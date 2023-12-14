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العلوم النووية

12/14/2023 11:35:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لا شـــك أن للعلوم النووية اهمية كبرى في عصرنا هذا سواء العلمية او التكنولوجية، حيث ان هذه العلوم تدخل في كل اقتصاداتنا وحياتنا، ويتم استعمالها في كل شيء نحن نعيشه، لذلك أحببت ان اعطي القارئ العزيز نبذة مختصرة عن هذه العلوم النووية.
اولا: للاستفادة منها كعلم وثقافة.
ثانيا: لكوني عضوا في احدى جمعيات العلوم النووية.
ونحن إذا أردنا ان نــقول ما العلوم النووية وما الاستفادة منها في أمور حياتنا فإننا ننجزها بالتالي:
ان العلوم النووية هي فيزياء نووية كذلك لها تعريفات أخرى متعددة وهي كالتالي:
٭ اشعاع نشاطي
٭ اشعاع نووي
٭ اندماج نووي
كما هناك عده استخدامات للعلوم النووية في عصرنا العلمي وهي كالتالي:
٭ تستخدم العلوم النووية في العلاج الطبي (التصوير بالرنين المغناطيسي)، وتصنيع الأسلحة الحربية، وصناعة الادوية.
وفي الكهرباء النووية، وتحلية المياه، والأبحاث الزراعية، وفي علم الآثار عن طريق زرع الايونات، وفي تقدير عمر الانسان عن طريق الكربون المشع، وكذلك في تقدير اعمار الفراعنة.
من جهة أخرى، يجب ألا يكون للمفاعلات النووية الحديثة أي تأثير أو خطر على العاملين فيها، كما يجب ان تكون رخيصة الثمن وكذلك ان تكون نظيفة.
أما الشروط الواجب توافرها في الموقع المثالي للمفاعل النووي، فهي أن يكون بعيدا عن الكثافة السكانية، وأن تكون له مصادر تبريد، وأن يكون محاطا بمواد سميكة ضد أي اصطدام خارجي، كما يجب ان تكون المباني قوية بحيث لا يؤثر فيها أي زلزال حتى 9 ريختر.

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