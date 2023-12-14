Friday, 15 December 2023 09:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أسعِد تسعد

12/14/2023 11:35:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استمعت إلى مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي يتحدث فيه فضيلة الشيخ محمد راتب النابلسي ويقول: «إذا أردت ان تسعد، فأسعد الآخرين، فأنت أسعدهم، لأن الله شكور».
نعم عزيزي القارئ إذا أردت ان تحصل على السعادة فأسعد الآخرين، لأن في سعادة الآخرين سعادة لك.
رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول في الحديث الشريف: «أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخ في حاجة، أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد (يعني مسجد المدينة) شهرا...».
وللسعادة عدة تعريفات ومنها «السعادة في العطاء» وإليكم قصة توضح احداثها كيف تتحقق السعادة لمن يحرص على ادخال السعادة على قلوب الآخرين.
رجل غني منّ الله عليه بالمال والخير الكثير، وشاء الله عزّ وجلّ ان يصاب بمرض في القلب فسافر الى الخارج للعلاج، حيث ان مرضه جعله ضعيف البنية، وصارت حالته الصحية تسوء يوما بعد يوم، وهناك في المستشفى المشهور بعلاج القلب نصحه الأطباء بعمل عملية مستعجلة وقالوا له: إن نتيجة العملية غير مضمونة وذلك لخطورتها ولكن من الأفضل عملها».
عندما سمع هذا الكلام من الأطباء، طلب منهم تأجيل موعد العملية كي يعود الى بلده لعدة ايام ليسلم على اهله ومعارفه لعله لا يلقاهم بعد اجراء العملية، وحتى يؤدي ما عليه من حقوق للناس، فوافق الأطباء على طلبه على أن يعود بأسرع وقت، ولا يتأخر لأن أي تأخير فيه خطر على قلبه.
عاد الى بلده ومكث مع اهله وأدى ما عليه من حقوق، وأنجز بعض اعماله الضرورية واستعد للسفر، وقبل سفره وهو يسير مع احد اصدقائه في احدى الطرق وبالقرب من محل أحد الجزارين رأى امرأة عجوز تجمع فتات اللحم والعظام من الأرض قرب محل الجزار، فرقّ لحالها، وناداها وسألها عن سبب فعلها ذلك، فقالت له: انه الفقر والحاجة فلدي ثلاث بنات، ونحن نعيش حياة قاسية دون معيل وأنا اجمع ما ترى لأسدّ به رمق بناتي وجوعهن، حيث اننا لم نذق طعم اللحم منذ مدة طويلة، وأصابتنا فاقة وحاجة لا يعلم بها إلا الله عزّ وجلّ، فلما سمع كلامها اخذ بيدها الى الجزار وقال له: اعط هذه المرأة ما تحتاج إليه من لحم، فقالت: كيلو يكفينا.
قال: بل كيلوان وكل اسبوع ودفع للجزار مقدما عن سنة كاملة، فرفعت العجوز المسكينة يدها إلى رحمن السموات والأرض ورحيمهما تبتهل إليه تدعو لهذا الرجل الحنون العطوف دعوة صادقة نابعة من القلب، وما أن انزلت العجوز يدها، حتى شعر الرجل المريض بالنشاط والصحة تتحرك في جسده، وأحس بقوة وحيوية لم يكن يحس بهما من قبل، وعاد الرجل الى بيته، فاستقبلته احدى بناته فقالت له: ما شاء الله عليك يا أبي ارى علامات الصحة والنشاط والعافية تبدو على محياك!!
فأخبرها بالقصة، فسعدت كثيرا لذلك ودعت لوالدها بأن يشافيه الله ويسعده كما اسعد هذه الأم المسكينة وأسعد بناتها.
غادر الرجل بلاده ودخل المستشفى وفيها فحصه الأطباء فذهلوا وفوجئوا وقالوا: هذا مستحيل مستحيل لقد زال المرض وذهبت العلة. كل التقارير السابقة والفحوصات كانت تشير الى خلل كبير في القلب.
مَنْ عالجك؟! مَنْ شافاك؟! مَنْ أعاد إليك صحتك؟! كيف تشافيت بهذه السرعة؟!
فرد عليهم وهو ينظر الى السماء بعين دامعة شافاني الله أرحم الراحمين.
٭ اقرأ واتعظ: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «داووا مرضاكم بالصدقة».

MENAFN14122023000130011022ID1107601032

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث