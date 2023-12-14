Friday, 15 December 2023 09:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مالها إلا رجالها

12/14/2023 11:35:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) للأمم وقفات وهيبة تميزها من خلال ما تتخذه من قرارات وتحصيل استثمار الطاقات البشرية في أحلك أوقات الوطن ومواطنيه جيلا بعد جيل. ونحن بفضل الله قد وفقنا في كثير من ذلك على الرغم من عثرات الإنجاز المتوقع والذي غالبا ما يكون نتيجة تأخيرات غير مقصود حدوثها.
الدليل على ذلك ما أثبته أهل الديرة وقت الشدائد، حيث دائما ما نعتمد على سواعدنا القوية، وعزيمتنا المشتركة وأبنائنا الذين لا يخذلون وطنهم وقت الحاجة.
وللأمم مناهجها المعهودة وقت الحاجة للرد على الشبهات والشائعات المغرضة التي هدفها تثبيط العزائم، ونشر السلبية والعبث بمقدرات الشعوب، ويكون ذلك عادة عبر العمل على استمرار الحياة الطبيعية، والتبشير بالخيرات وتمهيد الطريق أمام الإنجازات، ومفتاح كل ذلك عقلية عيالها إخلاصا ووفاء بوفاء، فلن نبلغ الأهداف المرسومة لنا لنكون في مصاف الدول المتقدمة والمتطورة دون جدية العطاء المخلص وتقليل التكليفات بالذات للقيادات الأساسية في مواقع المؤسسات الحكومية، وذلك حتى تعود نبرة الحياة كما كانت عبر القرون والسنوات قبل الذهب الأسود وبعده، والله المستعان.

MENAFN14122023000130011022ID1107601031

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث