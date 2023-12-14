العيد الوطني للبحرين نهج ديموقراطي وتطلعات طموحة

MENAFN - Al-Anbaa) تحتفل مملكة البحرين هذا العام بعيدها الوطني الثاني والخمسين وهو اليوم الذي يعبر عن فخر البحرينيين بوطنهم وتاريخ بلادهم، والانتماء والولاء للوطن والاعتزاز بالهوية البحرينية، كما يمثل فرصة للاحتفال بتحقيق الاستقلال وتأسيس المملكة، وتجديد العهد بالعمل من أجل رفاهية وازدهار البحرين، ويوفر كذلك فرصة لتعزيز الوحدة الوطنية وتقدير التنوع الثقافي والاجتماعي في المجتمع البحريني.كما يتم الاحتفال باليوم الوطني لمملكة البحرين وعيد جلوس ملك البحرين الملك حمد بن عيسى في 16-17 ديسمبر من كل عام. وسط إنجازات البحرين كدولة عربية ذات سيادة منذ استقلالها عام 1971 ويحتفل في هذين اليومين بانضمام البحرين إلى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية خلال ذلك العام، وكذلك مشاركة البحرين في إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981.وتأتي احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى تولي ملك البحرين الملك حمد بن عيسى مقاليد الحكم، وهي محاطة بإنجازات تحققت بسواعد أبنائها في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة الملك.فمنذ أن تولى الملك حمد بن عيسى السلطة عام 1999، تم تبني العديد من المبادرات الإصلاحية، حيث حققت المملكة العديد من التطورات الاقتصادية والاجتماعية وفقا للدستور والرؤية الاقتصادية 2030.وجاء الخطاب السامي للملك حمد بن عيسى في افتتاح دور الانعقاد الثاني للمجلس الوطني في فصله التشريعي السادس، ليجدد التأكيد على المرتكزات الراسخة للمسيرة الوطنية الرائدة في مملكة البحرين، وما تقوم عليه من أسس ديموقراطية نابعة من رؤية واعية وإرادة وطنية خالصة، والعزم على المضي قدما نحو المزيد من التحسين والتطوير والازدهار الذي يحقق المصالح العليا للمملكة وشعبها.كما عكس خطاب الملك إيمانه المطلق بالنهج الديموقراطي ودوره البناء في تعزيز المكتسبات التنموية والحضارية التي حققتها مملكة البحرين، وحرص ملك البحرين على مواصلة ذات النهج بما يعزز من دعائم مسيرة الإصلاح والتحديث لخدمة الأهداف الوطنية الطموحة في الرخاء والتنمية.وأكد الخطاب السامي على أهمية الوحدة الوطنية، والوعي المجتمعي في الحفاظ على المكتسبات الوطنية والبناء عليها، وثقة الملك وإشادته بمستوى الوعي والتحضر الذي يتمتع به المجتمع البحريني، وإيمانه وتمسكه بقيم التعايش الإنساني التي تمثل درعا تحمي المجتمع وتجعله صفا واحدا كالبنيان المرصوص في وجه مختلف التحديات التي تهدد وحدته واستقراره.كما حدد الخطاب مسارات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة ووضع لها الأولويات التي تلبي التطلعات والطموحات من أجل مواصلة طريق الإنجازات في الحاضر والمستقبل، وهو ما يمكن رصده من خلال التأكيد على مواصلة مسيرة الإصلاح والتحديث التي يقودها الملك، وترسيخ الأسس والمبادئ الديموقراطية التي قامت عليها، ودون وصاية من أحد، وفي مقدمتها تعزيز دور المؤسسات الدستورية، ومواصلة تحقيق الإنجازات الرائدة التي حققتها المملكة لاسيما على الصعيد الحقوقي، حيث خص ملك البحرين بالذكر المؤسسة القضائية، المستقلة في قراراتها، والحريصة على أن تتواصل إصلاحاتها وإنجازاتها على الصعيدين القضائي والحقوقي. وهو الأمر الذي يعكس إيمانه المطلق بالقيم الإنسانية والحضارية التي تحض على احترام وصون حقوق الإنسان باعتبارها ركنا أساسيا من أركان المسيرة التنموية والديموقراطية في المملكة.كما يؤكد على أهمية الوحدة الوطنية كسياج يحمي تماسك المجتمع ويصون المكتسبات والإنجازات الحضارية، حيث عبر في هذا الصدد عن ثقته التامة في قدرة البحرين وشعبها الوفي على تجاوز مختلف التحديات بفضل الصحوة الوطنية العالية، والعزيمة الصادقة والإرادة الصلبة، وما يتسم به المجتمع البحريني من وعي وتمسك بقيم التعايش والانفتاح.هذا، وجدد الخطاب السامي التأكيد على مدى الاعتزاز والتقدير للمؤسسة التشريعية، وما قدمته من إسهامات وطنية رائدة، بفضل جوهرها النابع من صميم الإرادة الشعبية، وما تتمتع به من خصوصية وإرادة مستقلة، حيث استطاعت المؤسسة التشريعية منذ انطلاق المسيرة الديموقراطية في المملكة أن تكون منبرا وطنيا قادرا على التعبير عن التطلعات والطموحات والجهود الوطنية المشتركة لمواصلة النماء والتقدم على مختلف الأصعدة، وهو ما يمثل دافعا لبذل المزيد من الجهود لدعم المنجزات الديموقراطية والحضارية، في ظل المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة.أيضا الإشادة بجهود السلطة التنفيذية والمساعي الحكومية المخلصة، التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لترجمة التطلعات الوطنية بنهج تشاركي، عبر الحفاظ على أعلى مستويات التعاون مع السلطة التشريعية، والذي جسد نموذجا متميزا للتعاون المثمر بين السلطتين، ويضع في مقدمة أولوياته تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين للمساهمة في الحفاظ على ريادة البحرين التنموية، وما حققته من مكانة رفيعة كمنبر للتقارب الفكري والحضاري بين الأديان والثقافات، وكوجهة تمتاز بتراثها وطابعها العمراني العريق لمدنها وضواحيها.أيضا حرص الملك حمد بن عيسى في خطابه السامي على ترسيخ الهوية التاريخية والثقافية في مملكة البحرين، والتعبير عن العرفان والتقدير لبناة نهضة الوطن الحديثة، وتأكيد أهمية الاحتفاء بذكراهم تكريما لعطائهم، وذلك عبر توجيهاته، لوضع خطة عمل تختص بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين، والعمل على إحياء «قصر عيسى الكبير» ليكون أحد المقار الرئيسية لعمل الملك، إضافة إلى التوجيهات السامية بتطوير الأحياء المعروفة بمدينة المحرق بما يسهم في عودة أهلها لها، تكريما لما تمثله هذه المدينة التاريخية العريقة من إرث حضاري وتاريخي يعكس الأمجاد الوطنية المشهودة للبحرين وأهلها.كما أكد الخطاب على ثوابت السياسة الخارجية التي تنتهجها مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة للملك حمد بن عيسى، والتي تقوم على أسس الاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، والسعي إلى بناء علاقات صداقة وتعاون متوازنة مع مختلف دول العالم، إلى جانب مساعيها الرائدة لمد جسور التعاون الدولي وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة والحليفة من أجل الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار، وتوفير البيئة الآمنة المزدهرة والمستدامة لخير شعوب العالم، والتي تأتي في مقدمتها توثيق علاقات التعاون والتقارب مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية.وقد أشار ملك البحرين في هذه الصدد إلى مواصلة المساعي من أجل توثيق علاقات التقارب والتكامل وتنسيق المواقف على قاعدة راسخة من الانسجام والتشاور والتعاون الأخوي، تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وضمن رابطة الجامعة العربية، وذلك انطلاقا من حقيقة أن العالم اليوم لم يعد يستمع إلا لصوت التحالفات القوية والمؤثرة في مسيرة التقدم الحضاري.الاقتصادتتمتع مملكة البحرين بخبرة كبيرة في فهم احتياجات الشركات الأجنبية والاستجابة لها، إلى جانب الكلفة والتنافسية وسهولة الوصول إلى باقي منطقة الشرق الأوسط ومتانة البنية التحتية التجارية.وتعتبر مملكة البحرين الاستثمار الأجنبي عنصرا أساسيا في الرؤية الاقتصادية 2030 كخطة طويلة المدى لتحسين القدرة التنافسية لاقتصادها، وخلق فرص عمل لعمالها المهرة وتحسين مستوى معيشة الفرد وهو ما يفسر التزام البحرين بالبناء على المزايا المتوافرة لتجعل من الشرق الأوسط مركزا أكثر جاذبية للأعمال التجارية.وتشهد مملكة البحرين تعافيا في مختلف القطاعات الاقتصادية بالتوازي مع تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، ويستعرض أداء عدد من المؤشرات الاقتصادية، وآخر المستجدات على صعيد مشاريع البنية التحتية، بالإضافة للمراكز المتقدمة التي حققتها مملكة البحرين في تقارير التنافسية.رؤية 2030صادق الملك حمد بن عيسى آل خليفة على الرؤية الاقتصادية 2030 في أكتوبر 2008 التي رسمت ملامح واضحة للتطوير والنمو الاقتصادي بما يعكس جهود المملكة وحرصها على بناء حياة أفضل لكل أفرادها.ومنذ إطلاق الرؤية، حرص مجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين على طرح العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف لتحقيق الإصلاح الاقتصادي في المملكة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني. بدءا بوضع الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية الأولى التي اعتمدت كخارطة الطريق نحو تحقيق الرؤية، وتتم مراجعة الاستراتيجية بشكل مستمر لضمان مواكبتها لمستجدات أجندة التنمية الدولية وأهداف التنمية المستدامة. وجاء إطلاق الرؤية الاقتصادية 2030 نتيجة لمباحثات مكثفة استمرت لأربع سنوات بين مجموعة واسعة من المعنيين من أصحاب القرار والمسؤولين في القطاعين العام والخاص، وبمشاركة المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمستشارين الدوليين وذلك لرسم الأطر التي بنيت عليها الرؤية.وارتكزت الرؤية على ثلاثة مبادئ هي: الاستدامة والعدالة والتنافسية.الثقافة والسياحة.. تاريخ عريق وحضارة غنيةتتميز مملكة البحرين بتاريخها العريق وحضارتها الغنية التي تمتد لأكثر من خمسة آلاف عام، وهويتها العربية والإسلامية الأصيلة، وحضورها المشرف وسط الحضارات الإنسانية كمركز للإشعاع الثقافي والفكري، وواحة للتسامح والتعايش بين جميع الثقافات والأديان، وإسهاماتها المعاصرة في إرساء السلام الإقليمي والدولي، وحماية التراث الثقافي والحضاري العالمي بفضل المبادرات الرائدة لملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.وتعزيزا لإنجازاتها الثقافية والحضارية، حرصت المملكة على توفير الإطار التشريعي والمؤسسي بإنشاء «هيئة البحرين للثقافة والآثار كهيئة تابعة لمجلس الوزراء، تعنى بحماية وتطوير قطاع الثقافة والتراث الوطني والآثار والمتاحف، وتشجيع الحركة الفنية والمسرحية. والترويج للمملكة وتاريخها العريق كبلد حضاري متميز يتسم بالحيوية والانفتاح على الحضارات الإنسانية والثقافات المتنوعة، من خلال تنظيمها للعديد من المهرجانات والفعاليات الثقافية والفكرية والفنية السنوية، ومن أبرز الإنشاءات الثقافية، مسرح البحرين الوطني وهو ثالث أكبر مسرح في العالم العربي ويتسع لـ 1001 شخص، والعديد من دور السينما والمسارح الوطنية والبيوت التاريخية والثقافية، وحلبة البحرين الدولية: موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط، وتستضيف بطولة العالم لـ«الفورمولا 1».وكذلك، مسرح الدانة وهو المسرح الأول من نوعه في مملكة البحرين، ومركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات حيث تستضيف البحرين أكثر من 139 حدثا سنويا، منها 43 معرضا دوليا تتراوح بين المعارض الاقتصادية والتجارية والصناعية والثقافية والبيئية، بما في ذلك معرض البحرين الدولي للطيران، ومعرض البحرين للحدائق، ومعرض البحرين الدولي للكتاب، ومعرض الفنون الجميلة.وتمتلك مملكة البحرين كثيرا من معالم الجذب المختلفة التي تلبي مختلف الأذواق، فلعشاق التاريخ هناك تراث غني من الحضارات القديمة التي تعود إلى أكثر من 5000 سنة، حيث تزخر البلاد بالكثير من المعابد وتلال الدفن الجديرة بالاستكشافوالزيارة.العلاقات البحرينية - الكويتية الراسخة تواصل ازدهارهاالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

صلاح المالكي سفير مملكة البحرين لدى الكويت

يشرفني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، حفظه الله ورعاه، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وإلى كافة أبناء الشعب البحريني الوفي بمناسبة الأعياد الوطنية لمملكة البحرين، إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى تولي صاحب الجلالة الملك المفدى، حفظه الله ورعاه، مقاليد الحكم.

إن العلاقات البحرينية- الكويتية الراسخة والممتدة في عمق تاريخ البلدين الشقيقين، تواصل ازدهارها في إطار حرص حضرة صاحـب الجلالــة الملـك حـمد بـن عيـسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وحكومته الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ‏آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تنمية أواصر الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، وإنه لحرص متبادل مع الكويت بقيادة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، أدام الله عليه موفور الصحة والعافية، وبدعم من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، على تعزيز الإنجازات التنموية لما فيه خدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وبفضل الرؤى الملكية السامية لملك البلاد، حفظه الله ورعاه، فإن مملكة البحرين تعتز بتمسكها بقيمها الإنسانية والحضارية في نشر ثقافة السلام والتسامح والحوار، كركائز أساسية لتحقيق الأمن والتنمية والرخاء والكرامة الإنسانية. بما في ذلك إحلال السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وهذا ما يؤكده موقف مملكة البحرين الثابت والداعي إلى وقف الحرب في غزة وإحياء عملية السلام، بما يلبي حق الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، باعتباره خيارا استراتيجيا لتحقيق الأمن والرخاء والتعايش والسلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، وحرصا من مملكة البحرين على تعزيز شراكاتها مع المجتمع الدولي من خلال عضويتها في الأمم المتحدة كدولة محبة للسلام، تمضي قدما لتلك الغاية السامية مع الدول الأعضاء في المنظمة لتعزيز المبادئ الدولية التي قامت عليها الأمم المتحدة، فقد قررت مملكة البحرين الترشح للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي للفترة من 2026-2027، باعتباره أحد أهم أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية، المعني بصون الأمن والسلم الدوليين وحل النزاعات والصراعات، إيمانا من مملكة البحرين بالدور البارز الذي يقوم به المجلس في هذا الشأن، ما يؤكد النهج الراسخ الذي ترتكز عليه مبادئ سياسة مملكة البحرين الخارجية القائمة على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والأعراف الدولية، وتفاعلها الدائم والمستمر في كافة أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التعليم والصحة..

مكانة مرموقة إقليمياً ودولياً

مملكة البحرين من أولى الدول التي شهدت تعليما نظاميا في المنطقة، حيث إن التعليم النظامي بالمملكة يمتد لسنة 1919 عندما تم تأسيس أول مدرسة نظامية. ومنذ ذلك الحين وإلى اليوم، واحتلت المملكة المرتبة الأولى إقليميا حيث وفرت التعليم للجميع ودون تمييز. كما تحظى البحرين بمكانة دولية مرموقة في التعليم جعلتها في صدارة المنطقة. وقد أشادت التقارير الدولية بالمستوى العالي للتعليم والثقافة بمملكة البحرين بنسبة 95% إلى جانب مستواها العالي في مؤشر التنمية البشرية وفقا للتقارير الدولية.

ومن منطلق إيمانها بمبدأ «التعليم للجميع»، توفر حكومة مملكة البحرين تعليم مجاني عالي الجودة في المدارس الحكومية وذلك للبحرينيين وغير البحرينيين. وحرصا على مبدأ «عدم التخلي عن أحد»، تم دمج الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس وقد تمت تهيئة المدارس من الناحية التوعوية والتدريبية وتجهيزها بالأدوات التي لتلبي احتياجاتهم.

ويعتبر التعليم في مملكة البحرين إلزاميا بموجب القانون وذلك بالنسبة للتعليم الأساسي والممتد للتسع سنوات الدراسية الأولى لجميع الأعمار من 6 إلى 14 سنة. لذا، تحرص وزارة التربية والتعليم على حصول جميع الأطفال من هذه الفئة العمرية على التعليم المناسب سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة ضمن الخريطة الاستراتيجية 2019-2022.

وتحرص مملكة البحرين على الاهتمام بمجال التدريب، حيث تعد مملكة البحرين موطنا للكفاءات والقوى العاملة ذات المهارات العالية، حيث احتلت المرتبة الثانية عربيا والمرتبة 35 عالميا في مؤشر التنمية البشرية 2022 وفقا لتقارير كل من المنتدى الاقتصادي العالمي والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويعتبر نظام حوكمة الرعاية الصحية في البحرين نموذجا فريدا من نوعه وهو أحد أسباب تطور القطاع الصحي، وذلك بوجود المجلس الأعلى للصحة المعني بوضع الإستراتيجيات والاتجاهات الوطنية في القطاع الصحي.

إلى جانب الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية كمنظم للقطاع الصحي في مملكة البحرين ووزارة الصحة كمشغل رئيسي لإدارة القطاع الصحي.

وتعد مملكة البحرين من الدول الرائدة في مجال الصحة نظرا لما حققته من إنجازات طوال نهضتها المشهودة، وقد حظيت الرعاية الصحية باهتمام بالغ كونها ضمن أولويات برامج الحكومة التنموية، وقد تم تحقيق هدف «الصحة للجميع» في أوائل التسعينيات، حيث تم تقديم خدمات صحية شاملة ولايزال تقديمها مستمرا للمواطنين والمقيمين في البحرين. وهذا يشمل العديد من الجهود التي تتماشى مع الهدف 3 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهية للجميع.