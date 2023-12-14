(MENAFN
- Al-Anbaa) هذا مثل صادق معناه أن ذا الجد من اعتبر بما لحق غيره من المكروه، فيجتنب الوقوع في مثله.
قال الميداني صاحب مجمع الأمثال إن أول من قال هذا المثل مرثد بن سعد أحد أعضاء وفد عاد الذين بعثوا إلى مكة المكرمة ليستسقوا لهم، فلما رأى ما في السحابة التي رفعت لهم في البحر أسلم وكتم أصحابه إسلامه، ثم أقبل عليهم فقال: ما لكم حيارى كأنكم سكارى، إن السعيد من وعظ بغيره، ومن لم يعتبر الذي بنفسه يلقى نكال غيره، والحقيقة أن الدنيا دروس وعبر ومواعظ والعاقل من استفاد من ذلك.
وروى السجستاني صاحب كتاب المعمرين ان عبيد بن شرية الجرهمي دخل على معاوية بن أبي سفيان وكانت لعبيد قدم وسن وفصاحة وعقل وقد مضت عليه برهة من دهره ورأى أعاجيب في عصره فقال له معاوية: كم مضى عليك من عمرك؟ قال عشرون ومائة، فقال: اخبرني بأعجب ما رأيت؟ قال: كنت في حي من أحياء العرب وقد مات لهم ميت يقال له جبلة بن الحويرث، فمشيت في جنازته وأنست بجماعته فلما دلي في قبره وأعول النساء على أثره أدركتني عليه عبرة لم استطع ردها، فتمثلت بأبيات كنت احفظها منها:
فاستقدر الله خيرا وارضين به
فبينما العسر إذ دارت مياسير
وبينما المرء في الاحياء مغتبط
إذ صار بالرمس تعفوه الأعاصير
يبكي الغريب عليه ليس يعرفه
وذو قرابته في ذا الحي مسرور
فبينما أنا اردد هذه الأبيات وعيناي تنسكبان انسكابا لا املك رد دمعهما إذا قال لي رجل إلى جنبي من عذرة: هل تعرف قائل هذا الشعر يا عبدالله؟ قلت: لا والله، قال: الشعر لهذا الذي دفناه، وأنت الغريب الذي تبكي عليه ولا تعرفه ولا تعلم انه قائل الشعر، وذو قرابته المسرور بموته هو ذاك الرجل الذي خرج من قبره، فقال معاوية: لقد رأيت عجبا يا اخا جرهم، ودمتم سالمين.
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