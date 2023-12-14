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كيفان بخير.. ما دمتم أنتم أهلها

12/14/2023 11:35:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الحمدلله الذي بفضله تزول الهموم، وكلمة شكر تخرج من أفواه أهل كيفان ليصل صداها الى كل من فرح وسره قرار مجلس الوزراء بإحقاق الحق وإنصاف أهلها بقراره تكليف هيئة الشباب بالتنسيق مع البلدية إيجاد موقع بديل للاتحاد الكويتي لالعاب القوى عوضا عن مقر الاتحاد الحالي في منطقة كيفان، شكرا بحجم السماء لكل من أخذته النخوة والفزعة ووقف بجانب أهل كيفان، إنهم أبناء عم، وابناء خال، وصلة ارحامهم تغطي كل الكويت.
شكرا لمن اجتهد وسعى وبذل الجهد، شكرا لنائبنا في مجلس الأمة النائب حمد العبيد الذي نجده دائما معنا، والشكر موصول الى نائبنا بالمجلس البلدي العضو فهد العبدالجادر الذي اثبت اخلاصه ووفاءه لمنطقته، والشكر الجزيل لرئيس وأعضاء المجلس البلدي الذين غمرونا بكرمهم، كما نزيد الشكر شكرا وعرفانا لمجلس الوزراء وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وجميع الوزراء، لجزيل كرمهم وشعورهم بهموم المواطنين ووقفتهم مع أهل كيفان وحل مشكلتهم، ولا ننسى بالفضائل أخانا العزيز الوزير محمد العيبان وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب، مقدرين جهودكم وتفاعلكم.
وحتى أكون منصفا فكل الشكر والامتنان لأهالي وشباب كيفان وكذلك منطقة العديلية الذين كانوا كخلية نحل، عملا دؤوبا، لا يكلون ولا يملون حبا بمنطقتهم وسكانها، لا يرجون جزاء ولا شكورا. أقول لهم أثابكم الله أجرا وثوابا لما قمتم به من إماطة الأذى عن أرض كيفان وأهلها، وثقوا بأن عملكم هذا يراه ويحبه الله ورسوله والمؤمنون.
شعور الفرحة لأهل كيفان المحروسة أعادت لذاكرتي قصة سمعتها من جاري المرحوم علي بوغيث، وأكدها المرحوم خلف الربيعة من سكان كيفان قطعة 6، قال: أرسلنا كتبا كثيرة لوزارة الأوقاف لإنشاء مسجد بقطعة 6 أسوة بكل قطع المنطقة التي بها مساجد، فلم نجد آذانا مصغية وذهبت طلباتنا ادراج الرياح، فقام شياب وشباب قطعة 6 بنصب خيمة كبيرة بساحة فاضية ووضعوا تانكي للوضوء وجعلوه مسجدا، قريبا من بيوتهم، ويشاء الله أن يشتري أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد (رحمه الله) بيتا لابنه فهد بمنطقة كيفان قطعة 6 وحين جاء سموه لمشاهدة البيت، شد انتباهه هذه الخيمة وما حولها، فسأل العم بوغيث عن هذه الخيمة، فقال له بوغيث هذا مسجدنا نصلي فيه، والمساجد بعيدة علينا، يقول بوغيث: رفع الأمير الراحل تلفون السيارة واتصل بوزير الأوقاف وأمر بإنشاء مسجد بمكان الخيمة فتم وسمي «مسجد عمير بن الحمام»، هذه كيفان لها رب يرعاها، فالحمدلله على نعمته، ومن يتوكل على الله يجد له مخرجا.
ودمتم جميعا للكويت وأهلها ذخرا وعونا.

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