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وفاة نائب تركي بعد يومين من تعرضه لأزمة قلبية أثناء إلقائه خطابا داعما لغزة

12/14/2023 11:35:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توفي النائب التركي عن حزب السعادة حسن بيتماز أمس بعدما أغمي عليه خلال إلقائه خطابا مناهضا لإسرائيل أمام البرلمان الثلاثاء، انتقد فيه العلاقات بين أنقرة وتل أبيب وسياسة الحكومة تجاه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وتعرض بيتماز (53 عاما) لأزمة قلبية خلال إلقاء خطابه أمس الأول، وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحظة سقوطه أرضا، ولوحظ وجود لافتة بجانبه مكتوب عليها «إسرائيل قاتلة». وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أمس في منشور على أكس، عن وفاة بيتماز، وهو عضو البرلمان عن «حزب السعادة الإسلامي».
وقال قوجة «لم يتم التمكن من إنقاذ حسن بيتماز، على الرغم من كل التدخلات التي تمت في وحدة العناية المركزة بمستشفى أنقرة بيلكنت، حيث عولج. توفي صباح الخميس. رحم الله نائبنا وأتقدم بالتعازي لأسرته وكل محبيه وخاصة حزب السعادة».

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