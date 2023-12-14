(MENAFN
- Al-Anbaa) لا شـــك أن للعلوم النووية اهمية كبرى في عصرنا هذا سواء العلمية او التكنولوجية، حيث ان هذه العلوم تدخل في كل اقتصاداتنا وحياتنا، ويتم استعمالها في كل شيء نحن نعيشه، لذلك أحببت ان اعطي القارئ العزيز نبذة مختصرة عن هذه العلوم النووية.
اولا: للاستفادة منها كعلم وثقافة.
ثانيا: لكوني عضوا في احدى جمعيات العلوم النووية.
ونحن إذا أردنا ان نــقول ما العلوم النووية وما الاستفادة منها في أمور حياتنا فإننا ننجزها بالتالي:
ان العلوم النووية هي فيزياء نووية كذلك لها تعريفات أخرى متعددة وهي كالتالي:
٭ اشعاع نشاطي
٭ اشعاع نووي
٭ اندماج نووي
كما هناك عده استخدامات للعلوم النووية في عصرنا العلمي وهي كالتالي:
٭ تستخدم العلوم النووية في العلاج الطبي (التصوير بالرنين المغناطيسي)، وتصنيع الأسلحة الحربية، وصناعة الادوية.
وفي الكهرباء النووية، وتحلية المياه، والأبحاث الزراعية، وفي علم الآثار عن طريق زرع الايونات، وفي تقدير عمر الانسان عن طريق الكربون المشع، وكذلك في تقدير اعمار الفراعنة.
من جهة أخرى، يجب ألا يكون للمفاعلات النووية الحديثة أي تأثير أو خطر على العاملين فيها، كما يجب ان تكون رخيصة الثمن وكذلك ان تكون نظيفة.
أما الشروط الواجب توافرها في الموقع المثالي للمفاعل النووي، فهي أن يكون بعيدا عن الكثافة السكانية، وأن تكون له مصادر تبريد، وأن يكون محاطا بمواد سميكة ضد أي اصطدام خارجي، كما يجب ان تكون المباني قوية بحيث لا يؤثر فيها أي زلزال حتى 9 ريختر.
MENAFN14122023000130011022ID1107601030
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.