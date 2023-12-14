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المعاني الخفية بالردود الموجزة!

12/14/2023 11:35:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحدثني صديق أنه قدم لصديقه الكثير وكانت بينهما علاقة وثيقة، وبعدها ومن دون سابق إنذار، أراد هذا الصديق إنهاء العلاقة، فيقول: أرسل لي برسالة طويلة يخبره فيها عن الأسباب التي دعته لإنهاء هذه الصداقة، فلما قرأها يقول لي: كنت في قمة الغضب والحنق على طريقة انهاء العلاقة دون سبب مقنع، فأمسكت بهاتفي ورددت عليه بكلمتين «شكرا مع اسم عائلته».
ترى شخصا مهموما مغموما، مطرقا برأسه إلى الأرض، قد اسودت الدنيا في عينيه، فتسأله عن حاله: فيجيبك بكلمة واحدة «بخير».
وأزواج لا يحسنون فن التعامل مع بعضهم بعضا، فتجدهم في خلاف دائم، فلا هو يعرف ما تريد، ولا هي تفهم ما يقصد، وتنتهي أغلب إجاباتهم بـ«الصمت».
الإجابات المختصرة في حقيقتها هي إجابات طويلة، وتحتوي على الكثير من المعاني والرسائل المبطنة، والمخفية، والتي قد تغيب على الكثير منا.
فالأول كان رده بكلمتين تحملان الكثير من مشاعر الغضب والحنق لاستهانة الطرف الآخر بمشاعره، والثاني رد بكلمة واحدة «بخير» ولكنه ليس بخير في حقيقة الأمر، فالهموم والأحزان تظهر على الملامح ولا يستطاع إخفاؤها، والأزواج كان الصمت وسيلتهم لإنهاء نقاشاتهم وصراعاتهم المتكررة، فحينما يعجز اللسان عن البيان يكون الصمت هو الوسيلة الفاعلة أحيانا.
البعض قد تكون الكلمات القليلة وسيلته للتعبير، والبعض قد تكون الكلمة المفردة طريقته بالإخبار، والبعض قد يتبع أسلوب الصمت حينما يكون إخراج الكلام قاسيا.
في بداية العلاقات الجدية تكون لغة التواصل هي العيون، ولغة الانجذاب هي الإيماءات، ولغة المشاعر هي الكلمات المنتقاة.
الإجابات المختصرة قد تكون توجسا، أو ترقبا، أو انتظارا. الإجابات المختصرة قد تكون نفورا أو عدم رغبة أو كرها. الإجابات المختصرة قد تكون سرحانا، أو حيرة، أو شرودا.
يعاني الكثير في فهم الرسائل المراد إيصالها من الإجابات المختصرة، لأنها مختصرة وموجزة، وليس الكل قد رزق القدرة على فهم العبارات والجمل كما يعنيها قائلها.
في البداية لا بد أن نفرق بين الذي وصلت لك منه هذه الإجابة المختصرة، فالعلاقات منها القوية والمتينة، ومنها الضعيفة والرقيقة، العلاقات منها التي بنيت على أسس وقواعد صلبة، ومنها ما بنيت على أسس وقواعد هشة.
فلا يصح أن نزن الناس كلهم بنفس الميزان، ولا أن نضعهم جميعا بنفس المقام.
إذا وردت عليك أو سمعت إجابة مختصرة من طرف تحسن الظن به، وله بقلبك قدر وميزان، فعليك أن تقدم حسن الظن على سوئه، وأن تجد لإجابته مخرجا. يقول جعفر بن محمد: إذا بلغك عن أخيك الشيء تنكره، فالتمس له عذرا واحدا إلى سبعين عذرا، فإن أصبته، وإلا، قل: لعل له عذرا لا أعرفه.
ما كتب بالأعلى ما هي إلا مفاتيح قليلة وكلمات موجزة عن جزء يسير من الإجابات المختصرة، وإلا فالحديث يطول والمقام لا يتسع لحصر جميع الإجابات، والإتيان على جميع المواقف، فالمقصود قد بينته، والمراد قد أوضحته.

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