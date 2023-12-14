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محمد بن سلمان يبحث مع سوليفان زيادة المساعدات إلى غزة

12/14/2023 11:35:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مع مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان في الرياض امس جهود زيادة تدفق المساعدات على غزة.
وأفاد البيت الأبيض، في بيان له امس، بأن الأمير محمد بن سلمان التقى مع سوليفان في الرياض، حيث ناقشا الجهود الجارية لتحقيق سلام دائم ومستدام بين إسرائيل والفلسطينيين.
وأضاف البيت الأبيض أن ولي العهد السعودي والمسؤول الأميركي بحثا أيضا «الجهود المبذولة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية الى غزة».
وأكد البيان أن الطرفين بحثا تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الأمن والتجارة واستكشاف الفضاء والتقنيات المتقدمة.
وتوجه بعد ذلك سوليفان الى اسرائيل حيث التقى وزير دفاعها يوآف غالانت الذي أبلغه بأن الأمر سيستغرق عدة أشهر لإلحاق الهزيمة بحركة المقاومة (حماس) في غزة. وأضاف غالانت أن «حماس» قامت منذ أكثر من عشر سنوات ببناء «بنيتها التحتية تحت الأرض وفوق الأرض». وتابع أن تدمير الحركة «سيتطلب فترة طويلة من الوقت ستستمر أكثر من عدة أشهر، لكننا سننتصر وسندمرهم».
ووفقا لبيان صادر عن مكتب غالانت، ناقش المسؤولان أيضا ضرورة إعادة الإسرائيليين إلى منازلهم بالقرب من الحدود مع لبنان بعد نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص بسبب القتال مع جماعة حزب الله المدعومة من إيران.
وأضاف البيان أن غالانت قال لسوليفان إن إسرائيل ستدعم الجهود الدولية للتصدي إلى التهديدات البحرية.
إلى ذلك، قال المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ لـ «رويترز» إن الولايات المتحدة تريد تشكيل «أوسع تحالف بحري ممكن» لحماية السفن في البحر الأحمر وإرسال «إشارة مهمة» إلى الحوثيين إنه لن يتم التسامح مع المزيد من الهجمات، فيما حذرت إيران من أن مثل هذه القوة ستواجه «مشكلات استثنائية».
وقال ليندركينغ إن الولايات المتحدة تريد من التحالف متعدد الجنسيات أن يرسل «إشارة مهمة من المجتمع الدولي مفادها أنه لن يتم التسامح مع تهديدات الحوثيين للشحن البحري الدولي».
وأضاف ليندركينغ في مقابلة اخرى خلال مؤتمر في الدوحة إن الولايات المتحدة تهدف إلى توسيع قوة العمل البحرية الدولية الحالية لتصبح «تحالفا دوليا يخصص بعض الموارد لحماية حرية الملاحة». وأوضح ليندركينغ أن «هناك تقييما نشطا للغاية يجري في واشنطن حول الخطوات اللازمة لحمل الحوثيين على وقف التصعيد»، داعيا الجماعة اليمنية إلى إطلاق سراح طاقم السفينة «جالاكسي ليدر» التي احتجزتها في 19 نوفمبر.
وأحجم ليندركينغ عن تحديد الدول أو عدد البلدان الأخرى التي تواصلت معها واشنطن للانضمام إلى التحالف الموسع، لكنه قال إنه يجب أن يكون «أوسع تحالف ممكن».
في المقابل، ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية امس أن وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني حذر من أن مقترح تشكيل قوة متعددة الجنسيات مدعومة من الولايات المتحدة لحماية الملاحة في البحر الأحمر سيواجه «مشكلات استثنائية».
وقال أشتياني لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية الرسمية في تصريحات نشرتها امس «إذا اتخذوا مثل هذه الخطوة غير العقلانية، فسيواجهون مشكلات استثنائية»، وأضاف «لا يمكن لأحد أن يتحرك في منطقة نهيمن عليها» في إشارة إلى البحر الأحمر.
ولم يحدد أشتياني أي إجراءات لدى إيران الاستعداد لترد بها على تشكيل قوة للبحر الأحمر تدعمها الولايات المتحدة.
في غضون ذلك، قالت هيئة عمليات التجارة التابعة للبحرية البريطانية امس إنها تلقت تقريرا يفيد بأن كيانا يعرف نفسه بأنه «البحرية اليمنية» أمر سفينة بتعديل مسارها نحو اليمن.
ولم تذكر الهيئة تفاصيل أخرى بشأن الحادثة، لكنها نصحت السفن بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مثيرة للريبة.
وفي وقت سابق، أفادت الهيئة على حسابها على منصة «إكس» بأن السلطات تحقق في حادثة بمحيط باب المندب قبالة سواحل اليمن، ثم أعلنت لاحقا تلقيها تقارير عن حادثة أخرى في بحر العرب.
وكانت الهيئة قد تلقت أيضا أمس الأول تقريرا يفيد بتعرض سفينة تجارية لمطاردة من قارب صغير مسلح غربي ميناء الحديدة اليمني المطل على البحر الأحمر، مضيفة أن القارب كان على متنه ثلاثة مسلحين تبادلوا إطلاق النار مع طاقم أمن السفينة باستخدام أسلحة خفيفة، ثم غادر المنطقة.
وأعلنت القيادة المركزية الأميركية، في وقت سابق امس، أن إحدى مدمراتها استجابت لنداء استغاثة من ناقلة ترفع علم جزر مارشال في البحر الأحمر، أمس الأول، يفيد بتعرضها لهجوم من الحوثيين، لكن الهجوم فشل وأسقطت السفينة الأميركية طائرة مسيرة استهدفتها.
وأضافت القيادة المركزية في بيان بحسابها على منصة «إكس» أن مقاتلين من الحوثيين حاولوا الصعود على متن الناقلة عبر زوارق لكنهم فشلوا في ذلك. وأفاد البيان بأنه بعد فشلهم في السيطرة على السفينة، أطلق الحوثيون صاروخين من مناطق سيطرتهم في اليمن على الناقلة لكنهم لم يتمكنوا من إصابتها.

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