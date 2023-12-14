(MENAFN
- Al-Anbaa) سأل أحد الصحافيين الشاعر الكبير أحمد رامي أنت كتبت أكثر أغـــاني سيــدة الغناء الـعربــي «أم كلثوم» فهل هناك أغنية لها تأثير في نفسك، فأجاب الشاعر رامي نعم فقرأ القصيدة من أغنية مشهورة من أغاني كوكب الشرق أم كلثوم:
أنا لو نسيت اللي كان وهان عليا الهوان
أقدر أجيب العمر منين وأرجع العهد الماضي
أيام ما كنا احنا الاثنين أنت ظالمني وأنا راضي
كان معروفا أن الشاعر أحمد رامي معظم أغانيه التي ألفها للسيـدة أم كلثوم شعر زجل بحبه لأم كلثوم.. وحاول عدة مرات يعرض عليها الزواج وكانت ترده وتقول له «دنا لو اتجوزتك مش تقدر تقول شعر بأحاسيس عميقة.. خلينا كدة كويس». وغنت السيدة أم كلثوم قصائد كثيرة معظمها شعر ذو الأوزان الشعرية المتعارف عليها، فقد غنت عدة قصائد لأمير الشعراء أحمد شوقي وأشهرها قصيدة نهج البردة والتي مطلعها:
ريم على القاع بين البان والعلم
أحل سفك دمي في الأشهر الحرم
يا رب هبت شعوب من منيتها
واستيقظت أمم من رقدة العدم
كذلك غنت سيدة الغناء العربي من الأشعار العربية «الثلاثية المقدسة» للشاعر صالح جودت والتي تقول مطلعها:
رحاب الهدى يا منار الضياء
سمعتك في ساعة من صفاء
تقول أنا البيت ظل الإله
وركن الخليل أبي الأنبياء
أنا البيت قبلتكم للصلاة
أنا البيت كعبتكم للرجاء
فضموا الصفوف وولوا الوجوه
إلى مشرق النور عند الدعاء
كــذلك غـــنت سيدة الغناء العربي من الشعر الجميل للشاعر عمر الخيام والتي تعرف بـ«رباعيات الخيام» وهو شاعر فارسي قام بترجمتها إلى العربية الشاعر أحمد رامي.
ومن القصائد التي غنتها أم كلثوم قصيدة تعرف بـ«ثورة الشك» للأمير عبدالله الفيصل والتي منها هذه الأبيات الجميلة:
يكذب فيك كل الناس قلبي
وتسمع فيك كل الناس أذني
وكم طافت علي ظلال شك
يحدث عنك في الدنيا وعني
ولم تبخل سيدة الغناء العربي أم كلثوم، فهي غنت للكويت من شعر الشاعر الكويتي الكبير أحمد العدواني، ومنها الأغنية الشائعة بين أهل الكويت وهي:
يا دارنا يا دار يا منبت الأحرار
يا نجمة للسنا
على جبين المنى السحر لما دنا غنى لها الأشعار يا دارنا يا دار
كذلك غنت من كلمات أحمد العدواني للكويت أرض الأجداد:
شدا لك المجد وغنى الظفر فاختال بدو وتباهى حضر
أرض الجدود! والليالي سير قالوا: الكويت! قلت: ذاك كوكب
تهفو له النجوم حين تنظر
هذه مجموعة من الأشعار التي تغنت بها كوكب الشرق وكان لغنائها أن جعل تلك الأشعار سهلة يرددها الناس. رحم الله سيدة الغناء العربي أم كلثوم فقد تركت تراثا غنيا بأجمل الأشعار والألحان.
حكمة: «الإقلاع عن الضار خير من الإكثار من النافع»..
والله الموفق.
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