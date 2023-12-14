ثلاثة أرباع الفلسطينيين يؤيدون طوفان الأقصى وارتفاع شعبية حماس

MENAFN - Al-Anbaa) أظهر استطلاع أجرته مؤسسة فلسطينية تحظى باحترام أن نحو ثلاثة من كل أربعة فلسطينيين يعتقدون أن هجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل كان صائبا، كما أظهر أن الحرب التي تلته على قطاع غزة زادت من نسب التأييد للحركة في القطاع وفي الضفة الغربية.وما خلص إليه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، نشر في وقت يتزايد فيه القلق الدولي من الزيادة الحادة في أعداد القتلى والمصابين من المدنيين الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي دخلت شهرها الثالث.وقال 72% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يعتقدون أن قرار حماس شن عملية «طوفان الأقصى» عبر الحدود على جنوب إسرائيل كان «صائبا» بالنظر لنتيجته حتى الآن، بينما قال 22% إنه «خاطئ» أما النسبة الباقية فكانت لمن لم يحسموا رأيهم أو لم تكن لديهم إجابة.وخلص المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية إلى أن التأييد لحماس حاليا مقارنة باستطلاع سابق للحرب ارتفع في قطاع غزة وزاد لأكثر من ثلاثة أمثال في الضفة الغربية التي تشهد أيضا أعلى مستويات من عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في سنوات.وأعرب 52% من المشاركين من قطاع غزة و85% من المشاركين في الضفة الغربية، أي 72% من كل المشاركين الفلسطينيين إجمالا، عن رضاهم عن دور حماس في الحرب، بينما أعرب 11% فقط عن رضاهم عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.وشهد عباس تراجعا كبيرا في التأييد الشعبي له في ظل جمود لما يقرب من عقد في مفاوضات برعاية الولايات المتحدة لقيام دولة فلسطينية.

وأظهر استطلاع المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية أن 44% من المشاركين من سكان قطاع غزة يقولون إن لديهم ما يكفي من الغذاء والمياه ليوم أو اثنين، بينما قال 56% إنهم ليس لديهم ذلك. وقال ما يقرب من ثلثي المشاركين من قطاع غزة، أي نحو 64%، إن فردا من أسرهم قتل أو أصيب في الحرب.