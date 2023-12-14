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جددت حبك

12/14/2023 11:35:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) سأل أحد الصحافيين الشاعر الكبير أحمد رامي أنت كتبت أكثر أغـــاني سيــدة الغناء الـعربــي «أم كلثوم» فهل هناك أغنية لها تأثير في نفسك، فأجاب الشاعر رامي نعم فقرأ القصيدة من أغنية مشهورة من أغاني كوكب الشرق أم كلثوم:
أنا لو نسيت اللي كان وهان عليا الهوان
أقدر أجيب العمر منين وأرجع العهد الماضي
أيام ما كنا احنا الاثنين أنت ظالمني وأنا راضي
كان معروفا أن الشاعر أحمد رامي معظم أغانيه التي ألفها للسيـدة أم كلثوم شعر زجل بحبه لأم كلثوم.. وحاول عدة مرات يعرض عليها الزواج وكانت ترده وتقول له «دنا لو اتجوزتك مش تقدر تقول شعر بأحاسيس عميقة.. خلينا كدة كويس». وغنت السيدة أم كلثوم قصائد كثيرة معظمها شعر ذو الأوزان الشعرية المتعارف عليها، فقد غنت عدة قصائد لأمير الشعراء أحمد شوقي وأشهرها قصيدة نهج البردة والتي مطلعها:
ريم على القاع بين البان والعلم
أحل سفك دمي في الأشهر الحرم
يا رب هبت شعوب من منيتها
واستيقظت أمم من رقدة العدم
كذلك غنت سيدة الغناء العربي من الأشعار العربية «الثلاثية المقدسة» للشاعر صالح جودت والتي تقول مطلعها:
رحاب الهدى يا منار الضياء
سمعتك في ساعة من صفاء
تقول أنا البيت ظل الإله
وركن الخليل أبي الأنبياء
أنا البيت قبلتكم للصلاة
أنا البيت كعبتكم للرجاء
فضموا الصفوف وولوا الوجوه
إلى مشرق النور عند الدعاء
كــذلك غـــنت سيدة الغناء العربي من الشعر الجميل للشاعر عمر الخيام والتي تعرف بـ«رباعيات الخيام» وهو شاعر فارسي قام بترجمتها إلى العربية الشاعر أحمد رامي.
ومن القصائد التي غنتها أم كلثوم قصيدة تعرف بـ«ثورة الشك» للأمير عبدالله الفيصل والتي منها هذه الأبيات الجميلة:
يكذب فيك كل الناس قلبي
وتسمع فيك كل الناس أذني
وكم طافت علي ظلال شك
يحدث عنك في الدنيا وعني
ولم تبخل سيدة الغناء العربي أم كلثوم، فهي غنت للكويت من شعر الشاعر الكويتي الكبير أحمد العدواني، ومنها الأغنية الشائعة بين أهل الكويت وهي:
يا دارنا يا دار يا منبت الأحرار
يا نجمة للسنا
على جبين المنى السحر لما دنا غنى لها الأشعار يا دارنا يا دار
كذلك غنت من كلمات أحمد العدواني للكويت أرض الأجداد:
شدا لك المجد وغنى الظفر فاختال بدو وتباهى حضر
أرض الجدود! والليالي سير قالوا: الكويت! قلت: ذاك كوكب
تهفو له النجوم حين تنظر
هذه مجموعة من الأشعار التي تغنت بها كوكب الشرق وكان لغنائها أن جعل تلك الأشعار سهلة يرددها الناس. رحم الله سيدة الغناء العربي أم كلثوم فقد تركت تراثا غنيا بأجمل الأشعار والألحان.
حكمة: «الإقلاع عن الضار خير من الإكثار من النافع»..
والله الموفق.

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