مالها إلا رجالها

(MENAFN
- Al-Anbaa) للأمم وقفات وهيبة تميزها من خلال ما تتخذه من قرارات وتحصيل استثمار الطاقات البشرية في أحلك أوقات الوطن ومواطنيه جيلا بعد جيل. ونحن بفضل الله قد وفقنا في كثير من ذلك على الرغم من عثرات الإنجاز المتوقع والذي غالبا ما يكون نتيجة تأخيرات غير مقصود حدوثها.
الدليل على ذلك ما أثبته أهل الديرة وقت الشدائد، حيث دائما ما نعتمد على سواعدنا القوية، وعزيمتنا المشتركة وأبنائنا الذين لا يخذلون وطنهم وقت الحاجة.
وللأمم مناهجها المعهودة وقت الحاجة للرد على الشبهات والشائعات المغرضة التي هدفها تثبيط العزائم، ونشر السلبية والعبث بمقدرات الشعوب، ويكون ذلك عادة عبر العمل على استمرار الحياة الطبيعية، والتبشير بالخيرات وتمهيد الطريق أمام الإنجازات، ومفتاح كل ذلك عقلية عيالها إخلاصا ووفاء بوفاء، فلن نبلغ الأهداف المرسومة لنا لنكون في مصاف الدول المتقدمة والمتطورة دون جدية العطاء المخلص وتقليل التكليفات بالذات للقيادات الأساسية في مواقع المؤسسات الحكومية، وذلك حتى تعود نبرة الحياة كما كانت عبر القرون والسنوات قبل الذهب الأسود وبعده، والله المستعان.
MENAFN14122023000130011022ID1107601031
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.