزة خلال 24 ساعة.
وقال الجيش الإسرائيلي ـ في بيان ـ ان ذلك يرفع إلى 648 عدد جنوده المصابين منذ بدء العملية البرية في غزة في 27 اكتوبر الماضي، من بينهم 146 جنديا في حالة حرجة.
وفي موازاة ذلك، كثفت إسرائيل غاراتها الجوية وقصفها للقطاع، وأسفرت عن سقوط نحو 20 قتيلا نتيجة القصف الإسرائيلي على خان يونس جنوبي القطاع. كما قصفت قوات إسرائيلية منزلا في حي البرازيل برفح جنوبي قطاع غزة مما أسفر عن قتلى وجرحى.
وفي المقابل، أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة «حماس» أنها استهدفت 3 دبابات صهيونية من نوع «ميركافا» بمدينة خان يونس بقذائف «الياسين 105». وقالت سرايا القدس ـ الجناح العسكري لحركة الجهاد ـ إن مقاتليها تمكنوا من قنص جندي إسرائيلي في محور حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة. وأكدت السرايا أنها قصفت الحشود العسكرية للاحتلال في محور التقدم جنوب غرب نتساريم بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل.
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس مقتل 67 شخصا على الأقل وإصابة مئة خلال الضربات الإسرائيلية في مناطق مختلفة من قطاع غزة.
وكشفت حصيلة جديدة للضحايا معلنة ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي إلى 18 ألفا و787 والجرحى إلى 50 ألفا و897.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية استشهاد 3 آلاف و714 طالبا فلسطينيا وإصابة 5 آلاف و700 بجروح في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة منذ بداية العدوان الإسرائيلي.
إلى ذلك، يواجه سكان قطاع غزة، المحاصرون الذين نجوا حتى الآن من القصف والنيران الإسرائيلية قاتلا صامتا غير مرئي يطاردهم الآن هو الأمراض الفتاكة.
فقد قال عشرة من الأطباء وعمال الإغاثة لـ «رويترز» إن نقص الغذاء والمياه النظيفة والمأوى أدى إلى وقوع مئات الآلاف في براثن الإصابة بصدمات، ولم يعد هناك مفر من انتشار الأوبئة في القطاع مع انهيار النظام الصحي.
وقال جيمس إلدر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) «بدأت العاصفة الكاملة للمرض. والآن صار السؤال القائم هو إلى أي مدى سيزداد الأمر سوءا».
وفي مستشفى ناصر في خان يونس، حيث امتلأ قسم الصدمات بالجرحى، تم وضع عدد من الأطفال الرضع المرضى معا على كل سرير في جناح الأطفال.
وقال رئيس قسم الأطفال د.أحمد الفرا «العديد من الحالات تأتي بحالات جفاف شديدة منها ما يصل إلى حد الفشل الكلوي أو ضعف أداء الكلى».
وأضاف أنه كان هناك بالفعل ما يصل إلى 30 من حالات التهاب الكبد الوبائي (أ)، الذي تصل فترة حضانة الفيروس فيه إلى شهر.
وتابع «سنفاجأ بعد شهر بأعداد مهولة من التهاب الكبد (أ) أو التهاب الكبد الوبائي أ، وهذا مؤشر خطير جدا يجب الانتباه إليه، من الازدحام السكاني ومن تناول الأطعمة غير الصالحة للاستخدام الآدمي ومن استخدام الحمامات المشترك»، وأضاف أنه علم بوجود 15 إلى 30 حالة إصابة بالتهاب الكبد الوبائي إيه في خان يونس خلال الأسبوعين الماضيين.
من جهتها، حذرت ماري أور بيريوت منسقة الطوارئ الطبية لعمليات منظمة أطباء بلا حدود من ان شيئين صارا الآن لا مفر منهما «الأول هو أن وباء يشبه الزحار سينتشر في أنحاء غزة إذا واصلنا هذه الوتيرة من الحالات، والآخر هو أنه لا وزارة الصحة ولا المنظمات الإنسانية ستكون قادرة على دعم مواجهة تلك الأوبئة»، فيما اعلنت الأمم المتحدة أنها تتبع حالات إصابة بنحو 14 مرضا لها «إمكانية التحول لأوبئة».
وقال سالم نامور، وهو جراح سوري عالج المرضى والمصابين في الغوطة الشرقية بريف دمشق خلال حصار استمر عاما فرضته الحكومة، إن الصور من غزة ذكرته بتلك المشاهد التي عاشها بنفسه. وأضاف أن أمراضا مثل الالتهاب الكبدي والسل انتشرت وقتها في الغوطة إثر تدمير نظام الصرف وتلوث المياه، كما قلل سوء التغذية من مناعة السكان. وبخلاف الجروح التي تسبب فيها القصف، حفز نقص المضادات الحيوية واللقاحات للأطفال انتشار الأمراض.
وعلاوة على الاوبئة، بدأ الجوع يفتك بأهالي القطاع، حيث قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) إن تقديم المساعدات للأشخاص في ملاجئها يزداد صعوبة بسبب التكدس خارجها. وصرح لازاريني للصحافيين خلال فعالية للاجئين في جنيف «الناس يوقفون شاحنات المساعدات، ويأخذون الطعام ويأكلونه على الفور». وأضاف «ظهر الجوع خلال الأسابيع القليلة الماضية ونلتقي بالمزيد والمزيد من الأشخاص الذين لم يأكلوا ليوم أو يومين أو ثلاثة أيام».
من جهة أخرى، خلص تقييم مخابراتي أميركي جمعه مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، ونقلت لها مضمونه ثلاثة مصادر أطلعت عليه، ونقلته شبكة «سي.إن.إن»، إلى أن ما يقرب من نصف ذخائر الجو-أرض التي استخدمتها إسرائيل في غزة غير موجهة، وهو نوع من الذخائر التي لا تحتوي على أنظمة توجيه وتعرف أيضا باسم «القنابل الغبية» على عكس القنابل الموجهة التي تسمى بـ «القنابل الذكية».
وأضاف تقرير «سي.إن.إن» أن ما بين 40% و45% تقريبا من الذخائر جو-أرض التي استخدمتها إسرائيل والبالغ عددها 29 ألفا كانت غير موجهة، وأن البقية كانت ذخائر موجهة بدقة.

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