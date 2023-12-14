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السعيد من وعظ بغيره

12/14/2023 11:35:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هذا مثل صادق معناه أن ذا الجد من اعتبر بما لحق غيره من المكروه، فيجتنب الوقوع في مثله.
قال الميداني صاحب مجمع الأمثال إن أول من قال هذا المثل مرثد بن سعد أحد أعضاء وفد عاد الذين بعثوا إلى مكة المكرمة ليستسقوا لهم، فلما رأى ما في السحابة التي رفعت لهم في البحر أسلم وكتم أصحابه إسلامه، ثم أقبل عليهم فقال: ما لكم حيارى كأنكم سكارى، إن السعيد من وعظ بغيره، ومن لم يعتبر الذي بنفسه يلقى نكال غيره، والحقيقة أن الدنيا دروس وعبر ومواعظ والعاقل من استفاد من ذلك.
وروى السجستاني صاحب كتاب المعمرين ان عبيد بن شرية الجرهمي دخل على معاوية بن أبي سفيان وكانت لعبيد قدم وسن وفصاحة وعقل وقد مضت عليه برهة من دهره ورأى أعاجيب في عصره فقال له معاوية: كم مضى عليك من عمرك؟ قال عشرون ومائة، فقال: اخبرني بأعجب ما رأيت؟ قال: كنت في حي من أحياء العرب وقد مات لهم ميت يقال له جبلة بن الحويرث، فمشيت في جنازته وأنست بجماعته فلما دلي في قبره وأعول النساء على أثره أدركتني عليه عبرة لم استطع ردها، فتمثلت بأبيات كنت احفظها منها:
فاستقدر الله خيرا وارضين به
فبينما العسر إذ دارت مياسير
وبينما المرء في الاحياء مغتبط
إذ صار بالرمس تعفوه الأعاصير
يبكي الغريب عليه ليس يعرفه
وذو قرابته في ذا الحي مسرور
فبينما أنا اردد هذه الأبيات وعيناي تنسكبان انسكابا لا املك رد دمعهما إذا قال لي رجل إلى جنبي من عذرة: هل تعرف قائل هذا الشعر يا عبدالله؟ قلت: لا والله، قال: الشعر لهذا الذي دفناه، وأنت الغريب الذي تبكي عليه ولا تعرفه ولا تعلم انه قائل الشعر، وذو قرابته المسرور بموته هو ذاك الرجل الذي خرج من قبره، فقال معاوية: لقد رأيت عجبا يا اخا جرهم، ودمتم سالمين.

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